MHP, Öğretmenler Günü'nü 'Fedakarlığın Sesi: Depremde Öğretmen Olmak' temalı programla kutladı - Son Dakika
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Politika

MHP, Öğretmenler Günü'nü 'Fedakarlığın Sesi: Depremde Öğretmen Olmak' temalı programla kutladı

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- MHP, Öğretmenler Günü'nü 'Fedakarlığın Sesi: Depremde Öğretmen Olmak' temalı programla kutladı Milliyetçi Hareket Partisi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü çerçevesinde Fedakarlığın Sesi: Depremde Öğretmen Olmak' program düzenlendi.

23.11.2024 18:37
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- MHP, Öğretmenler Günü'nü 'Fedakarlığın Sesi: Depremde Öğretmen Olmak' temalı programla kutladı

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü çerçevesinde Fedakarlığın Sesi: Depremde Öğretmen Olmak' program düzenlendi.

Türk milliyetçiliği ve Türk demokrasi tarihi başta olmak üzere birçok alanda eğitim veren MHP Siyaset ve Liderlik Okulu tarafından MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin katılımıyla 24 Kasım Öğretmenler Günü çerçevesine 'Fedakarlığın Sesi: Depremde Öğretmen Olmak' program düzenlendi. Program çerçevesinde deprem bölgesinde çalışan öğretmenlerin yaptığı fedakarlıklar ve çalışma şartlarının zorluğu gibi konulara değinildi.

Program çerçevesinde bir açılış konuşması gerçekleştiren MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin eğitim alanında da çok büyük hasarlara yol açtığını söyledi. Topçu, Depremin üstünden yaklaşık 2 sene geçmesine rağmen vefakarlıklarını, vatan sevgilerini ve ülkeleri için yaptıklarıyla hafızalara derin izler çizen öğretmenlerin emeklerini şükranlar ve minnetler anmak için biz de bu yılın Öğretmenler Günü temasını 'Fedakarlığın Sesi: Depremde Öğretmen Olmak' olarak belirlediklerini açıkladı.

"Tüm öğretmenlerimiz bizim için kutsaldır"

Türkiye'de Milli Eğitin Bakanlığı'na bağlı eğitim tesislerinin yaklaşık yüzde 21'inin depremin yaşandığı 11 ilde yer aldığını bilgisini paylaşan Topcu, " Hatay'da 377, Kahramanmaraş'ta 278, Adıyaman'da 137, Gaziantep'te 98, Osmaniye'de 31, Şanlıurfa ve Adana'da 16, Malatya'da ise 7 öğretmen, bu felaket, yedi şehirde 960 öğretmenimizi aramızdan, çocuklarından, eğitim camiasından aldı ve şehit olarak kutsal makamlara defnedildiler. Üniversitelerimizde de durum çok acı vericiydi. Depremde 1605 üniversite öğrencimiz vefat etmiştir. Bunlardan 121'i uluslararası öğrenciydi. Toplam 1609 öğrencimiz de hastanelerde tedavi edilmişlerdir. Ailesinde deprem nedeniyle vefat bulunan öğrenci sayısı ise 21 bin 341'dir. Evi hasar gören öğrenci sayısı ise 102 bin 916'dır. 960 personelimiz vefat etmiştir. Görevi başındayken kaybettiğimiz öğretmenlerimizin acısı henüz dinmiş değildir. Hangi birisini söyleyelim, hangi birisinin isminden bahsedelim? Tüm öğretmenlerimiz bizim için kutsaldır. Onların birinin adını bile eksik söylemek bize acı verir. Burada, ismini paylaşamadığımız aziz deprem şehitlerimiz bizleri affetsin" açıklamasında bulundu.

Bütün öğretmenlerin gününü kutlayan Topcu, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin vatan toprağının her yerinde haykırdığı 'Derdiniz derdimizdir ve memleketimizin dertleriyle hemhal olduğumuz gibi sizlerin sorunlarına çözüm getirmek de bizim boynumuzun borcudur.' ifadesinin arkasında olduğunu bilmenizi isteriz" ifadelerini kullandı.

Programda, Türk Eğitim-Sen tarafından getirilen ve 11 deprem ilinde çalışan öğretmene MHP Lideri Bahçeli tarafından plaket takdim edildi. Bahçeli, öğretmenlere verdikleri destek ve gösterdikleri cesaretten dolayı da teşekkür etti.

MHP, Öğretmenler Günü\'nü \'Fedakarlığın Sesi: Depremde Öğretmen Olmak\' temalı programla kutladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP, Öğretmenler Günü'nü 'Fedakarlığın Sesi: Depremde Öğretmen Olmak' temalı programla kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP, Öğretmenler Günü'nü 'Fedakarlığın Sesi: Depremde Öğretmen Olmak' temalı programla kutladı - Son Dakika
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