MHP lideri Bahçeli: Mersin\'i Cumhurbaşkanımıza hediye edecek misiniz?

Simitçi çocuğa 100 TL verip hepsini dağıt dedi ama hiç beklemediği bir yanıt aldı

İlk mitingini Mersin'de yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yalan belediyeciliğinin 63 günlük ömrü kaldı. Yıkım belediyeciliğinin 63 günlük süresi kaldı. Yozlaşmış belediyeciliğin sonu göründü. Aziz Mersinliler, bütün ilçeleriyle, dağda bayırda ovada yaşayan bütün vatandaşlarımızla, Mersin'i Cumhurbaşkanımıza hediye edecek misiniz?" dedi.

BAHÇELİ MERSİN'DE SAHAYA İNDİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mart ayındaki yerel seçimler öncesi ilk mitingini, "Cumhur bizim Türkiye hepimizin" temasıyla Mersin Millet Bahçesi yanındaki alanda yaptı. Bahçeli konuşmasının başında Mersin'in her şeyden önce tarih, kültür ve ticaret kendi olduğunu vurguladı.

"YOLSUZLUK VE HUKUKSUZLUK MERSİN'İN ÖNÜNÜ KAPATMIŞTIR"

Bahçeli şunları söyledi: "Aynı zamanda Mersin kardeşliğin timsalidir. Burada ayrımcılığa yer yoktur, burada aymazlığa geçit yoktur. Mersin'de, Türkiye'mizin her yöresinin kokusu hakimdir. Ne var ki Mersin son 5 yıldır yerinde saymaktadır. Slogan milliyetçiliği, dedikodu belediyeciliği, sosyal medya belediyeciliği, ideolojik ve ilkel belediyecilik anlayışı Mersin'i yorgun düşürmüştür. Kayırmacılık, haksızlık, yolsuzluk ve hukuksuzluk Mersin'in önünü kapatmıştır. Kurulan paravan şirketler kanalıyla belediye imkanlarının nerelere ve kimlere aktarıldığını ve bölücü mihrakların nasıl şımartıldığını biliyoruz.

"CHP'Lİ BÜYÜKŞEHİR UMUTLARI İSRAF ETMİŞTİR"

Mersin'den Anamur'a kadar, belediye eliyle peşkeş çekilen işletme, kafe ve restoranları biliyoruz. CHP'li büyükşehir belediyesi bağlanan umutları israf etmiştir. CHP'li büyükşehir belediyesi ile hayal kırıklığı devasa boyutlara ulaşmıştır. Mersinli kardeşlerimi düşünen, dertlerine derman olan, darda ve zorda kalan insanlarımızı sahiplenen, bu kentin lehine taş üstüne taş koyan belediye yönetiminden ortada ne iz ne de eser vardır. Buna karşılık devletin kaynaklarını dağıtan, ittifak ortaklarına bedel ödeyen, devamlı şaibelerle anılan bir belediye anlayışı karşımızdadır.

"5 YILLIK HÜSRAN DÖNEMİNİN TELAFİSİ LAZIM"

Geride kalan 5 yıllık hüsran döneminin telafisi lazımdır. CHP zihniyeti sınıfta kalmış, hepten çuvallamıştır. Bu nedenle yapamayan gitmeli, yapacak olan gelmelidir. Artık beceriksizlere kapıyı göstermeliyiz. Artık akıntının tersine kürek çekenlere 'uğurlar olsun' demeliyiz. Gün doğmuş, vakit gelmiştir. Mersin için ümitler yeşermiş, huzur meşalesi yakılmıştır. Mersin bizim Türkiye hepimizindir."

"DEM'LENMİŞ CHP'YE 'YETER' DİYECEK MİSİNİZ?"

Alandaki kalabalığa "DEM'lenmiş CHP'ye 'yeter' diyecek misiniz? Önümüzdeki 5 yıllık sürece 'Serdar' seçecek misiniz" diye soran Bahçeli, 'Evet' yanıtını alınca şöyle devam etti: "İnanıyorum ki Mersin kamburlarından kurtulacak. Liman ve lojistik kenti olan Mersin, ayak bağlarını söküp atacak. Yalan belediyeciliğinin 63 günlük ömrü kaldı. Yıkım belediyeciliğinin 63 günlük süresi kaldı. Yozlaşmış belediyeciliğin sonu göründü. Bu şehirde yaşayan hiçbir vatandaşımız ilgisiz ve kimsesiz bırakılmayacak.

"HERKESİN ELİNDEN TUTACAĞIZ"

Herkesin elinden tutacağız. Önümüzdeki 5 yıl için sizlerden olur ve onay istiyoruz. Herkes tersine giderken, biz Mersin'i daha da büyütmek, daha da geliştirmek arzusundayız. Bu nedenle Cumhur İttifakı'nın birbirinden değerli belediye başkan adayları ile Mersin'in hizmetine talibiz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Serdar Soydan'dır. Anamur Hidayet Kılınç, Bozyazı Mustafa Çetinkaya, Çamlıyayla Ali Rıza Genç, Erdemli Mustafa Kara, Gülnar Fatih Öngel, Mut Volkan Şeker, Silifke Sadık Altınok, Tarsus Mahmut Tat, Toroslar Ali Öz'dür. AK Parti'yi temsilen Akdeniz, Aydıncık, Mezitli ve Yenişehir başkan adaylarımız da kısa sürede açıklanacaktır. Bütün belediye başkan adaylarımız sizlere emanettir."

"MERSİN'İN CUMHURBAŞKANIMIZA HEDİYE EDECEK MİSİNİZ?"

Bahçeli konuşmasının sonunda da seçmenden Mersin'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "hediye" etmelerini istedi. MHP lideri, "Son söz olarak söylüyorum: Aziz Mersinliler, bütün ilçeleriyle, dağda bayırda ovada yaşayan bütün vatandaşlarımızla, Mersin'i Cumhurbaşkanımıza hediye edecek misiniz?" dedi.