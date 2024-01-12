'NE ZAMAN ÖZGÜR ÖZEL BİR GÖREVE TALİP OLSA AKHİSAR ARKASINDA DURDU'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa programı kapsamında Turgutlu'nun ardından Akhisar ilçesine geçti. Özel, burada Akhisar Belediyesi Cumartesi Kapalı Pazar Yeri ve Yaşam Alanı Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Törene Özel'in yanı sıra Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek, ilçe belediye başkanları ve partililer de yer aldı. Özel törendeki konuşmasında "Bugün evimdeyim. Bundan tam 13 yıl önce ilk milletvekili olduğumda o dönemde Akhisar'ın milletvekili yoktu. Ben geldim ve bir söz verdim; 'Özgür Özel Akhisar'ın milletvekilidir' diye. Ne zaman Özgür Özel bir göreve talip olsa Akhisar arkasında durdu. Hep yüreklendirdi, hep sahiplendi ve bugün böyle bir törende partinin genel başkanı olarak sizlerin karşısında olmak benim için büyük bir onur" dedi.

'MUHTEŞEM BİR TESİS KAZANDIRMIŞ'

Pazarcıların evlerini gezdirir gibi Cumartesi Kapalı Pazar Yeri'ni kendisine gezdirdiklerini belirten Özel, "Besim başkan anlatmıştı. Mahallenin gençlerine sormuş. Gençler o arsa için basket sahası istemiş. Mahallenin kadınlarına sormuş. O arsa için pazar yeri istemişler. Mahallenin erkekleri, 'Park yeri sorunu var. Otopark olsun' demiş. Besim başkan, hafta içi otopark, cumartesi günleri pazar, üst katında gençlerin basket sahası olan muhteşem bir tesisi kazandırmış. Pazarcılar Odası Başkanımız da Ege'nin en güzel pazar yeri olduğunu ve en ucuz pazar yerlerini de belediye başkanımızın kendisine sağladığını söyledi. Biz de dinlerken gururlandık. Çünkü büyük bir ekonomik kriz var. Manisa'nın evladıyım. Bütün pazarcıların torunuyum. Göçmen bir aileden geliyoruz. Balkan Göçmenleri Derneği'nin Akhisar'da üyesiyim. Bu güzel şehre hep birlikte hizmet ediyorsunuz. Akhisar'da zorlu günleri atladık, Akhisar iyi günlere gitmek istiyor" dedi.

'EMEKLİDE OLMAYINCA ESNAF DA PAZARCIDA DA OLMAZ'

Akhisar'ın emeklisi çok olan bir şehir olduğuna dikkati çeken Özel, "Bundan 20 yıl önce bir emekli 1,5 askeri ücret alıyordu. Bugün askeri ücret 17 bin TL. Emekliler 1,5 askeri ücret almış olsa en düşük emekli maaşı 25 bin TL olurdu. Ancak bugün en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL, kötü bir şaka gibi. Eğer ev de kendinin değilse bir başına bile olsa emekliye karnını doyurmaya, evini ısıtmaya yetmeyecek bir para veriyorlar. Dört kişilik, beş kişilik emekli aileleri var. Buradan Akhisar'dan memleketimden bir kez daha mecliste bulunan bütün partilere ve Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum. Bu sefalet maaşı, emekliyi yoksul bırakan, aç bırakan maaşı kabul etmiyoruz. Bunu derhal attırmak zorundadır. Emekli de olmayınca esnaf da pazarcıda da olmaz" diye konuştu.

