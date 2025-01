Özgür Özel: Ateşkes önemli ama yeterli değil

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazze'de ateşkesin sağlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Ateşkes önemlidir ancak yeterli değildir. Filistin'de iki devletli çözüme ulaşmak için gereken adımlar da bir an evvel atılmalıdır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'deki katliamların son bulması için ulusal ve uluslararası her platformda çağrıda ve diplomatik girişimlerde bulunduk. Ateşkesin sağlanmasını memnuniyetle karşılıyor, bir an evvel yürürlüğe girmesini bekliyoruz. Bununla beraber, Filistin'de taş üstünde taş bırakmayanların, on binlerce insanı, küçücük çocukları katledenlerin, insanları evinden, yerinden edenlerin, umutlarını çalanların hesap vermesi gerekiyor. Ateşkes önemlidir ancak yeterli değildir. Filistin'de iki devletli çözüme ulaşmak için gereken adımlar da bir an evvel atılmalıdır" ifadelerini kullandı.