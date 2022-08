MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye Cumhuriyeti'nde "Roboski" diye bir yerleşim yeri olmamasına rağmen, bölücü terör örgütünün bu kirli üslubunu...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Uludere'den Roboski, Türkiye'den de Kürdistan çıkarmayı düşleyen kim olursa olsun akıbeti felakettir, bu çerçevede yanlış hesap yüklü bir maliyetle Türk milletinin kutlu iradesine çarpıp bölücü ittifakın tepesine binecektir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şırnak'ın Uludere ilçesine ziyaret etmesini ve Uludere'ye Roboski demesini eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun provokatörlük yaptığını iddia eden Devlet Bahçeli, "Kılıçdaroğlu özellikle şunu bilmelidir ki Türkiye'de 'Roboski' diye bir yer yoktur, olmamıştır, olmayacaktır" ifadelerine yer verdi.

"Türkiye'de 'Roboski' diye bir yer yoktur"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şırnak'ta bulunan Uludere ilçesine 'Roboski' demesini eleştiren MHP lideri Bahçeli, "CHP Genel Başkanı'nın aleni bir şekilde devlete saldırması, çürüdüğünü pervasızca iddia etmesi, bununla da yetinmeyip Erzurum ziyaretinden hemen sonra koşa koşa Şırnak Uludere'yi ziyaret edip kabuk bağlamış yaraları açmaya çalışması su katılmamış bir provokatörlüktür. Üstelik Türkiye Cumhuriyeti'nde 'Roboski' diye bir yerleşim yeri olmamasına rağmen, bölücü terör örgütünün bu kirli üslubunu seslendiren Kılıçdaroğlu bir kez daha yaş tahtaya basmıştır. Şırnak'ın Uludere ilçesinin Ortasu köyünde 28 Aralık 2011 tarihinde yaşanan müessif hadisenin üzerinden geçen 11 yıl sonra helalleşme maskesi altında bölücü tezlere destek vermek, terör örgütünün değirmenine su taşımak aymazlık ve tabansızlıktır. Kılıçdaroğlu özellikle şunu bilmelidir ki Türkiye'de 'Roboski' diye bir yer yoktur, olmamıştır, olmayacaktır. Roboski tanımlaması, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kastetmek, taş koymak, pusu kurmak, ateş açmak, bölücülüğe hizmet etmektir" ifadelerini kullandı.

"Uludere'den Roboski, Türkiye'den de Kürdistan çıkarmayı düşleyen kim olursa olsun akıbeti felakettir"

Kılıçdaroğlu'nun Kürtleri istismar ettiğini söyleyen Bahçeli, "Kılıçdaroğlu Kürt kökenli kardeşlerimi istismar çemberine alarak hissiyatlarını kanatmayı siyaset zannedecek kadar art niyetli, heveslerini kaşımayı helalleşme adıyla tevil edecek kadar da izansız ve kalpsizdir. Uludere'den Roboski, Türkiye'den de Kürdistan çıkarmayı düşleyen kim olursa olsun akıbeti felakettir, bu çerçevede yanlış hesap yüklü bir maliyetle Türk milletinin kutlu iradesine çarpıp bölücü ittifakın tepesine binecektir" ifadelerine yer verdi.

"Maalesef zillet ittifakı PKK'nın kanlı ve kahredici istikametindedir"

Millet İttifakı'nın 'sözde Kürt sorununu' sürekli ısıtarak gündeme taşıdığını iddia eden Devlet Bahçeli, "Türkiye'nin her başarısı, her milli kazancı, yüreklerimizi sevince boğan her atılımı CHP başta olmak üzere, zillet ittifakının diğer ortaklarında derin ve tedavisi imkansız hayal kırıklıklarına neden olmaktadır. Çünkü söz konusu ittifak partileri kimliğini kaybetmenin yanında, ülkemizin gerçeklerinden tamamıyla kopmuşlardır. Son tahlilde zillet ittifakı Türkiye'nin yabanı ve yabancısı bir çıkar ortaklığı hüviyetine bürünmüştür. Bu ittifakın kendine bile devası olmayan marjinal bir partisinin sözde Kürt sorununu gündeme getirip Cumhur İttifakı'na akıldanelik yaparak mesaj vermeye çalışması beyhude bir rezaletin, sipariş bir hıyanetin dile getirilmesinden başka bir şey değildir. Türkiye düşmanlarına acentelik yapan, milli birlik ve dayanışma ruhuna zehir saçan iflah olmaz münafıkların sözde Kürt sorununu ısıtıp ısıtıp ana gündem konusu yapma iştahları kiralık siyasetlerinin, sömürgeleşmiş zihniyetlerinin, mandacı şahsiyetlerinin ibretlik bir sonucudur. Bu teslimiyetçi ve tezvirat ehli ikiyüzlü devşirmelere milletimizin kulak vermesi, dikkate alması, ciddiyete müstahak görmesi muhal bir hayaldir. Maalesef zillet ittifakı PKK'nın kanlı ve kahredici istikametindedir. Bunun yanında FETÖ de ahtapot gibi bu ittifakı sarmış, uyuşturmuş, akıl ve siyasetine ambargo koymuştur. Artık hiçbir şey gizli saklı değildir" dedi.

