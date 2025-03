MHP'li Özdemir: "Hukukun üzerine düştüğü gerçeklik; İstanbul'daki CHP'li belediyelerin millete ait 560 milyar TL'lik tutarın birilerinin kasalarına gittiği gerçeğidir"

Özgür Özel, bu millete kafa tutma, hukuka hiç kafa tutma, millete gaz verme"

KAYSERİ - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, "Hukukun gerçeğin üzerine düştüğü gerçeklik; İstanbul'daki CHP'li belediyelerin 560 milyar TL'lik tutarın, millete ait bir tutarın iç edildiği, birilerinin kasalarına gittiği gerçeğidir" dedi.

MHP Kayseri İl Teşkilatı tarafından iftar programı düzenlendi. Düzenlenen programda konuşan MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye 'Sen evinde otur' diyen CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'a cevap verdi. Kalın, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li belediyelere karşı operasyonlar düzenlenmektedir. Bu operasyonlara karşılık ne yazık ki bazı partili yöneticiler vatandaşları sokağa çağırmaktadır. Bu çağrıya karşılık da bilge liderimiz Devlet Bahçeli; sokakların karanlığını, sokaklardan bu ülkeye yarar gelmeyeceğini, sokak eylemlerinin olumsuz sonuçlarını defalarca tecrübe ettiğini beyan ederek herkesi evinde kalmaya davet etmiştir. Ancak ne yazık ki şaibeli kongrelerin sahne sanatçısı Ali Mahir Başarır ismindeki bir milletvekili hadsizce genel başkanımıza dil uzatarak 'sen evinde otur' demiştir. Ülküdaşlarım; buradan Ali Mahir Başarır'a seslenmek istiyorum, Ali Mahir bu saatten sonra asıl sen evinden çıkma. Çünkü yiğit akan Fırat'ın Erciyes'in bozkurtlarının hafızasına işlemiştir. Lağım kokan ağzından dökülen sesler, Erciyes'in bozkurtlarının zihinlerinde hala yargılanmaktadır. Ülkücü, milliyetçi hareket liderine gönülden bağlı, unutma bundan sonra adım atacağın her sokakta binlerce var olacaktır. Liderin daimi muhafızları olarak sesleniyorum, bu zamana kadar bilge liderimize söz ettirmedik, ettirmeyiz. Dalımızı koparmaya çalışanların da ağacını kökünden keseriz" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Birliğin ve beraberliğin bereketini yaşıyoruz. Kayserimiz cumhurun kalesidir. İnşallah bu istikamette bu iki siyasi oluşum el ele vererek her zaman olduğu gibi bayrağımızı daha yukarıya çekmek üzere çalışmamız gerektiğini paylaşmak istiyorum. Bizlere yakışan 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesiyle gönül gönüle vererek 1 buçuk milyon kardeşimizi bağrımıza basarak örnek olmak ve onlara yol gösterici olmak bizlerin görevidir" diye konuştu.

"Sokaklar karıştırılamaya çalışılırken tek bir gencimizin, tek bir polisimizin burnu dahi kanasa bunun sorumlusu Özgür Özel'dir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de yaptığı konuşmada, "Türkiye yüksek potansiyele erişmişken, bütün dünya Türkiye gerçeğini konuşurken birlik ve beraberliğin tesisi etmeye yönelik önemli adımlar atılırken, terörü sonlandırmaya yönelik önemli bir kararlılık gösterirken bir bakıyorsunuz yeniden dışarıdan beslemeli bizler gibi görünen bazı tiplemeler çıkıp Türkiye'nin huzurunu kaçıracak bazı adımlar atmaya başladı. İstanbul'da yürütülen bir soruşturma çerçevesinde gözaltına alınmış bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere çok sayıdaki Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin itham edildiği yolsuzluk suçlamaları hepimizin malumudur. Bu şartlar altında son derece vahim iddialarla Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve gözaltına alınanların suçlandığını hepimiz biliyoruz. Fakat bazı gerçeklerin de aziz milletimizin nazarından kaçırılmaması hususunda altını çizmek istiyoruz. Ortada konuşulan, hukukun gerçeğin üzerine düştüğü gerçeklik; İstanbul'daki CHP'li belediyelerin 560 milyar TL'lik tutarın, millete ait bir tutarın iç edildiği, birilerinin kasalarına gittiği gerçeğidir. Basına yansıyan görüntülere baktığınızda bırakın belediye başkanlarını belediyede çalışan personellerin dahi evlerinden paraların bu zamana kadar erişemeyecekleri, belki de hayatları boyunca göremeyecekleri paraların çıktığı gerçeği ile karı karşıyayız. Bu yolsuzluklar karşısında hukukun gereğini yerine getirmesi kadar tabii bir şey olamaz" dedi.

