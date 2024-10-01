Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulu'na girişi sırasında ayağa kalkmaları ile ilgili konuştu. Özel, "Biz, Cumhurbaşkanını, devletin başını, Anayasa'ya göre Meclis'i açmakla görevli olan kişiyi, 1 Ekim günü makama saygısızlık yapmadan karşıladık. Bunda şaşılacak bir şey yok. Bunu çok uzun bir süredir ifade ediyordum. Sağ olsun bu konuda arkadaşlarımız da benzer düşündüler. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

01.10.2024 17:56
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulu'na girişi sırasında ayağa kalkmaları ile ilgili, "Biz, Cumhurbaşkanını, devletin başını, Anayasa'ya göre Meclis'i açmakla görevli olan kişiyi, 1 Ekim günü makama saygısızlık yapmadan karşıladık. Bunda şaşılacak bir şey yok. Bunu çok uzun bir süredir ifade ediyordum. Sağ olsun bu konuda arkadaşlarımız da benzer düşündüler. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz" dedi.

ÖZEL: MAKAMA SAYGISIZLIK YAPMAYACAĞIMIZI SÖYLEMİŞTİK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda 28'inci Dönem 3'üncü Yasama Yılı açılışının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Kurula girişi sırasında CHP grubunun ayağa kalkmasına ilişkin soruya şu yanıtı verdi: "Makama saygıda bir eksik bırakmayacağımızı söylemiştik. Cumhurbaşkanının yeminine uygun şekilde geldiğinde karşılamamızı, ona uygun bir konuşma yapacağını da umarak ayağa kalktık. Makama saygısızlık yapmayacağımız daha önce defalarca söylemiştik. Konuşması, bir parti genel başkanı konuşması sınırları içerisindeydi.

Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık

"CUMHURBAŞKANI GİDERKEN AYAĞA KALKMA GEREĞİ DUYMADIK"

Bizleri rahatsız edecek ya da cevap vermemizi gerektirecek söylemler olmamakla birlikte bir parti genel başkanı konuşmasıydı. O yüzden giderken ayağa kalkma gereği duymadık. Biz, Cumhurbaşkanını, devletin başını, Anayasa'ya göre Meclis'i açmakla görevli olan kişiyi, 1 Ekim günü makama saygısızlık yapmadan karşıladık. Bunda şaşılacak bir şey yok. Bunu çok uzun bir süredir ifade ediyordum.

"AK PARTİ DE, CHP'Lİ CUMHURBAŞKANI SEÇİLDİĞİNDE AYNI NEZAKETİ GÖSTERECEKTİR"

Sağ olsun bu konuda arkadaşlarımız da benzer düşündüler. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz. Hatta bir arkadaşımızın değerlendirmesi şu; seneye ya da ondan sonraki sene, bizim cumhurbaşkanımıza da yapılmaması açısından önemli bir adım attık. Ümit ediyorum, Adalet ve Kalkınma Partisi, CHP'li bir cumhurbaşkanı seçildiğinde aynı nezaketi gösterecekler."

Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık

"HERKES AYAĞA KALKACAK DİYE BİR ZORLAMAMIZ OLMADI"

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Kurula girişi esnasında bazı CHP'li milletvekillerinin ayağa kalkmadığının hatırlatılması üzerine, "CHP, demokratik bir partidir. Geçmişte de çok kez benzer kararlarda, 'kararlara uymak istemeyenler dışarıda kalabilir' dedik. Biz bunu bu şekilde söyledik. 'Herkes girecek, ayağa kalkacak' diye bir zorlamamız olmadı. Bana söylediklerine göre, nezaket gösterip bildiren arkadaşlarımız da oldu. Herhalde 15-20 arkadaşımız kuliste beklemeyi tercih etmişler veya içeride de birkaç arkadaşımız kalkmamış. Bu partinin bir grup kararı olmadığı için, sadece 'biz böyle davranacağız' diye gruba bildirilmişti. İstemeyenlerin de dışarıda kalabilecekleri, grup başkanvekilleri tarafından bildirilmişti. Bir sorun görmüyorum" diye konuştu.