"FETÖ'yü siyasallaştırmak için zillet ittifakı aynı zamanda kuluçka işlevi görmektedir"

FETÖ'nün Millet İttifakı içerisinde yuvalandığını iddia eden Bahçeli, "PKK'nın yıllardır siyasallaşma arayışlarına refakat eden HDP'nin hala ve henüz siyaset ve demokrasi hayatından çıkarılamaması büyük bir risk ve tehlike olarak karşımızda duruyorken, FETÖ'nün zillet ittifakında siyasal taban tutma çabaları da bir diğer vahim gelişme halinde belirginlik kazanmış durumdadır. Görülen ve görücüye çıkarılan yakıcı gerçek şudur ki, FETÖ'yü siyasallaştırmak için zillet ittifakı aynı zamanda kuluçka, aynı zamanda kundak işlevi görmektedir. ve bütün amiller, bütün ameller buna işaret etmektedir. Terör örgütü olan Gülen hareketi, zillet ittifakını taşıyıcı beden olarak kullanırken, buna karşılık hiçbir itiraz veya aykırı ses bugüne kadar duyulmuş değildir. Herkes dürüst bir şekilde siyaset muhasebesini yapmak zorundadır. CHP ve diğer vagon partileri eğer FETÖ'yü siyasallaştırma hususunda gizil ve gizli bir hedefin takipçisi ise bunu milletimizin karşısına çıkıp anlatacak yürekli tavrı gösterebilmeli ve kararı da Türk milletine bırakmalıdırlar" ifadelerine yer verdi.

"Bizim nazarımızda PKK ile FETÖ arasında hiçbir fark yoktur"

FETÖ'nün de PKK'nın da terör örgütü olduğunun altını çizen Bahçeli, "Bizim nazarımızda PKK ile FETÖ arasında hiçbir fark yoktur. PKK'nın yörüngesine sabitlenen zillet partilerinin FETÖ'nün siyasette açık seçik temsil noktasına gönüllü olmaları malumun ilanı, bilinenin ibrazı şeklinde okunacak, böyle de yorumlanacaktır. Hiç kimse minderden kaçmamalı, kaçak güreşmemelidir. Siyasi namus gereğince herkes tercihini yapmalı, nerede durduklarını, kimlerle yanak yanağa verdiklerini, nasıl bir emel ve hedef birlikteliği içinde yer aldıklarını açıklamalıdır" açıklamasında bulundu.

"Biden muhalefeti PKK'yla FETÖ'nün oksijen çadırıdır, soğuk hava deposudur"

Amerika Birleşik Devletleri'nin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e sahip çıktığına dikkati çeken Bahçeli, "Türkiye'nin aleyhine konuşlanan Biden muhalefeti PKK'yla FETÖ'nün oksijen çadırıdır, soğuk hava deposudur, siyasi sığınağıdır. 2023 yılına yaklaştığımız şu günlerde kartlar açık oynanmalı, aziz milletimiz şeytani hesaplarla rahmani haysiyeti tefrik ve teşhis eden basiretiyle karanlık senaryoları yırtıp atmalıdır. Madem Biden'ın muhalefeti vızır vızır faaliyet halindedir, o halde FETÖ'nün siyasallaşmasına sözde demokrasi, insan hakları ve özgürlükler adına ABD'nin ortam açması, destek çıkması, fırsat sunması tutarlılık olarak değerlendirilecektir. ABD'nin siyasal sistemine tıpkı Demokratlar ve Cumhuriyetçiler gibi Gülen hareketinin de partileşerek girmesinde yarar vardır. Terörist başı Gülen'i Türkiye'ye iadeye yanaşmayan ABD yönetimi, Washington ile Pensilvanya arasında casusluk ve istihbarat köprüsü değil, siyasi bağlantı kuracak tavrı gösterebilmelidir. Şayet arzu ediliyorsa, Gülen hareketine kurdurulacak muhtemel parti ABD siyaseti ve zillet ittifakıyla eş zamanlı diyalog kanallarını da netleştirecek, 15 Temmuz'un planlayıcıları ve uygulayıcıları gecikmeyle de olsa aynı çatının sütunları halinde buluşacaklardır. Türk milleti zemzem diyerek zehir servisi yapanları tanımaktadır. Türkiye düşmanlığının ulaştığı mesafe de ortadadır. 2023 yılı bu düşmanlığın sökülüp atılacağı muazzam bir milat olacaktır. Cumhur İttifakı bu kutlu hedefe ulaşmaya hazırlıklıdır, kararlıdır, yeminlidir. FETÖ'yü ve PKK'yı artan dozlarla siyasal alana çekmek için kapalı devre iş tutanları, bu uğurda faaliyet içinde olanları Türk milleti asla affetmeyecek, bunları gelmeden tarihin çöplüğüne fırlatıp atacaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA