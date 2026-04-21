Özgür Özel'den Ara Seçim Çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı geçen hafta Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşananların acısıyla karşıladıklarını belirterek, "Eğitim ve okul meselesini hep siyaset üstü bir yerden aldık, konuştuk. Ancak bunların hiçbirini dert etmeyen bir iktidarla muhatabız. Eğitimle ilgisi olmayan, beceriksiz, hadsiz, Cumhuriyet'le derdi olan bir bakanla muhatabız. Bu bakan döneminde okullarda tam 45 şiddet olayı gerçekleşti. Biz son 2'sini hatırlıyoruz, onu konuşuyoruz. Acı büyük olunca sanki şimdi başladı gibi düşünüyoruz. Oysa bu bakanın döneminde sadece; 6 öğretmen, 11 öğrenci, 2 okul çalışanı ve 1 veli olmak üzere toplam 20 kişi, 45 şiddet olayında hayatını kaybetti. Yusuf Tekin daha 2 Mart'ta Fatma Nur öğretmen cinayetinden sonra 'Okullarda güvenlik tedbirleri artacak' demişti. Ancak hiçbir tedbir alınmadığı en acı şekilde deneyimlendi" ifadelerini kullandı.

HER BİRİMİZİN EVLADI AYRIMSIZ OKUTULACAK

Özel, okullarda hijyen, güvenlik, beslenme gibi sorunlar yaşandığına dikkat çekerek, "Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiğinde ülkenin bütün okullarında 3 kap sıcak yemek ücretsiz verilecek, sular kana kana ücretsiz içilecektir. Bizim yönettiğimiz hiçbir okulda dışarıdan gelenlerin okulun güvenliğini tehdit etmesi ya da akran zorbalığı ile baş edilememesi gibi ya da hijyen sorunları gibi sorunlar olmayacak, evladını okula yollayan aklı okulda kalmayacak, okula giden hiçbir çocuk okulda yeni sorunlar edinerek ve dertlerle, tasalarla evine dönmeyecek. Bu sistem her birimizin evladını eşit, ayrımsız ve günü gelince de tam olarak ücretsiz okutacaktır" ifadelerini kullandı.

'HERKES LAYIĞIYLA BERABER'

Özel, "Dünyanın bütün otokratlarını bir arada tutan, otokratların dayanışması, birbirinden öğrenmesi, birbirine öğretme. Nerede özgürlüğü kısıtlayan bir şey varsa birbirlerinden öğreniyorlar. Hep kendilerini destekleyen, birbirlerini destekleyenleri var ederek, demokrasiyi gerileterek, halkların genel çıkarları yerine zümreleri koruyarak, her ülkedeki zümrelerin dayanışmasıyla bütün ülkelerdeki yoksulları daha yoksul bırakan, güvencesizleri daha güvencesiz bırakan, kitlelerin sesini duymayan, kendilerine alan ve birlik yaratan yeni bir sistem kurmaya çalışıyorlar. Herkes layığı ile beraber. Herkes sevdiği ile beraber. Herkes benzer hayaller kurduklarıyla beraber. Onlar Avrupa'nın aşırı sağıyla, onları destekleyen Trump'la, Trump'ın desteklediği Netanyahu ile aynı hattalar. Biz, Filistin Kurtuluş Örgütü'yle, Pedro Sanchez'le, Brezilya'da Lula'yla, dünyanın bütün demokratlarıyla aynı saftayız ve birlikteyiz" dedi.

'ESAS KORKU SANDIK KORKUSUDUR'

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in gözaltına alınmasına ilişkin Özel, "Onursal'ın hak yemediğini, kimsenin hakkını yedirmediğini bilmeyen yoktur. Dün sorgulandı kendisi. Hiçbir iddia yok, tek bir kanıt yok. Zaten bir manası yok ama yalandan bir HTS kaydı da yok. Hiçbir şeyle ilişkilendirilmemiş. Bırakın teknik takip, dinleme bilmem ne, hiçbir şey yok. 'Ne suçum var?', 'Sen suç örgütünün başısın. Bazıları suç işlemiş olabilir, suç örgütünün başı olduğu için öbür suçlamalardan da sorumlu olacaksın.' Yani Ataşehir Belediye Başkanını tutuklayacak bir şey bulamamışlar. Ataşehir suç örgütü, düşünün ki belediyenin çalışanları aynı şemayla suç örgütünün şemasında. Belediye Başkanı da bu suç örgütünün başında. Bunun üzerinden Onursal Adıgüzel'i almaya, tutuklamaya ve genç bir siyasetçi üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşüne yeni bir engel olmaya, çelme çakmaya çalışıyorlar. Esas mesele şu arkadaşlar; ne zaman ki yerel seçimleri kazandık, Türkiye'nin birinci partisi olduk, yönetimin seçimle gideceğini gösterdik; o gün bugündür huzurumuz yoktur. O gün bugündür saldırı altındayız. Bizimle siyasi rekabet edemeyen, hizmette yarışamayanlar, partilerinin gençlik, kadın kollarına, ana kademesine güvenmeyenler, AK Parti yargı kollarıyla üzerimize saldırmaktadır. Onlardaki esas korku, Allah korkusu yerine sandık korkusudur. Her türlü suça bulaşmışlar ama bunları işlerken Allah'tan korkmamışlar. Şimdi sandıktan ve sandıktan sonra ortaya çıkacak hukuk devletinden korkmaktadırlar. 397 gündür Türkiye'nin huzurundan ve refahından çalıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

