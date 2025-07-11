Ömer Çelik\'ten Terörsüz Türkiye Sürecine İlişkin Açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " İmralı'dan yapılan çağrıdan sonra çeşitli aşamalar geride bırakıldı. Bugün itibarıyla silah bırakılması ve PKK'nın feshine ilişkin sürecin ilk adımı atılmış oldu. Bugün önemli bir eşik aşılmış, bir ilk adım gerçekleşmiştir" açıklamasında bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti'nin 32'nci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Sözcü Çelik, Geleneksel hale gelen istişare ve değerlendirme kampının partinin kurulduğundan bu yana düzenli olarak gerçekleştirildiğine değinerek, "Bütün siyasi konuların, iç ve dış politikaya dair bütün meselelerin ele alındığı, genel başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılan oturumların da olduğu iki günlük yoğun bir çalışma, değerlendirme ve istişare programımız var. Şu an itibarıyla kampa girişleri tamamlıyoruz. Biraz sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın teşriflerini bekliyoruz. Yarın sabah, Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasıyla programımız resmen başlayacak. Bu konuşma saat 10.00 gibi gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ, DOĞRUDAN DEVLET POLİTİKASI HALİNE GELMİŞTİR'

Çelik, bugünün siyasi ve bölge açısından tarihi bir gün olduğundan bahsederek, "Sabahtan beri siz de yayınlarınızda bunu ifade ediyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın iç cephenin güçlendirilmesine dair çağrısı önümüzdeki dönemin politik gelişmelerini, bugünden itibaren dış politikada etrafımızda yaşanan gelişmeleri öngören ve tüm bunlara karşı Türkiye'nin bağışıklık sisteminin güçlü bir şekilde sürece girmesini sağlamayı amaçlayan bir yaklaşımdır. Sayın Devlet Bahçeli, buna tarihi bir çağrıyla destek verdi. Sayın Bahçeli'nin bu çağrısından sonra 'Terörsüz Türkiye' süreci Türk siyasetinde tartışılmaya başlandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın devlet kurumlarına, bu sürece dair talimat vermesinden sonra, bu süreç doğrudan bir devlet politikası haline gelmiş oldu" dedi.

'BUGÜN SİLAH BIRAKILMASI VE PKK'NIN FESHİNE İLİŞKİN SÜRECİN İLK ADIMI ATILMIŞ OLDU'

'Terörsüz Türkiye' devlet politikası çerçevesinde bugüne kadar pek çok safhanın birlikte geçildiğini ifade eden Çelik, "Gelinen noktada, İmralı'dan yapılan çağrıdan sonra çeşitli aşamalar geride bırakıldı. Bugün itibarıyla silah bırakılması ve PKK'nın feshine ilişkin sürecin ilk adımı atılmış oldu. Bugün önemli bir eşik aşılmış, bir ilk adım gerçekleşmiştir. Bu çerçevede bakıldığında, süreç boyunca Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar, değerlendirmeler, müdahaleleri ve yönlendirmeleri; Sayın Cumhurbaşkanımızın devlet kurumlarına verdiği talimatlarla sağlanan koordinasyon ve senkronizasyon sayesinde, tüm kurumlarımız terörsüz Türkiye'nin hayata geçmesi için gereken iradeyi güçlü biçimde ortaya koymuştur" ifadelerini kaydetti.

'PKK'NIN TÜM UZANTILARIYLA FESHİ VE SİLAHLARIN İMHASI BİR AN ÖNCE TAMAMLANMALI'

Sözcü Çelik, açıklamalarına şu şekilde devam etti;

"Geldiğimiz noktada, bu ilk adımın atılması; PKK'dan bir grubun silah bırakmasıyla bugün itibarıyla gerçekleşmiştir. Bundan sonraki süreçte, sürecin kesintisiz biçimde hayata geçmesi ve tamamlanması büyük önem arz etmektedir. Sürecin, çok uzun olmayan bir zaman dilimi içinde sonuçlandırılması son derece önemlidir. Çünkü bölgedeki gerçeklik ve gelişmeler dikkate alındığında, geçmişte de yaşandığı gibi pek çok odak provokasyon girişiminde bulunabilir. Bu provokasyonlara karşı devlet kurumlarımız teyakkuz halindedir. Bunun yanı sıra, sürecin hızlı bir şekilde işlemesi, sürecin güvenliği ve hedeflerine ulaşması açısından da büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, PKK'nın tüm şube ve uzantılarıyla, illegal yapılarıyla birlikte fesih sürecinin ve silahların teslim edilmesi ile imha sürecinin bir an önce tamamlanmasında büyük fayda vardır. Ancak bu şekilde süreç tamamlanmış olacaktır."

'SÜREÇ, TBMM KOMİSYONUYLA TAKİP EDİLECEK'

DEM Parti'nin başlattığı ziyaret trafiği ve siyasi partiler arasındaki istişare sürecinin büyük katkılar sağladığından bahseden Çelik, "Önümüzdeki dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak komisyon vasıtasıyla bu sürecin yakından takip edilecek olması da, sürecin gereklerinin yerine getirilmesi ve dayanaklarının oluşturulması bakımından son derece önemlidir. PKK'nın feshinin ve silahların tamamen bırakılmasının sağlanmasına dair zemin oluşturulması açısından bu süreç çok kıymetlidir. Bütün bu süreçler yürütülürken, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği 'tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak' ilkesi etrafında gerçekleşmektedir. Bu ilke çerçevesinde bir kez daha ifade etmek isteriz ki; aziz milletimizi incitecek, şehitlerimizin aziz hatırasına gölge düşürecek herhangi bir durum söz konusu olmayacaktır" diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN TALİMATIYLA SÜREÇ DİPLOMASİ, GÜVENLİK VE İSTİHBARAT BOYUTLARIYLA İZLENİYOR'

Bugüne kadar elli yıla yakın bir süredir Türkiye'nin bir terörle mücadele ettiğinden bahseden Çelik, "Bu mücadelede, şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin büyük fedakarlıklarıyla ülkemizin vatan savunması hakkıyla yerine getirilmiştir. Önümüzdeki dönemde, fesih ve silah bırakma sürecinin bir an evvel tamamlanması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin devreye girmesiyle birlikte sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi hedeflenmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda diplomasi, güvenlik ve istihbarat gibi tüm boyutlarıyla süreç, devlet kurumları tarafından yakından takip edilmektedir. Ayrıca dünyada üçüncü gözlü mekanizmalar varken, Türkiye'de bu süreci takip edecek olan doğrudan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarıdır" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından kurulmuş doğrulama mekanizmasının süreci takip edeceğini ve hayata geçmesini sağlayacağını söyleyen Çelik, açıklamasına şu şekilde devam etti;

"Milletimiz müsterih olsun; devletimiz, tüm kurumlarıyla Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, bu sürecin Türkiye'yi terör yükünden kurtarması için gereğini yapacaktır. Terörsüz Türkiye iradesi, aynı zamanda terörsüz bölge idealine de ilham kaynağı olacaktır. Bir takım yabancı güçlerin bölgemizi terör örgütleri vasıtasıyla yürüttüğü vekalet savaşları ve bunların arkasındaki siyasi projeler, bu şekilde ortadan kaldırılmış olacaktır. Önümüzdeki dönemi bu çerçevede takip edeceğiz. Yarın sabah Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı konuşmada, iç ve dış politikayla ilgili konular başta olmak üzere Terörsüz Türkiye'ye ilişkin tüm gündem detaylı biçimde vatandaşlarımızla paylaşılacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasını hep birlikte dinleyerek kampımızı başlatmış olacağız."