Nazilli Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye katılmasına Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan tepki: Hakkımı helal etmiyorum

2019 seçimlerinde İYİ Parti'den Nazilli Belediye başkanlığına aday olan Kürşat Engin Özcan, seçimleri kazanmasının ardından ilçenin yeni belediye başkanı olarak göreve geldi. Yaklaşık 3 yıldan bu yana görevini sürdüren Özcan bugün AK Parti'ye katıldı. Kürşat Engin Özcan'ın rozetini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Özcan'ın AK Parti'ye katılmasına tepki gösteren Özlem Çerçioğlu belediye meclisinde, "Halkın oyu Cumhur'a değil Millet ittifakınaydı. Hakkımı helal etmiyorum" ifadelerini kullandı.

ÖZCAN: BURADA OLMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUM

Rozet töreninin ardından kürsüye gelen Kürşat Engin Özcan ise, "Sayın bakanlarımız, vekillerimiz. Bugün burada olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum ama büyük Türk milletimize Düzce'deki deprem nedeniyle geçmiş olsun diliyorum" dedi.

KÜRŞAT ENGİN ÖZCAN'IN SİYASİ GEÇMİŞİ

2003 yılında MHP İlçe Sekreteri olarak siyasete atılan Kürşat Engin Özcan 2012'de MHP İlçe Başkanı olmuştu. 2017'de MHP'den istifa eden Özcan, İYİ Parti İlçe Başkanı oldu. Özcan, 2019 yerel seçimlerinde de Millet İttifakı'nın İYİ Parti listelerinden CHP ile ortak aday olarak belediye başkanı seçilmişti. Özcan, 2022 yılında da İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı.



