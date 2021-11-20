MHP'li heyet, Uşak'ta muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu - Son Dakika

MHP milletvekillerinin de bulunduğu heyet, "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı kapsamında Uşak'ta sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve muhtarlarla toplantı yaptı.

Kent merkezindeki bir otelde düzenlenen programda, MHP Ankara milletvekilleri Erkan Haberal ve Nevin Taşlıçay, Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Kadir Şekerci, Özgür Bayraktar ve Volkan Dudu katıldı.

Taşlıçay, 81 ilde sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Salgın sürecinde Türkiye'nin dünya ülkelerine emsal olacak nitelikte bir mücadele verdiğini dile getiren Taşlıçay, şunları kaydetti:

"Son yıllarda salgınla birlikte tüm dünyada sosyal, siyasal ve ekonomik anlamda ciddi dalgalanmalar yaşanmakta. Böyle bir dönem yeni yönetim anlayışının ne kadar doğru bir karar olduğunu göstermiştir hepimize. Her şeyin bu kadar hızla geliştiği ve değiştiği bir süreçte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle hızlı kararlar alabilmiş ve uygulamaya geçilebilmiştir. MHP kadroları olarak bizler de Türk milletinin gönlünde vücut bulan Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun adımlar atıyoruz. Milletimizin menfaatine olan her yasanın çıkması için irademizi ortaya koyuyoruz. Bizim kırmızı çizgilerimiz bellidir. Dini ve milli değerlerimiz kutsalımızdır. Bu kutsallara laf edebilecek kişi partimiz bünyesinde barınamamıştır, bundan sonra da barınamayacaktır. Her kim ki değerlerimizi ayaklar altına almaya kalkarsa karşısında MHP'yi bulacaktır. Genel Başkanımızın bu konudaki tavrı açık ve nettir."

Haberal ise 15 Temmuz'dan bu yana yaşananların herkesin hafızasında yer etmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin denizlerdeki hak ve çıkarlarını korumak için büyük mücadele verildiğini vurgulayan Haberal, "Bütün dünyaya, bütün Avrupa'ya 'mavi vatan' dediğimiz sularda meydan okuduk. Kıbrıs'ta Avrupa Birliği ve Yunanistan'ın bütün işgalci, bütün kuşatmacı manevralarına karşın,'Biz varız,', 'Biz buradayız', 'Kıbrıs Türklerindir' diyerek hain emellerine set çektik. Kanımızla suladığımız toprağı canımızla sularız diyerek karşılarında Türk milleti olarak dimdik durduk." ifadelerini kullandı.

Tezkereye "hayır" oyu verenleri eleştiren Haberal, şunları söyledi:

"Bizler Cumhur İttifakı olarak sırt sırta vermiş, ülkemiz, milletimiz, bayrağımız, bekamız için şer güçlerle mücadele verirken çıkarttığımız tezkerelere 'hayır' diyenler, Cumhur İttifakı'na karşı olanlar, Libya'da ne işiniz var diyenler, Kıbrıs'ı yok sayanlar, Türkmen kardeşlerimizi görmezden gelip, bizi savaş çığırtkanlığı ile suçlayanlar bugün helallik için dolaşmaya karar vermişler. Bilmezler ki, bizim helallik kavramımızda şehidimiz vardır, bayrağımız vardır, ezanımız vardır, namusumuz vardır, onurumuz, milli şuurumuz vardır. Allah'a şükürler olsun ki, biz helali İstiklal Marşı'mızdan ruhumuza nakşettik."

Programda heyet, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve muhtarların sorularını yanıtladı.

Buradaki programın ardından heyet, İsmet Paşa Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.