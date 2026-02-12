Osman Gökçek: Pişman değilim, yine olsa yine yaparım - Son Dakika
Osman Gökçek: Pişman değilim, yine olsa yine yaparım

12.02.2026 00:15  Güncelleme: 00:51
TBMM Genel Kurulu'ndaki yeni kabine üyelerinin yemin töreni sırasında yaşanan ve CHP'li Mahmut Tanal'ın yaralanmasıyla sonuçlanan yumruklu arbede sonrası AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Gökçek, CHP'li vekillerin kürsüyü işgal etmesini ve bakanların üzerine yürümesini 'milli iradeye saldırı' olarak nitelendirdi ve 'Yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim, yine olsa yine yaparım' ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu'nda yeni kabine üyelerinin yemin töreni sırasında yaşanan ve CHP'li Mahmut Tanal'ın yaralanmasıyla sonuçlanan yumruklu arbedenin yankıları sürüyor. Olayın başrolündeki isimlerden AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, canlı yayında yaptığı açıklamalarla tartışmaları alevlendirdi.

"MİLLİ İRADEYE SALDIRI"

Katıldığı televizyon programında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Osman Gökçek, Meclis'teki kavga anına dair detayları paylaştı. Gökçek, CHP'li vekillerin kürsüyü işgal etmesini ve bakanların üzerine yürümesini "milli iradeye saldırı" olarak nitelendirerek kendisini savundu.

"MAHMUT TANAL HAK ETTİĞİ CEVABI ALIYOR"

Osman Gökçek, Mahmut Tanal ile yaşadığı fiziksel temas hakkında geri adım atmayarak şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Tanal benim bakanımın üzerine, ne yapacağı belli olmayacak şekilde yürürse burada biz de tabii ki de hareket yapacağız. Mahmut Tanal saldırmaya kalkınca ben de AK Parti'nin vekili olarak bunu engelledim. Mahmut Tanal hak ettiği cevabı alıyor."

"YAPTIĞIM HİÇ BİR ŞEYDEN PİŞMAN DEĞİLİM"

Gökçek'in en çok dikkat çeken ve sosyal medyada gündem olan sözleri ise pişmanlık duymadığını belirttiği kısım oldu: "Yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim, yine olsa yine yaparım. Milletin seçtiği bakanlara saldırılmasına asla müsaade etmem."

MELİH GÖKÇEK'TEN DE DESTEK

Osman Gökçek'in babası eski ABB Başkanı Melih Gökçek de sosyal medya hesabından oğlunun yapay zeka ile boksör olarak resmedildiği bir görseli paylaşmış ve yaşananları "Nakavt" ifadesiyle kutlamıştı.

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.