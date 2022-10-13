MHP'Lİ KALAYCI: BİDEN'DAN ONAY ALMADAN, 'ADAYIMIZ BUDUR' DİYEMEZLER - Son Dakika
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MHP'Lİ KALAYCI: BİDEN'DAN ONAY ALMADAN, 'ADAYIMIZ BUDUR' DİYEMEZLER

13.10.2022 12:55

MHP Genel Başkan Yardımcısı Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, 'Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayını 6+1 formatlı masa değil, dış güçler belirleyecektir.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, 'Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayını 6+1 formatlı masa değil, dış güçler belirleyecektir. Biden'dan onay almadan, 'adayımız budur' diyemezler' dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, memleketi Konya'da bir otelde basın toplantısı düzenledi. Kalaycı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin 16 Ekim Pazar Günü, Konya'da Kılıçaslan Kent Meydanı'nda düzenlenecek mitingde halka sesleneceğini belirtti.

Toplantıda gündemi değerlendiren Kalaycı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü konusundaki yasal düzenleme çağrısını eleştirerek şunları söyledi:

'CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, başörtüsü konusunda yasal düzenleme çağrısından kısa sürede çark etmiş, yan çizmiş, samimi ve dürüst olmadığını açıkça ortaya koymuştur. Bilindiği üzere, Sayın Kılıçdaroğlu 3 Ekim 2022 gecesi sosyal medya hesabından başörtüsüne yasal düzenleme çağrısı yapmış, müteakiben hazırladıkları teklif CHP Grup başkanvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Eğer samimiysen, dürüstsen gel anayasa değişikliğini yapalım ve bunu tamamen masadan kaldıralım' çağrısı karşısında, Sayın Kılıçdaroğlu önceki gece Newyork'ta sosyal medya hesabından 'Erdoğan kim, anayasa, aile kim... Onunla ne aile konuşulur ne anayasa. Bu konu kapanmıştır.' açıklamasını yapmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu başörtüsü konusunda sözünün arkasında duramamış, 'U' dönüşü yapmış, meydandan kaçmıştır. Esasen Türkiye'de başörtüsü sorunu bitmiş, mağduriyetler dönemi kapanmıştır. Yeni bir kanuni düzenlemeye ihtiyaç da yoktur. Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi şayet mazilerindeki ayıplı sayfalardan nedamet duyuyorlarsa, buyursunlar, gündemdeki anayasa değişiklik teklifine destek versinler'

'6'LI MASANIN ADAYINI DIŞ GÜÇLER BELİRLEYECEKTİR'

6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının henüz açıklanmamış olmasına değinen Kalaycı, şöyle devam etti:

'6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı henüz belli değildir. Bunlar hala aday kim olacak onu tartışıyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu, parti başkanlarının uzlaşması halinde cumhurbaşkanlığı adaylığına hazır olduğunu açıklarken bir yalvarmadığı kalmıştır. Zillet ittifakının Cumhurbaşkanı adayını 6+1 formatlı masa değil, dış güçler belirleyecektir. Biden'dan onay almadan 'adayımız budur' diyemezler. Sayın Kılıçdaroğlu'nun 'FETÖ'cüleri göreve iade edeceğim' demesi özellikle ABD'ye verilmiş güvencedir. Ne isterseniz yaparım, mesajıdır. Sayın Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda icazeti milletimiz yerine uluslararası aktörlerden almak için ABD'ye gitmiştir. Halbuki bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Çıkarsınlar adaylarını, görsünler hanyayı Konya'yı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin takdiri ve tercihiyle yeniden cumhurbaşkanı seçilecektir. Milliyetçi Hareket Partisi, oy oranı ve milletvekili sayısını artıracak, Cumhur ittifakı daha da güçlenecektir. Arzumuz, arayışımız ve mücadelemiz bu doğrultudadır?

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Kaynak: DHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Mustafa Kalaycı, Konya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'Lİ KALAYCI: BİDEN'DAN ONAY ALMADAN, 'ADAYIMIZ BUDUR' DİYEMEZLER - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP'Lİ KALAYCI: BİDEN'DAN ONAY ALMADAN, 'ADAYIMIZ BUDUR' DİYEMEZLER - Son Dakika
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