'TANDOĞAN MEYDANI'NDA HAK, HUKUK, ADALET DİYECEĞİZ'

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon hesaplarına ilişkin açıklamada bulunan Özel, "İlan ettiği enflasyona göre de emekli ve çalışanlar zam alıyorlar. Geçen semenin enflasyonunu yüzde 68 olarak ilan etti. Gerçek enflasyon yüzde 130'a yakın. Eğer TÜİK'e göre değil de gerçek enflasyonla zam verilseydi bütün çalışanlar ve emekliler yüzde 35 daha fazla zam alacaktı. Bu büyük bir hırsızlıktır. Herkesin cebinden para almaktır. Bu emekliyi ve emekçiyi haksız yere yoksullaştırmaktır. Biz bu haksızlığın karşısında durup, bunları dile getirmek için emeklinin de emekçinin de hakkını savunmaya devam edeceğiz. Pazar günü Recep Tayyip Erdoğan ve onun eliyle beş hakim Anayasa'yı askıya aldığı için memlekete, ortak geleceğine, özgürlüğümüze, yaşam hakkımıza, emeğimize, ekmeğimize sahip çıkalım dedik. Çağrıda bulunduk. Ankara'da Tandoğan Meydanı'nda pazar günü saat 13.00'te Türkiye'nin dört bir yanından gelenlerle 'Hak, hukuk, adalet' diyeceğiz. Kim, neye sahip çıkmak istiyorsa bizimle gelsin. Ancak, Tayyip Erdoğan pazartesi günü yapacak, belediye başkanları aday açıklamasını, pazar günü bizim miting saatimize çekti. Amaç, biz miting yaparken televizyonların mitingi yayınlamak yerine onun adaylarını yayınlaması. Amacı emeklinin sesini kısmak. Amacı EYT mağdurlarının, enflasyona, hayat pahalılığına isyan edenlerin, düşük maaşlara isyan edenlerin hukuksuzluklara, haksızlıklara isyan edenlerin sesini kısmak. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı, önceden ilan edilmiş bir mitingin, saatine eğer kendisi aday tanıtımı koyuyorsa bu siyaseten saygısızlıktır" diye konuştu.

'MANİSA'YA SAHİP ÇIKMAK İÇİN DESTEK İSTİYORUM'

Akhisar'ı kimseyi ötekileştirmeden yönetmeye devam edeceklerini vurgulayan Özgür Özel, şöyle devam etti:

"Akhisar geçmişte partizanlıktan çok çekti. Akhisar'ın yoksuluna ve dezavantajlı gruplarına sahip çıkıyoruz. AK Partili MHP'li demeden, oyunu hangi partiye veriyor demeden, partimize kaydı var mı yok mu diye bakmadan sahip çıkmaya devam edeceğiz. Akhisar'ın AK Partilisi de MHP'si de öncekilere göre çok daha iyi hizmetlerin çok daha ucuza yapılığını, israfın bittiğini, tasarrufun da kendisine hizmet olarak döndüğünü görüyor. Bir de 14 Mayıs'ta oy verdiklerinin o günden bugüne yumurtaya yüzde 55, makarnaya yüzde 92, somun ekmeye yüzde 65 zam yapıldığını da biliyorlar. Hal böyle olunca bu durumda yapılacak bir şey var. Bu iyi hizmetler için Besim Başkanı'na oy verdiklerinde zamları yapanlara, kendilerini yalnız bırakanlara da bir sarı kart göstermiş olacaklar. Manisa Büyükşehir bıkmış, paraya doymuş ama ranta doymayan, yandaş kayıran, kendi arsalarına imar değişikliği yapan ve halkı küçük gören bir anlayışla yönetiliyor. Ferdi Zeyrek'e oy verirsek, Akhisar'ın Büyükşehir'den dolayı yaşanan bütün sorunlarının da çözülmesine katkı sağlayacağız. Sizden bu iki genç kardeşime birlikte Manisa'ya sahip çıkmanız için destek istiyorum" dedi.

Törenin sonunda açılışı gerçekleştirilen Akhisar Belediyesi Cumartesi Kapalı Pazar Yeri ve Yaşam Alanı'na, geçen yıl şehit olan Reşat Ergin'in adı verildi. Açılış kurdelesini törene katılan Şehit Ergin'in ailesi kesti.

Yağmur ÖNGÜN/ AKHİSAR (Manisa),