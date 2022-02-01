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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Henüz 10 yaşında olan bu çocuğumuz Cumhurbaşkanı'na 'amca' derken Kılıçdaroğlu'na 'hain' diye seslenmiştir. - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Henüz 10 yaşında olan bu çocuğumuz Cumhurbaşkanı'na 'amca' derken Kılıçdaroğlu'na 'hain' diye seslenmiştir.

01.02.2022 11:14
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Henüz 10 yaşında olan bu çocuğumuz Cumhurbaşkanı'na 'amca' derken Kılıçdaroğlu'na 'hain' diye seslenmiştir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Henüz 10 yaşında olan bu çocuğumuz Cumhurbaşkanı'na 'amca' derken Kılıçdaroğlu'na 'hain' diye seslenmiştir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Henüz 10 yaşında olan bu çocuğumuz Cumhurbaşkanı'na 'amca' derken Kılıçdaroğlu'na 'hain' diye seslenmiştir. 203 sözde yazar, çizer, aydın ve gazetecinin bildiri hazırlayıp yayınlamak yerine bu sorunu ele almalarında yarar olacaktır. Bu yavrumuzu bu noktaya getiren nedir?" - ANKARA

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Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanı, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 'Henüz 10 yaşında olan bu çocuğumuz Cumhurbaşkanı'na 'amca' derken Kılıçdaroğlu'na 'hain' diye seslenmiştir. - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Henüz 10 yaşında olan bu çocuğumuz Cumhurbaşkanı'na 'amca' derken Kılıçdaroğlu'na 'hain' diye seslenmiştir. - Son Dakika
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