"Olayın daha trajikomik yanı Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyeleri şikayet edip, hukuktan bunun gereğini yerine getirmesini talep edenler yine Cumhuriyet Halk Partililerdir" ifadelerin kullanan Özdemir, şunları kaydetti:

"Yani bir Cumhuriyet Halk Partili başka bir Cumhuriyet Halk Partiliyi şikayet etmiş, Anayasa çerçevesinde hukuk gereğini yapmış. Ama bugün bakıyorsunuz aynı Cumhuriyet Halk Partisi birilerinden aldığı talimatla beraber bu gerçekleri göz ardı edip aziz milletimizin evlatlarını akıllarınca sokağa çıkarma telaşındalar. Bunun kabul edilmesi mümkün değildir. Kendinize güveniyorsanız, herhangi bir korkunuz yoksa bırakın hukuk işlesin, hak ortaya çıksın. Bu zamana kadar millete yokluk edebiyatı yaparken bu milletin paralarını çalanlar da hesabını bu millete versin."

"Cumhuriyet Halk Partisi bu gerçekliklerle yüzleşmekten kaçmamalıdır" diyen Özdemir, "Aziz milletimizin parasını iç edenler, aziz milletimizin hakkını hiç edenler, yoksulun ve yetimin hakkını yiyip kursağından haram lokma geçirenler bırakın hukuk karşısına çıksın, hesabını versin. Çekinecek bir şeyiniz yoksa 'biz buradayız, çekinmiyoruz' dersiniz. Ama bakıyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin acemi ve sevimsiz genel başkanı Özgür Özel bunu demek yerine hala Anayasa'ya karşı suç işleyecek, sorumsuz bir anlayışla hem partisini hem de Türkiye'nin geri kalanını huzursuzluk iklimine çekecek bir tutum takınıyor. Bunun kabulü mümkün değildir. Bu şartlar altında cumhuriyet Halk Partisi Anayasa'ya aykırı fiillerin odağı haline geldiği gerçeği karşımızda bulunuyor. Gidişat kendileri açısından doğru değil. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e Genel Başkanımızın yapmış olduğu 'Gelişmeleri sükünet ve partinden takip et çağrısını bile idrak edemeyecek kapasitedeki bir şahıs; bugün bakıyorsunuz yeni bir açıklama yapmış, 'Anayasa'ya karşı ne kadar aykırı fiil varsa bu günden itibaren işleyeceğiz'. Özgür Özel; bu millete kafa tutma, hukuka hiç kafa tutma, millete gaz verme. Yarın, bir gün asıl mahkum olan sen olur, bu milletin iradesi altında ezilmekten kurtulamazsın. Bilhassa bu gerçekliklerin aziz milletimiz ve Kayserili hemşehrilerimizin nazarında iyi bilinmesi lazım. Buradan çağrımız; her ne olursa olsun sükünetin korunması ve hukukun işlemesidir. Çünkü hukuk işlemezse bugün birilerinin yaptığı gibi sokaklar karıştırılmaya çalışılır. Bu sokaklar karıştırılamaya çalışılırken tek bir gencimizin, tek bir vatandaşımızın, tek bir polisimizin burnu dahi kanasa bunun sorumlusu Özgür Özel'dir. Ok yaydan çıkmıştır; ne yaparsanız yapın Cumhur İttifakı hedefine ulaşacak, 21. yüzyıl inşallah Türk ve Türkiye yüzyılı olacak" ifadelerini kullandı.