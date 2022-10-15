Mustafa Sarıgül: "Futbol sahalarında 8 Türk, 3 yabancı olmalı"

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Mersin E Tipi Kapalı Cezaevi önünde af çağrısında bulundu

Mustafa Sarıgül:

"Af talebimiz siyasi değil, vicdani bir taleptir"

MERSİN - Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Futbol sahalarımızda hep birlikte bir kampanya başlatmalıyız, ekonomik milliyetçilik yapmalıyız. Futbol sahalarında 8 tane Türk, 3 tane yabancı olmalı" dedi.

Sarıgül, Mersin programı kapsamında Mersin E Tipi Kapalı Cezaevi önüne açıklamalarda bulundu. 9 Nisan tarihinde TDP Genel Merkezinden bir af çağrısında bulunduğunu hatırlatan Sarıgül, taleplerinin siyasi değil, vicdani olduğunu belirterek, "Toplumsal barış için affet Türkiyem, kardeşlik hukuku için affet Türkiyem, annelerin çocuklarına kavuşması için affet Türkiyem, babaların çocuklarına kavuşması için affet Türkiyem diyoruz" dedi.

TDK olarak af çağrılarına yanıt veren ve af çağrısını seslendiren parti ve siyasetçileri dikkatli şekilde takip ettiklerini söyleyen Sarıgül, mahkumların hayatla tekrar buluşmasını en içten bir şekilde sağlamak gerektiğini kaydederek, "Kendilerine psikolojik destek vermek lazım. Belediye başkanlığım döneminde bunların hepsini yapmıştım, bir çok kader mahkumu ile ilgilenmiştim. Kader mahkumları cezaevinden çıktıktan sonra onların yaşamla buluşabilmeleri için önlerini açmıştım. Özellikle kader mahkumları cezaevinden çıktıktan sonra onlara iş imkanı sağlamalıyız, onlara ekonomik imkan sağlamalıyız ki, toplumla en iyi şekilde buluşsunlar. O nedenle bir kez daha altını çiziyorum, bizim af talebimiz siyasi bir talep değil, kesinlikle vicdani bir taleptir. Bir kez daha şu anda 68. cezaevinin önündeyim, Mersin'den bütün ulusuma sesleniyorum; af talebimiz kardeşlik hukuku içindir, kardeşlik hukukunun yeni baştan tahsis edilmesi için affet Türkiyem, affet Türkiyem" diye konuştu. Sarıgül; bayrağa, toprağa ve vatana karşı, ülkenin bölünmez bütünlüğüne karşı işlenmiş suçların tamamının bu talep kapsamı dışında olduğunu da ekledi.

Mersin programını yarıda kesmek durumunda olduğunu ifade eden Sarıgül, "Birazdan televizyon programı sonrası Bartın'a hareket edeceğim. Bartın'da göçük altında kalan, çoluğunun, çocuğunun rızkını kazanmak için mücadele veren madencilerimizi saygıyla, sevgiyle bir kez daha yad ediyoruz. Hakk'ın rahmetine kavuşanlar var, mekanları cennet olsun. Göçük altında umutla bekleyenler var, Allah'ım inşallah onları sağ salim hepimizle buluşturur. Bir kez daha ulusumuza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Alt yapıya önem vermeliyiz ve kendi evlatlarımızı yetiştirmeliyiz"

Mustafa Sarıgül, futboldaki yabancı oyuncu sayısıyla soru üzerine, "Futbol sahalarımızda hep birlikte bir kampanya başlatmalıyız, ekonomik milliyetçilik yapmalıyız. Futbol sahalarında 8 tane Türk, 3 tane yabancı olmalı. Bakıyoruz Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon spor ve diğer bir çok spor kulüplerine 8 tane yabancı oynuyor. Soruyorum bir Fenerbahçeliye, Galatasaraylıya, Beşiktaşlıya takımını ezbere sayabilir misiniz? Sayamıyor, çünkü taraftar takımına yabancılaşmış vaziyette. O nedenle sahalarda 8 tane Türk olmalı, 3 tane yabancı olmalı. O 3 tane yabancı da Hagi gibi Alex gibi kaliteli futbolcular olmalı. Son 3 yılda Türkiye'ye 250'nin üzerinde yabancı oyuncu gelmiş gitmiş ve bunların maliyeti 900 milyon doların üzerinde. Bu paraları biz ne yazık ki sokağa atmışız. O nedenle Mersin'den bütün spor kulüplerine çağrıda bulunuyorum; sahalarımızda 8 tane Türk olmalı, 3 tane de kaliteli yabancı olmalı. Biz alt yapıya önem vermeliyiz ve kendi evlatlarımızı yetiştirmeliyiz. Bunu yapmadığımız taktirde koca milli takımımız gidip, 50 bin kişilik bir ada takımına yenilerek Türkiye'ye geliyor. Bu da bizi alabildiğine üzüyor" dedi.

"Sorumluluğumuzun bilincinde olan bir partiyiz"

İskenderun'un il olması için yoğun bir çalışma yaptıklarını, özellikle Balıkesir'de bir noktanın, Konya'da bir noktanın belirlendiğini ve Mersin üzerindeki çalışmaların da bu anlamda devam ettiğini ifade eden Sarıgül, şöyle devam etti:

"Mersin'de hangi ilçenin il olması gerektiği yönündeki çalışmalarımız devam ediyor şu an. Tarsus var, Anamur var ama biz tabii kriterlerine bakıyoruz. Bizim şehir plancılarımız, hukukçularımız, en üst düzeyde çalışmalarımızı yapıyoruz. Biz duygusal davranamayız, sorumluluğumuzun bilincinde olan bir partiyiz. Biz bir yerin il olmasını açıkladığımız andan itibaren oranın mutlaka il olması lazım. Çünkü biz devletimizi yönetmeye talip bir siyasi partiyiz. O nedenle kesinlikle açıkladığımız il olacak ilçenin kriterlerine detaylı bir şekilde bakmamız lazım."

Sarıgül, cezaevi önündeki açıklamalarının ardından vefat eden Kıbrıs Gazisinin ailesine taziye ziyaretinde bulunurken, esnafla da bir araya geldi.