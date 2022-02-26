MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, İzmir'de "Adım Adım 2023" toplantısına katıldı Açıklaması - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin, "Rusya ve Ukrayna arasındaki sıcak gelişmeler, elzem şekilde ülke savunmasının ve 'devlet aklı' kavramının ne kadar önemli olduğunu tekrar ortaya koymuştur." dedi.

Filiz Kılıç, İzmir'in Buca ilçesindeki Atlı Spor Kulübü Tesislerinde düzenlenen "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı"nda değerlendirmelerde bulundu.

Kılıç, toplantıdaki konuşmasında dünyada özellikle Türkiye ve çevresindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini anlatarak Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının da tüm ülkeleri olumsuz etkilemeye başladığını belirtti. Türkiye'nin de etkilenen ülkeler arasında yer aldığını ifade eden Kılıç, "Yaşanan veya yaşanacak ekonomik sıkıntılar bir yana ülke güvenliği açısından yaşananlar da yaşanacaklar da ortada. Buradan hareketle ordumuzun, savunma sanayimizin çok güçlü olması gerektiğini bir kez daha somut şekilde gördük." dedi.

Kılıç, Türkiye'nin coğrafi açıdan stratejik önemine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Savunma Sanayii Başkanlığı, ona bağlı kurum ve kuruluşlarla uzun zamandır ülke savunması için ciddi çalışma yapmaktadır. Bu çalışmalarda yerli ve milli üretim esas alınmıştır. Özellikle son 5 yılda istikrarlı ve ehemmiyet gösterilerek yürütülen çalışmalar, başta CHP'li yöneticiler ve Kemal Kılıçdaroğlu tarafından olumsuz eleştirilere maruz kalmıştır. Gerek Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin güvenliği için sınır ötesi askeri ve istihbarat yönlü operasyonları, gerek S400 alımlarıyla ilgili tepkileri gerekse konuşlandırılan S400 füze bataryalarının yerlerini öğrenme ve dış güçlere duyurma niyetleri, bizleri ve aziz milletimizi neyi amaçladıkları noktasında düşündürmektedir. Yakın coğrafi bölgemizde son zamanlarda vuku bulan Rusya ve Ukrayna arasındaki sıcak gelişmeler tekrar elzem şekilde ülke savunmasının ve devlet aklı kavramının ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur."

Füze bataryaları ve kullanılacak askeri envantere ilişkin bilgilerin ülke güvenliği açısından gizli tutulması gerektiğine işaret eden Kılıç, "Muhalefet yöneticilerinin de bunun bilincinde olması gerekir. Ancak CHP yönetiminde ve liderinde maalesef böyle bir hassasiyet görmek mümkün değildir." dedi.

Türkiye'nin dış politikasını değerlendirdi

Kılıç, muhalefet partisi yöneticilerinin, Türkiye'nin Afganistan ve Libya gibi bölgelerdeki politikasını eleştirdiğini dile getirerek şöyle devam etti:

"CHP'nin Afganistan'a bakınca uyuşturucu ve terör örgütü görmesi talihsiz bir savrulma halidir. MHP'nin baktığı yerde ise Afganistan'da soydaşlarımız, din kardeşlerimiz, Milli Mücadele yıllarından bu yana kurulan kardeşlik köprüsü vardır. Afganistan'ı yok saymak, milyonlarca Türkmen'i, Türk soyluyu yok saymaktır. 'Libya'da ne işimiz var?' demek en hafif şekliyle Türk tarihini bilmemek demektir. Osmanlı bakiyesi her coğrafya, her bölge bizim için önem taşır, bizim için çok mühimdir."

Muhalefet partilerinin buluşmalarını da değerlendiren Filiz Kılıç, "Uğraşmaları boşunadır. Aziz milletimiz PKK, FETÖ ve kazanmak için gizli olarak görüştükleri Avrupa ve ABD destekli strateji dernekleriyle, terör örgütleriyle bağlantılı kör ve sağır ittifakın gerçek yüzünü görmüştür." diye konuştu.

Osmanağaoğlu'ndan Soyer'e eleştiri

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ise İzmir'in yıllardır kirli birliklerin talihsiz sonuçlarına muhatap olduğunu ifade ederek "Bu şehre musallat olan en büyük bela İzmir'i sevmeyenlerin İzmir'i yönetmeleridir." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kentte milli vicdanı yoran ve sınırları zorlayan işleri hayata geçirdiğini savunan Osmanağaoğlu, "PKK'nın şehir yapılanmasının başındaki isim için tecrit isteyen, terörist başının hapishane şartlarına iyileştirme gelmesinin talep edildiği mitinglerde boy gösteren, terör sevicileriyle omuz omuza çalışmaya devam eden, slogan atmaktan vakit bulamayan Tunç Soyer sevinmelidir. Çünkü çok kısa zamanda onlarla vakit geçirmek için çok zamanı olacak. Doya doya bölücülerle beraber olacaktır. Çünkü İzmirli bu düzeni bozacak, Türk milleti bu çarka dur diyecek. İzmirli de İzmir'e sevdalı yüreklerle buluşacaktır. Boş zamanlarında onu başkancılık oynama külfetinden İzmirli kurtaracaktır."

Toplantıya MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, MYK Üyesi Turan Şahin, İl Başkanı Veysel Şahin ve partililer katıldı.