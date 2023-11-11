Macron'un "Artık dur" çağrısına Netanyahu'dan yanıt: Sivillerin ölümünden Hamas sorumlu, bu suçlar yarın Paris'te de işlenecek

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Gazze'deki insanlık dramına ilişkin 35 gün sonra "Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yoktur. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz." dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu ise Macron'un sözlerine "Sivillere yönelik her türlü zararın sorumluluğu İsrail'e değil Hamas-DEAŞ'a aittir. Bugün Hamas-DEAŞ'ın Gazze'de işlediği suçlar yarın Paris'te, New York'ta ve tüm dünyada işlenecek." ifadeleriyle yanıt verdi.

35 GÜN SONRA GERİ ADIM ATTI

Fransa'nın başkenti Paris'te özel bir röportaj veren Macron, İsrail'in Gazze'de uyguladığı vahşete ilişkin 35 gün sonra şaşırtıcı ifadelere imza attı. Macron, "Gazze'de bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yoktur. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'E DESTEK ZİYARETİNE GİTMİŞTİ

Geçtiğimiz ay Fransa'nın İsrail'e desteğini göstermek için Tel Aviv'e gelen Macron burada İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmüştü. Macron, "Bu terör örgütleriyle şüpheye yer vermeden ve bu çatışmayı daha fazla büyütmeden mücadele etmenin görevimiz olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

NETANYAHU'DAN JET YANIT

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Macron'un, "Gazze'ye yönelik saldırılarda sivillerin öldüğü ve İsrail'in saldırılarını durdurması gerektiği" yönündeki sözlerinin ardından Başbakanlık ofisinden yazılı açıklamada bulundu. Açıklamasında Hamas'la DEAŞ'ı birbirine benzeten Netanyahu, "Sivillere yönelik her türlü zararın sorumluluğu İsrail'e değil Hamas-DEAŞ'a aittir." ifadelerini kullandı.

BÜTÜN SUÇU HAMAS'A ATTI

"İsrail'in, terör örgütünün yüzlerce İsrailliyi vahşice katletmesi ve 200'den fazla İsrailliyi rehin alması" nedeniyle savaşa girdiğini kaydeden Netanyahu, İsrail, sivillere zarar vermemek için elinden geleni yapıp onları savaş alanlarını terk etmeye çağırırken Hamas'ın sivillerin güvenli bölgelere gitmesini engellemek için elinden geleni yaptığını ve onları canlı kalkan olarak kullandığını iddia etti.

"BU SUÇLAR YARIN AVRUPA'DA DA İŞLENECEK"

"Hamas-DEAŞ kadınlarımızı, çocuklarımızı, yaşlılarımızı acımasızca rehin tutarak insanlık suçu işliyor. Okulları, camileri ve hastaneleri terör komuta merkezleri olarak kullanıyor." diyen Netanyahu şöyle devam etti: "Bugün Hamas-DEAŞ'ın Gazze'de işlediği suçlar, yarın Paris'te, New York'ta ve tüm dünyada işlenecek. Dünya liderleri İsrail'i değil Hamas-DEAŞ'ı kınamalı."

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı operasyon düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail, 7 Ekim'den bu yana 38'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354'ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

GAZZE'DEKİ CAN KAYBI KORKUNÇ BOYUTLARDA

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27'si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı. Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.