'1'İNCİ OLDUĞUNUZ YERLERDE SEÇİM YAPALIM'

Yargılamalardan ve iddianamelerden korkmadıklarını söyleyen Özel, erken seçim çağrısında bulunarak, "Tabii bunlar erken seçimden kaçınca bir sandık lazım bize. Koyalım milletin önüne duyursun sesini. Geçmişte de var örnekleri. Erken seçimin gelmesine vesile olsun. Anayasa'da açık hüküm var. Hatay bizce dolu; ama 'boş' derseniz, orayı yine Can Atalay'la doldururuz. Afyon'da, Kastamonu'da, Kırıkkale'de, Adıyaman'da, Kocaeli'de ve İstanbul 1'inci Bölge'de; İstanbul'da 2, diğerlerinde 1'er tane milletvekilliği boştur. O boş olan yerlerde son seçimde AK Parti açık ara 1'rinci partiydi; Adıyaman'da da Kocaeli'de de, İstanbul 1'inci Bölge'de de, Afyon'da da. Şimdi diyoruz ki; 'Gelin o birinci olduğunuz yerlerde ara seçim yapalım.' Bu seçimden kaçıyorlar. Çünkü milletin sandığı ilk bulduğunda ne yapacağını biliyorlar. Çünkü onlar da biliyor ki artık Adalet ve Kalkınma Partisi ne buralarda ne hiçbir sandıkta birinci parti değil" dedi.

'ARA SEÇİME KARŞI OLUNMAZ'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ara seçim ile ilgili açıklamalarına değinen Özel, "Uzun süredir bu konuda hiçbir söz söylememişti Sayın Bahçeli. Geçen hafta bir soruyu yanıtlayıp, 'Seçimler zamanında olacak' deyip erken seçime yanıt vermişti. Bugün 'Ne erken ne ara seçim' deyip ara seçime karşı olduğunu söylemiş. Her partinin fikrine, görüşüne saygım var. Ama buna itirazım var. Şundan dolayı; Sayın Bahçeli erken seçime karşı olabilir, söyleyecek sözüm yok. İttifakın bileşendir, toplamlarının bile AK Parti-MHP oyunun, eski AK Parti oyunu vermediğini bilmektedir. Yapılacak seçimin kayıp olduğunu görmektedir. 'Erken seçime karşıyım' diyebilir. Karşı olurlar, biz istemeye devam ederiz. Sandığa kavuşunca sözü millet söyler. Ama ara seçime karşı olunmaz. Ara seçime karşı olmak, Anayasa'ya karşı çıkmaktır. Geçmişte Alparslan Türkeş'in kaçmadığı sandıktan, Devlet Bahçeli'nin sakınması doğru değildir. Süleyman Demirel'in, Turgut Özal'ın kaçmadığı sandıktan bugünkü Cumhurbaşkanının kaçması milletin gözünden kaçmamaktır" diye konuştu.

'HODRİ MEYDAN'

Özel, ara seçimi zorunluluk olarak gördüklerini söyleyerek, "Millet bizden bu görevi beklemektedir. Şöyle diyorlar; 'Efendim daha çok milletvekilinin istifasıyla yer boşalsın. Öyle yapın.' Bugün oraya buraya yazdırmışlar, 'buna cesaret edemiyorlar' diye. Açıkça söylüyorum Sayın Bahçeli'ye, Sayın Erdoğan'a, AK Parti'ye, onlar için yazan, çizenlere. Ara seçimin tarihini ilan edin, ara seçim yapacağınızı, tüm istifaları kabul edeceğinizi, orada çeşitli çakallıklarla ve birtakım numaralarla ara seçimi engellemeyeceğinizi söyleyin; 30 değil, Türkiye'nin en geniş coğrafyasına ara seçim sandığı koymak için 50-55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir. Hodri meydan. Buradan büyük bir özgüvenle söylüyoruz. Ara seçime de varız, genişletilmiş ara seçime de varız. Erken seçime dünden razıyız, bugünden hazırız biz. Hodri meydan, güvenen çıksın karşımıza. Oy oy, zarf zarf, sandık sandık kazanacağız. Köy köy, kasaba kasaba, teker teker çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,