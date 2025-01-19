Ömer Çelik\'ten Özgür Özel\'e Cevap

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik, "Diyor ki 'Yakında iktidarı devralmaya hazırlanıyoruz.' Evet bir devir teslim olacak ama iktidar devir teslimi değil, büyük bir ihtimalle CHP Genel Başkanlığı'nda bir devir teslim olacak. Onun için siz kendiniz, aranızdaki devir teslime hazırlanın" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'daki Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen İl Gençlik Kolları 7'nci Olağan Kongresi'ne katıldı. Burada konuşan Ömer Çelik, dün İl Başkanlığı görevine seçilen eski milletvekili Tamer Dağlı ve ekibine başarı diledi. Konuşmasında birlik ve beraberliğe vurgu yapan Çelik, "AK Parti'mizin ve teşkilatlarımızın, Cumhur İttifakı'nın birliğinin, beraberliğinin, Türkiye için ne kadar büyük bir güç olduğunu, ne kadar büyük bir kıymet olduğunu, son gelişmelerle birlikte bir kere daha görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın Esad'a 'Gideceksin ve bu suçlarının bedelini ödeyeceksin' sözü de dış politikada, iç politikada defalarca söylediği gibi yine gerçek oldu. Türkiye kendi komşusunun haysiyet ve devrim mücadelesinde her zaman yanındadır. Bir gün bana sordular, dediler ki, 'Suriye'de Esad çökerken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Esad'a çağrı yapıyor. Bu bilgisizliği neyle izah ediyorsunuz?' Dedim ki onun Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde ne olduğunun haberi yok ki Suriye'nin içinde ne olduğundan haberi olsun" diye konuştu.

'SEN KIRMIZI KART GÖSTEREMEZSİN'

Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ' Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konusunda yanıldı' dediğini aktararak, şöyle konuştu:

"Dün de söyledim. Suriye konusunda yanıldı mı yanılmadı mı? Git onu Şam'daki kardeşlerimize sor, Hama'daki, Humus'taki kardeşlerimize sor. Çıkmış diyor ki 'Ben Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye kırmızı kart gösteriyorum.' Futbolda yan hakemlerin kırmızı kart gösterme hakkı yok. Sen orta hakem değilsin. Sen kırmızı kart gösteremezsin. Orta hakem Ankara'da değil, orta hakem başka yerde. Özgür Özel bir kere daha topu taca attın. Daha nice sizin genel başkanınız Cumhurbaşkanımızla uğraşırken adı 'Bay Kemal' iken 'Bay bay Kemal' oldu. Diyor ki 'Yakında iktidarı devralmaya hazırlanıyoruz.' Ben de diyorum ki evet bir devir teslim olacak ama iktidar devir teslimi değil, büyük bir ihtimalle CHP Genel Başkanlığı'nda bir devir teslim olacak. Onun için siz kendiniz, aranızdaki devir teslime hazırlanın. Biz birlik, dirlik, kardeşlik içerisinde yol yürümeye devam edeceğiz."