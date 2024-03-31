İstanbul'da yerel seçimlerde oy kullanma işlemi başladı - Son Dakika
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Politika

İstanbul'da yerel seçimlerde oy kullanma işlemi başladı

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İstanbul'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında oy kullanma işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Seçmenler, 4 oy pusulası nedeniyle oy kullanacakları sınıfların kapılarında uzun süre beklemek zorunda kaldılar ve bu durum yoğunluğa sebep oldu. Oy pusulalarını katlayıp zarfa yerleştirmek de bekleme süresini uzattı.

31.03.2024 09:47  Güncelleme: 09:52
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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde İstanbul'da saat 08.00 itibarıyla oy kullanımı başladı. Seçmenler sabahın erken saatlerinde sandık başına gitti.

Oy pusulasının 4 tane olması İstanbul'da yoğunluğa neden oldu

SINIF KAPILARINDA UZUN SIRALAR OLUŞTU

Seçmenler, büyükşehir belediye başkanlığına, il genel meclisi üyeliklerine, belediye başkanlığına, belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulalarına mühür basıyor. Seçimde 4 pusula olması nedeniyle oy kullanılan sınıfların kapılarında uzun sıralar oluştu.

Oy pusulasının 4 tane olması İstanbul'da yoğunluğa neden oldu

BEKLEME SÜRELERİ UZUYOR

İçerideki işlemin uzun sürdüğü, vatandaşların uzun süre bekledikleri ve bunun da yoğunluğa neden olduğu görüldü. Uzun oy pusulalarını katlayıp zarfa yerleştirmek de bekleme süresini uzatıyor.

Oy pusulasının 4 tane olması İstanbul'da yoğunluğa neden oldu
İstanbul\'da yerel seçimlerde oy kullanma işlemi başladı
Kaynak: İHA

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