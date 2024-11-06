Osman Gökçek Ankara halkına SMS gönderdi, Mansur Yavaş aynı yöntemle cevap verdi - Son Dakika
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Politika

Osman Gökçek Ankara halkına SMS gönderdi, Mansur Yavaş aynı yöntemle cevap verdi

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29 Ekim'de Ebru Gündeş'in Ankara'da verdiği konserle tartışmalar devam ediyor. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in Gündeş'in konserine 69 milyon TL ödeme yapıldığına dair SMS, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından aynı yöntemle yalanlandı.

06.11.2024 14:16  Güncelleme: 14:36
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AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ebru Gündeş'in 29 Ekim'deki Cumhuriyet Bayramı konserine Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 69 milyon TL ödeme yapıldığı iddiasını içeren bir SMS gönderdi.

"EBRU GÜNDEŞ KONSERİNE 69 MİLYON TL HARCADI"

Gökçek'in Ankaralılara ilettiği mesajda, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, acil alım yöntemiyle Ebru Gündeş konserine 69 milyon Türk Lirası harcadı" şeklinde bir iddia yer aldı.

Osman Gökçek Ankara halkına SMS gönderdi, Mansur Yavaş aynı yöntemle cevap verdi

"TAMAMI YALAN VE İFTİRADIR"

Ankara Büyükşehir Belediyesi de aynı mecrayı kullanarak iddiaları yalanladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin gönderdiği mesajda ise şu ifadeler yer aldı: "Tamamı yalan ve iftiradır. Konser için 1 lira bile harcanmamıştır. Eski dönemdeki yolsuzluklar bu dönemde son bulmuştur."

Osman Gökçek Ankara halkına SMS gönderdi, Mansur Yavaş aynı yöntemle cevap verdi
Osman Gökçek Ankara halkına SMS gönderdi, Mansur Yavaş aynı yöntemle cevap verdi

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Son Dakika Politika Osman Gökçek Ankara halkına SMS gönderdi, Mansur Yavaş aynı yöntemle cevap verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • KURU FRU:
    Gökçekler, topunuzu bir kefeye koysalar, bir Mansur Başkan çekmezsiniz… 23 12 Yanıtla
  • KADİR TOK:
    Osman Gökçek asla babası gibi değil adam doğruları konuşuyor. Verdigi rakamlar belediyede çalışan bazi kisiler tarafından doğrulandı 13 17 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    Mansur çırpınıyor 11 12 Yanıtla
  • Sefer Caglayan:
    ABB başkanı Mansur yavaş'ın Ebru Güneş'e konserine 69 milyon tl ve de mor ve ötesi müzik gurubuna 71 milyon verdiği basında tv de radyoda her yerde fersah fersah yayımlanıdı, Mansur yavaş'ın Ankara halkına inanmayın yalan ve iftira dır söylemleri sadece beyhude çabadır, adamlar faturalarını bile yayımlandılar, 11 8 Yanıtla
  • Oğuz YALMAN:
    Osman Gökçek beyefendi,çok dürüst ve güvenilir bir insandın da baban zamanında neden hep bize hep bize deyip göz yumdun.İşine bak sen böyle siyaset olmaz.. 9 7 Yanıtla
  • Sait Mevlut:
    Hırsızlar aynada kendilerini görmüşler hemen telefonu alıp herkesi uyarmışlar. Dikkat etmek lazım. Bugünlerde o paraya yeni park yapma niyetindeler herhalde. 7 3 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ:
    LA OĞLUM BABANDA DİNAZOR HEYKELİ YAPTI. İKİNİZDE ÇOK KOMİKSİNİZ BİRİ SANATCIYA BİRİ HEYKELE. KİMİN PARASI BUNLAR, GARİBANLARIN PARASI. İKTİDARDA AYNI, SİZDE AYNI. 7 2 Yanıtla
  • orko Şato:
    bi namus gökçek 5 3 Yanıtla
  • Mustafa yavuzdeger:
    Ebru gündeş çıkıp desin bakalım ödeme almayacağım diye o zaman inanalım. İnsan üstüne atılan iftiraya cevap vermezmi? Ateş olmayan yerden duman çıkmaz 6 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    paralar paralar açılmasın aralar bal tutan parmağını yalar pasta büyük herkese azar azar Kader bize ne yazar 4 2 Yanıtla
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