CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Şehitlerimiz için milli yas ilan edilmedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Şehidin arkasından sorumluluğu taşıyan iktidar partisinin, 'Birkaç Mehmet şehit oldu' diye Meclisi toplamayanların, Suudi Kral'a yas ilan edip Mehmetçiğe yas ilan etmeyenlerin siyasi konvoyunun peşine takılacak bir CHP yok, olmayacak." dedi.

CHP TBMM Grup Toplantısı, 12 şehit asker için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

Özel, toplantıda yaptığı konuşmada, Kuzey Irak'tan ilk olarak 6 şehidin haberini aldıklarını belirterek, "Bırakın 6 şehidi, bir tek evladımız şehit olduğunda hepimizin yüreğine ateş düşüyor." ifadesini kullandı.

Bu haberi aldıktan sonra Menemen'de Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ı anma törenine katıldığını, daha sonra Şehit Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın İzmir'de ikamet eden ailesine taziye ziyaretinde bulunduğunu anlatan Özel, 6 şehidin daha haberinin geldiğini söyledi.

Şehit ailelerine, TSK'ya ve millete başsağlığı dileklerini tekrarlayan Özel, "Biz, teröristlerle mücadelesinde her zaman olduğu gibi kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin, onun mensuplarının, komuta kademesinin arkasında olduk, olmaya devam edeceğiz. diye konuştu.

"Yıkılacak evlerde oturanlar, ülkenin yıkılmasına engel oluyorlar"

CHP lideri Özel, partisinin birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını ifade ederken birilerinin kendi sorumluluklarını örtmek, birilerini sorumluluklarına ortak etmek ve süreci kendileri açısından hasarsız atlatmanın hesabı içerisine girdiğini savunarak, "Bir büyük oyunun, aldatmacanın, yeni algı operasyonunun da ilk günlerini yaşadığımızı, akıl sahibi, vicdan sahibi her birimize hissettirdiler. Biz şehitlerimizi, ailelerini, şu anda sınır ötesinde vazife başındaki askerlerimizi düşünürken, onlar için kafa yorarken; Ankara'da birileri alışılmış ezberleri tekrar etmekle ve ettirmekle meşguldüler." değerlendirmesinde bulundu.

Askerlerin nasıl şehit olduğunun, operasyon bölgesindeki askerlerin durumunun millete anlatılmasını ve Meclisin bilgilendirilmesini talep ettiklerini vurgulayan Özel, "Çünkü bölgeden çok çelişkili haberler geliyordu. Gelmeye de devam ediyor. Rakamlarla ilgili, oradaki şartlarla ilgili haberler gelmeye devam ediyor." sözlerini sarf etti.

Özgür Özel, bir milli yas ilan edilmesi talebinin dile getirildiğini aktararak, "12 vatan evladı hayatını kaybetmiş. 12 tane ev gördük, fakir. Birileri diyor ki 'Yıkılacak evlerde oturanlar, bu ülkenin yıkılmasına engel oluyorlar'. Ama o fotoğraflara bakarak, böyle cafcaflı cümleler kurarak olmayacaktı. Dedik ki öncelikle hep beraber bir milli yas ilan edilsin." dedi.

Milli yas ilan edilmesine yönelik taleplerinin işitilmediğini söyleyen Özel, "Daha önce bu yetkiyi, Suudi Arabistan Kralı öldüğünde 3 gün süreyle kullandılar. Onlar, Suudi Arabistan Kralı ölünce bu ülkede yas ilan edilmesi gerektiğini düşünüyorlar ama bu milletin 12 evladı hayatını kaybettiğinde burada milli yas ilan edecek bir şey görmüyorlar. İşte böyle bir anlayışla karşı karşıyayız ve onlar iktidar, biz muhalefet tarafındayız." görüşünü paylaştı.

"Sizinle birlikte hiçbir imzayı atmayacağız"

CHP Genel Başkanı Özel, TBMM Genel Kurulu çalışırken şehit haberlerinin alındığını hatırlatarak, CHP grubunun talebine rağmen hükümet temsilcisinin bilgilendirme yapmadığını ifade etti.

Siyasi partilerce hazırlanan ortak bildiriye işaret eden Özel, şunları kaydetti:

"Biz o gün şunu söyledik: Milli yas ilan edilmeden, bu Meclis bilgilendirilmeden, devletin geleneklerinde vardır, başta ana muhalefet partisi olmak üzere muhalefet partilerine bilgilendirme yapılmadan sizin sorumluluğunuza ortak olacak, sizi meşrulaştıracak hiçbir imzayı atmayacağız. Biz, bir daha hiçbir evladımız şehit olmasın, askerlerimiz daha iyi korunsun, kimse şehitlerimiz üzerinden siyaset yapmasın, anneler gözyaşı dökmesin diye artık A4'ler üzerine imza koyup, iktidarın peşinden koşturup, terör belasını bu topraklardan silmek yerine bir sonraki şehit cenazesine kadar unutan anlayışla ortaklaşmadık, bundan sonra da ortaklaşmayacağız."

