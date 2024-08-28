Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir\'in Ankara ziyaretleri meyvesini verdi

Politika

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in gerçekleştirdiği Ankara ziyaretleri meyvesini verdi.

Son 2 ay içerisinde 7 ayrı bakanlığın yanı sıra bakan yardımcıları ve bürokratları ziyaret eden Başkan Özdemir, ziyaretlere ilişkin yaptığı değerlendirmede müjde üstüne müjde verdi.

Niğde POMEM'in 2025'te yeniden eğitime açılacağı, Kale Projesinin tasarruf tedbirlerine takılmadığı, Niğde'ye bilim merkezi kurulacağı ve demiryolu alt geçidinin kısa süre içinde tamamlanacağı açıklandı.

Yüzyılın projesi olarak değerlendirilen Kale ve Çevresi Koruma ve Yenileme Projesi'nin tasarruf tedbirlerine takılmadan devam etmesini sağladıklarını belirten Özdemir, depremde hasar aldığı için eğitime ara veren Polis Mesleki Eğitim Merkezi'nin 2025'te yeniden eğitime başlayacağını ve Niğde'ye bilim merkezinin kurulacağını açıkladı.

Son 2 ay içerisinde İçişleri Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nı ziyaret ederek Bakan ve Bakan Yardımcıları ile bir araya gelen Başkan Özdemir, bu süre içerisinde Tenis Federasyonu Başkanlığı, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK Başkanlığına da ziyaretler gerçekleştirdi.

Gerçekleştirdikleri ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Özdemir, Niğde Valisi Cahit Çelik ile birlikte ziyaret ettikleri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Niğde için önemli bir destek aldıklarını belirtti.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Niğde Polis Eğitim Merkezi (POMEM) binasının hasar aldığını hatırlatan Başkan Özdemir, "Binanın hasar alması nedeniyle eğitime ara verilen POMEM'in durumunu Sayın Bakanımıza ilettik. 2025 yılı içerisinde okulumuzun binasının güçlendirilerek yeniden eğitim faaliyetlerine devam etmesini talep ettik. Sayın Bakanımız da müjdeyi verdi. İnşallah kendini de yakın zamanda Niğde'mize gelecek ve okulumuzun yeniden eğitime açılmasını sağlayacağız" dedi.

Niğde'ye Bilim Merkezi Kuruluyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile bakan yardımcıları ve genel müdürleri de ziyaret ettiklerini anlatan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Sayın Bakanımız da geçtiğimiz günlerde Niğde'yi ziyaret ettiler. Niğde de toplu açılış ve toplu temel atma törenleri gerçekleştirdi, iş adamlarıyla buluştu. Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'yla da çok yakın bir şekilde çalışıyoruz. Özellikle Kayseri yolunda Konaklı bölgemize yaptığımız 2. Organize Sanayi Bölgemizi (OSB) bakanlığımızla birlikte yapıyoruz. Bu konuda istişarelerde bulunduk. Sayın bakanımız bu konuda bize bir kez daha destek verdi. Bir taraftan hem şehrimizin sanayi alanında gelişmesi, istihdamın artmasıyla alakalı çalışıp yine bakanlığımızca da TÜBİTAK üzerinden bir bilim merkezi kurmak üzere çalışmalarımızı başlatmıştık. Protokolümüzü imzaladık, inşallah yakın bir gelecekte Kayaardı Millet Bahçemizin içerisinde bir Bilim Merkezini şehrimize kazandırmış olacağız. Ayrıca gerek Ahiler Kalkınma Ajansı gerek KOP İdaresi ile geleceğe yönelik yeni projeler konusunda da istişarelerimizi gerçekleştirdik. Yeni bir yol haritası belirledik" dedi.

Kale Projesi Tasarruf Tedbirlerin Takılmadı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u da ziyaret ettiklerini kaydeden Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Niğde'nin en önemli projesi olan Kale Bölgesi Koruma ve Yenileme Projemiz, çok şükür tasarruf tedbirlerine takılmadı. Tabii ki zor bir alan. Üçüncü derece arkeolojik sit alanında çalışma gerçekleştiriyoruz. Bundan dolayı biraz zaman alabiliyor. Ama çok şükür herhangi bir tasarruf tedbirine takılmadan projemiz ilerliyor. Şehrimizin ve belediyemizin diğer ihtiyaçları konusunda da görüşmeler gerçekleştirdik. Çeşitli konularda istişarelerde bulunduk. Ama bizim için en önemlisi Kale Bölgesi Koruma ve Yenileme projesiydi. Çok şükür orada herhangi bir aksilik olmadan ilerliyoruz. Şehrimizin hayali olan projemizi inşallah önümüzdeki 3 yıl içerisinde gerçekleştirmek üzere çalışmalarımızı tamamladık diyebiliriz" diye konuştu.

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'nü de ziyaret ederek, demiryolu alt geçidi projesiyle ilgili girişimlerde bulunduklarını ifade eden Başkan Özdemir, "Aslında farklı şeyleri de görüştük ama tabii ki bizim ana gündem maddemiz alt geçidimizdi. Allah'a şükürler olsun projemizi çizdirdik. Devlet Demiryolları olarak onayladılar. En son da protokolünü imzaladık. Şimdi önümüzdeki bir ay içerisinde inşallah ihaleye çıkacağız. Hedefimiz 2025 yılının ilk 6 ayı içerisinde alt geçidimizi tamamlamak" şeklinde konuştu. - NİĞDE