"NORMALLEŞME ADIMLARININ FAYDASI VAR

Özel, CHP'nin bundan sonraki süreçte de makamlara saygı göstermeye devam edeceğini söyleyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Ancak asla ve asla muhalefetin de en ufak bir, birilerinin beklediği veya tuhaf tuhaf benzetmeler yaptığı gibi, bir kelime eksik söylemek, bir adım geri atmak, bir santim eğilmek CHP'nin muhalefetinde yoktur. Hakaret etmeden en sert eleştirilerde bulunuruz. CHP, bu ülkenin gelecekteki iktidar partisidir. 31 Mart'ın birinci partisidir. Bugün yapılan anketlerin birinci partisidir.

CHP, buna uygun davranmaya ve halktan oy almış herkese, bakın bizim attığımız normalleşme adımı; bugün örneğin Devlet Bey'in çok sert söylemleri var; ama el sıkışmaktan kesinlikle kaçınmadık. En net cevapları veririz, en sert eleştirileri yapmaya devam ederiz. Ama bakın bugün, Sayın Devlet Bahçeli, DEM Partisi'nin Eş Genel Başkanları ile el sıkıştı, sohbet etti. Bu önemlidir.

Normalleşme herkese lazım, Türkiye'ye çok lazım. Normalleşme demek, tek adam iktidarının faşizan yönetime dönüşmesine karşı, herkesin demokratik sınırlar içerisinde pozisyonunu savunmasıdır. Aksi takdirde ülkeyi felakete götürür. CHP'nin risk alarak attığı adımların, Türkiye siyasetinde ne sonuçlar doğurduğunu görüyorsunuz. Normalleşme adımlarının ne partime ne de ülkeme zararı var, ikisine de faydası var."

Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık
Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Tbmm Genel Kurulu, Özgür Özel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Mehmet Aydın:
    Bay kemaldan daha iyi 67 22 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Helal olsun görevini Gayet yapıyorsun 77 7 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    SAYGI AYAGA KALKMAK LA OLUYORSA VEYA MAKAM ONURLANIYORSA DUNYANIN EN KOLAY ŞEYİ ÖNEMLİ OLAN MAKAMLARA ORAYA LAYIK INSANLARIN GELMESIDIR, SAYGINLIK OYLE OLUR. 34 40 Yanıtla
  • Adnan Aslan:
    Artık gerçek muhalefet görüyoruz insaallah cumhurbaşkanı adayı siz olursunuz 38 30 Yanıtla
  • azba grup inşaat:
    Chpnın başına uzun yıllar oldu adam gibi adam gelmiyeli neyseki sonunda adam gibi adam geldı 39 25 Yanıtla
  • Candemir Emre:
    İçten veya değil en azından üslup biliyor adam 52 7 Yanıtla
  • Ali İhsan Eynihan:
    ŞAHSINI SEVERSİN VEYA SEVMEZSİN MAKAMINA SAYGI DUYMAK ZORUNDASIN. SONUÇTA TC. CUMHURBAŞKANI 49 4 Yanıtla
  • Çengelköylü:
    HANGİ PARTİ OLURSA OLSUN GEREK SİVİL GEREK SİYASİ OLSUN GEREK KAMU GEREK ÖZEL SEKTÖR OLSUN BİR ÜSTÜ SAYGIYLA KARŞILAMAK T.C TOPRAKLARINDA YAŞAYAN BÜTÜN VATANDAŞLARIN SAYGI GÖSTERMESİ SAYGI GÖSTEREN KİŞİNİN DEĞERİNİ YÜKSELTECEKTİR SEVERSİN SEVMEZSİN O AYRI KONU ASKER KOMUTANINI SEVMİYOR GELİNCE KALKMASIN KOMUTAN BİRŞEY DEMEZ AMA O NUN KİŞİLİK NOTU EKSİYE DÜŞER 42 8 Yanıtla
  • Merin Yalcin:
    At sahibine göre kişnermiş'" diye bir söz var . chp lideri ÖÖ ' olali' bu partide bir medeniyer oluşmaya başladi.. kk döneminde şirnetlijten başka bir icraatlerı yoktu. 29 9 Yanıtla
  • Taşkın Karakuş:
    Doğru 31 6 Yanıtla
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