Salondakilerin bu sözlerini ayakta alkışlaması üzerine Özel, "Dün bütçe konuşmasında 'CHP'de farklı düşünenler var; iktidar partisiyle birlikte olmalıydık, ona destek vermeliydik' diyenler var ya, işte baksınlar CHP burada. Böyle bir yanıtın bunlara verilmesi gerekiyordu. Çünkü zorlu bir döneme giriyoruz, göğüs göğüse mücadele edeceğiz. Nelerle muhatabız biliyoruz, bizi nelerle muhatap edecekler göze alıyoruz. Onlardan korkmuyoruz. Bu partinin karşısındakinden değil, arkasında durduğunu düşündüğünden bir dost ateşi almak dışında bir endişesi yoktur. Kendimize güveniyoruz, kimseden korkmuyoruz." diye konuştu.

"Mikroba hastalık yaptığı için hesap soramazsınız"

Özgür Özel, 1984'ten beri imzalanan bildirilerle neyin çözüme kavuşturulduğunu sordu.

Özel, "Hala daha niye annelerin gözü yaşlı, babaların yüreğinde taş var, 'Ne zaman Türkiye'de artık bir şeyler iyiye gidecek' denildiğinde şehit cenazeleri geliyor? Artık insanlar bu sorunun cevabını istiyorlar. Artık ne ezbere iktidar var ne bundan sonra öyle ezbere muhalefet var. CHP'yi bugüne kadar hesaba katmayanlar, bundan sonra o kirli hesaplarını iki kere yapsınlar çünkü yanılacaklar." ifadesini kullandı.

Şehitleri uğurlama konvoylarında herkesin yer aldığını dile getiren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehidin arkasından sorumluluğu taşıyan iktidar partisinin, 'Birkaç Mehmet şehit oldu' diye Meclisi toplamayanların, Suudi Kral'a yas ilan edip Mehmetçiğe yas ilan etmeyenlerin siyasi konvoyunun peşine takılacak bir CHP yok, olmayacak. İktidar demokratik değilse, geldiği demokrasiyi araçsallaştırıp gücünü mutlaklaştırıyor, her geçen gün demokrasiden uzaklaşıyor, biraz daha acımız sertleşiyorsa, faşizme kayıyorsa, faşizm dönemlerindeki uygulamaları örnek alıyorsa, o iktidara 'Sen niye böyle yapıyorsun?' denmez. Mikroba hastalık yaptığı için hesap soramazsınız. Ama böyle bir gücünü mutlaklaştırıyorken, muhalefet bu iktidarı eylemleriyle sorgulamıyorsa o ülkede iktidar değil muhalefet sorgulanır. Sorumluluğumun farkındayım."

"Dezenformasyon bizdeki eksiklikten değil, ezberleri bozulduğu için"

CHP lideri Özel, 4 siyasi partinin ve CHP'nin, şehit haberlerinin ardından hazırladıkları bildirileri göstererek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, CHP'ye yönelik "Tepki geldi de sonradan bildiri imzaladılar" dediğini aktardı. Özel, "Ömer Çelik bu yalanı atıyor, koca koca gazetelerin koca koca yazarları demiş ki 'CHP sonradan kendi bildirisini imzaladı.' Meclis tutanaklarını açın, bu bildiri okunuyor, ardından Grup Başkanvekilimiz Ali Mahir Başarır söz alıyor ve bu bildiriyi satır satır okuyor." dedi.

TBMM'de 4 partinin bildirisi ile partisininkinin aynı anda okunduğunun altını çizen Özel, "Şeklen diğerine göre çok daha ciddi, terörü lanetleyen, şehitlere sahip çıkan, ailelerine karşı sorumluluğu hatırlatan, Gazi Meclisin sorumluluklarını söyleyen bu dört başı mamur bildiriyi büyük bir onurla, gururla CHP Genel Başkanı ve Grup Başkanı olarak grup başkanvekillerimizle imzaladık ve o dakika yayımladık. Yaptıkları dezenformasyon bizdeki bir eksiklikten değil, ezberleri bozulduğu içindir." düşüncesini dile getirdi.

Özgür Özel, "CHP'nin bildirisinde PKK yazmıyor çünkü CHP, PKK diyemez" şeklindeki söylemlere işaret ederek, kendisinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, şehit haberlerinden sonra sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımları gösterdi. Özel, "Sayın Bahçeli bugün, 'PKK'nın adını anmaz, hain onlar' dedin ya, PKK'nın adını anmayan hain arıyorsan işte Recep Tayyip Erdoğan'ın tweeti. Öyle bedava siyaset yok artık." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)