MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz: "Terörle veya teröristle müzakere, münazara veya mütareke yoktur"

Politika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan çıkışıyla ilgili olarak, "Terörle veya teröristle müzakere, münazara veya mütareke yoktur. Yeni bir çözüm veya açılım süreci kesinlikle söz konusu değildir" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz; Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Malatya ve Elazığ'dan gelen belediye meclis üyelerinin katıldığı istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Durmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan çıkışıyla ilgili olarak konuştu. "Türk milletini muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşıdığımızda, Turan'a erdiğimizde, nizam-ı alemi tesis ettiğimizde, davamız da biz de zafere ulaşmış olacağız" diyen Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, bunun için yoldaki engelleri temizlemek ve önlerine çıkarılan bariyerleri yıkıp yerle yeksan etmek zorunda olduklarını dile getirdi.

"Terörle veya teröristle müzakere, münazara veya mütareke yoktur. Yeni bir çözüm veya açılım süreci kesinlikle söz konusu değildir"

" Türkiye'nin gelişmesindeki en büyük engel ise şüphesiz bölücü terör örgütü PKK'dır" diyen Durmaz; "Hamt olsun; son yıllarda Cumhur İttifakı'nın kararlı iradesiyle insanlık düşmanı teröristler, yurt içinde bitme noktasına geldi. Başarılı sınır ötesi operasyonlarla da bataklıkların çoğu kurutuldu. Beli kırılan terör örgütünü tarihe gömmeye ve "Terörsüz Türkiye" hedefine ulaşmaya ramak kaldı. Bu anlamda Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu irade; bölücü terör örgütünün, ülkemizin ve milletimizin gündeminden tamamen çıkarılmasına yönelik stratejik bir adımdır. Yaşanan gelişmeler kapsamında söylemek istediğimiz şudur: Terörle veya teröristle müzakere, münazara veya mütareke yoktur. Yeni bir çözüm veya açılım süreci kesinlikle söz konusu değildir. Terörle mücadele askeri ve hukuki alanda sürmektedir ve son terörist yok edilinceye kadar da devam edecektir. Uzatılan el, atılan adım; tabiri caizse köprüden önceki son çıkıştır. Bilge Liderimiz; 1000 yıllık kardeşliğin korunması adına Türk milletinin en büyük şansıdır ve tarihin üzerine yüklediği sorumluluğu yerine getirmektedir. Terör örgütüne silah bırakıp teslim olmaktan ve emperyalistlerin taşeronu olan yapılarını lağvetmekten başka çare yoktur. Eğer silahlar gömülmezse, silahı tutanlar gömülecektir" dedi.

"Yeni yüzyılda, artık üzerimize oynanan oyunların farkında olarak, milli kenetlenmenin sağlandığı, birlik ve beraberlik ikliminin hakim olduğu bir Türkiye'yi inşa etmeliyiz"

Durmaz; "Bu anlamda; dün, PKK'nın siyasi uzantılarıyla ittifak yapanların, milletten gizli saklı, kapalı kapılar ardında buluşup Türksüz bir Anayasa taslağı hazırlayanların, gizli protokollerle seçim satanların, "Burası Kürdistan" diyene ağızlarını açamayanların, şehit yakınına küfredeni milletvekili yapanların, HDP'lilerin "bizim oylarımızla o koltuklarda oturuyorsunuz" sözüne cevap veremeyenlerin, bugün bir anda milliyetçi kesilmeleri, milliyetçilik adına ahkam kesmeleri tribüne oynamaktan başka bir şey değildir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin milliyetçilik anlayışını, Liderimizin Milliyetçiliğini tartışmak sorgulamak, söz konusu mankurtların haddi değildir. Herkes haddini hududunu bilmeli, ağzından çıkan lafa dikkat etmelidir. Genel Başkanımızın aldığı inisiyatif, attığı adım ve uzattığı el; etnik veya mezhebi, hiçbir ayrışmaya zemin oluşturmadan, milletimizin arasına nifak sokulan, kardeşlik bağlarına mayın döşenen her bir alanı temizlemek için tarihi fırsat olarak değerlendirilmelidir. Temelinde bin yıllık kardeşlik hukukuna dayanan, bir arada yaşama iradesi ve arzusu olan söz konusu tarihi adımı istismar etmek isteyenler, bu milletin birliğine beraberliğine kastedenlerdir" ifadelerini kullandı.

"Diyoruz ki; gelin, Türkiye üzerine oynanan oyunların bir parçası olmayın"

Uzatılan elin ve iyi niyetin suiistimal edilmesi durumunda tarihin hükmünü vereceğini dile getiren Sadir Durmaz; "Uzatılan el ve iyi niyetimiz suiistimal edilirse tarih hükmünü icra edecek, iyileşme göstermeyen bu kanser hücresi bünyeden ebediyen temizlenmek için sökülüp atılacaktır. Başka yol yoktur, başka çare kalmamıştır. İnşallah Cumhurbaşkanımızın ve Bilge Liderimizin öncülüğünde Ülkemiz; "Terörsüz Türkiye" hedefine ulaşacak, Türk ve Türkiye Yüzyılı'na mutlaka kavuşacaktır. Buna hiçbir güç, hiçbir taşeron engel olamayacaktır. Güçlü devlet, müreffeh Millet hedefimize emin adımlarla ilerlerken, yerel yönetimler olarak "üretken belediyecilik" anlayışımızla, milletimize hizmet etmenin, memleket için değer üretmenin, kutlu yürüyüşe destek olmanın gayretinde olacağız. İstikbalin yol haritasını çizmek için gün bugündür. Ayrışmadan uzlaşmak, yönetimde kaynaşmak için gün bugündür. Terörü bitirip bölgesel istikrarla ve emperyalist güçlere ödün vermeden "tarihi yeniden yazarız" diyoruz" şeklinde konuştu.

Toplantıda konuşan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise, emeği geçenlere teşekkür ederek, bu toplantıya ev sahipliği yaptıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi. - KAYSERİ