Özgür Özel'in iddialarının ardından Bakan Gürlek'e destek yağdı
Özgür Özel'in iddialarının ardından Bakan Gürlek'e destek yağdı

21.03.2026 16:26
CHP Lideri Özgür Özel'in, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik "mal varlığı" iddiaları siyaset dünyasında en çok konuşulan konulardan biri oldu. İddiaları yalanlayan Bakan Gürlek'e siyaset dünyasından destek mesajları yağdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik "mal varlığı" iddialarına siyaset dünyasından bir destek dalgası geldi. AK Parti yönetimi, milletvekilleri ve Cumhur İttifakı temsilcileri art arda yaptıkları açıklamalarla Bakan Gürlek'in yanında olduklarını vurguladı. Bakan Gürlek'e destek Cumhur İttifakı ile sınırlı kalmadı.

ÖMER ÇELİK: TEMELSİZ VE DEZENFORMASYON

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve Adana Milletvekili Ömer Çelik, ilk tepki gösteren isimlerden biri oldu. Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen AK Parti MYK'sı sonrası konuşan Çelik, Özel'in iddialarını "temelsiz ve dezenformasyon" olarak nitelendirdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik Ömer Çelik, Özgür Özel için "Silgisi kaleminden önce biten tek siyasetçi. O kadar çok yanlış yapıyor ki sürekli silgi kullanmak zorunda kalıyor. Korkum şudur. Bu gidişle Cumhuriyet Halk Partisi'ni de tarihten silecek" ifadelerini kullandı.

Sözcü Çelik, Özgür Özel'in günlerdir açıklama vaadinde bulunmasına rağmen bunu sürekli ertelediğini, ortaya attığı iddiaların ise geçmişte olduğu gibi belgeye dayanmadığını ve sonradan yalanlandığını ifade etti.

Devlet görevlilerinin mal varlığı bildiriminde bulunduğunu hatırlatan Ömer Çelik, iddiaların somut hiçbir delile dayanmadığını vurguladı. "Duymuştum, söylediler" tarzı siyasetin ciddiyetsiz olduğunu belirten Çelik, iddiası olanların bunu yargıya taşıması gerektiğini, aksi halde bunun "yalan siyaseti" olduğunu söyledi.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA: ALGI OPERASYONU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, Bakan Gürlek'in gerekli açıklamayı yaptığını belirterek, Özgür Özel'in iddialarını "delile dayanmayan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik algı operasyonu" olarak değerlendirdi. Kaya, "İftiralarla gerçeklerin üzeri örtülemez, adaletin tecellisine engel olunamaz" ifadelerini kullandı.

SÜLEYMAN SOYLU: SONUNA KADAR YANINDAYIZ

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, yapılanları "yüzyılın yolsuzluğunu örtmek için devreye sokulan iftira ve şantaj" olarak nitelendirerek, "Adalet Bakanımız Akın Gürlek yalnız değildir; sonuna kadar yanındayız" diyerek sert bir tepki gösterdi.

EYYÜP KADİR İNAN'DAN SERT TEPKİ

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, açıklamasında Özgür Özel'e sert sözlerle yüklendi. Bakan Gürlek'in açıklamasını yeniden paylaşan İnan, CHP yönetimine yönelik ağır eleştirilerde bulunarak, siyasetin bu şekilde yürütülemeyeceğini vurguladı.

MHP'DEN İZZET ULVİ YÖNTER DE BAKAN GÜRLEK'E DESTEK VERDİ

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, "Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'in sonuna kadar yanındayız" diyerek, iddiaları "itibar suikastı" olarak nitelendirdi.

LEYLA ŞAHİN USTA: AYNI ŞEFFAFLIĞI ÖZEL'DEN DE BEKLİYORUZ

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta ise yaptığı açıklamada, "Sayın Bakanımız gerekli açıklamayı yapmış, tüm belgeleriyle birlikte sürecin hukuki yollarla takip edileceğini açıkça ifade etmiştir. Ancak aynı açıklık ve şeffaflığı Özgür Özel'den de bekliyoruz." İfadelerini kullandı.

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Usta, sözlerine devamla "Başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere, yargılanan şahısların beyan ettikleri maaşlar dışında tespit edilen mal varlıklarına dair kamuoyuna net bir açıklama yapılmalıdır." dedi.

MAHİR ÜNAL: SİYASET İSPATLA YAPILIR

AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, Özgür Özel'in daha önce de benzer iddiaları somut verilerle destekleyemediğini hatırlatarak, "Siyaset iftira ile değil, veri ve ispatla yapılır" dedi. MKYK üyesi Ünal, Bakan Gürlek'in açıklamasının "hakikatin en güçlü cevabı" olduğunu ifade etti.

MUSTAFA VARANK'TAN TEPKİ

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varan, "Üniversite sınavını kazanamayan, sahtekarlıkla insanların hakkını yiyerek Türkiye'de bir üniversiteye transfer olan, diploma yolsuzu Ekrem İmamoğlu'nu çılgınca savunanlarla; Üniversite sınavında başarılı olan, derslere girip dikkatlice not alan, bu notlarından cep harçlığı çıkarmaya çalışan bir Bakanı çılgınca eleştirenlerin aynı kişiler olması sizce tesadüf mü?" şeklinde açıklama yaptı.

OSMAN GÖKÇEK'TEN PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR

AK Parti MKYK Üyesi ve Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Bakan Gürlek'in açıklamasını yeniden paylaşırken yaptığı iki ayrı açıklamayla dikkat çekti. Gökçek, Özgür Özel'in Lüksemburg iddiasına atıfta bulunarak, "Lüksemburg'un denizi yok" ifadeleriyle iddiaları eleştirdi. Ayrıca Muhittin Böcek iddialarına ilişkin sessizliğe dikkat çekerek, kamuoyunun net cevap beklediğini vurguladı.

MEHMET EMRE TUNCER'DEN GÖRSELLİ TEPKİ

AK Parti MKYK Üyesi ve Genel Başkan Vekili Yardımcısı Mehmet Emre Tuncer de yaptığı paylaşımda iddialarla alay eden bir ifadeyle, "Lüksemburg'ta liman bile görürsün" sözleriyle tepki gösterdi.

ABDULKADİR ÖZEL: HUKUK FAKÜLTESİNİ O NOTLARLA BİTİRDİK

AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel ise "Düzenli not alıp bunları satan öğrenci arkadaşlarımıza verdiğimiz her kuruş helal olsun... Dünyayı kurtaramadık belki ama Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni o notlarla bitirdik" şeklinde açıklama yaptı.

SAADET PARTİSİ GRUP BAŞKANI KAYA'DAN TEPKİ

Bakan Gürlek'e destek Cumhur İttifakı ile sınırlı kalmadı. Saadet Partisi İstanbul milletvekili ve TBMM Grup Başkanı Bülent Kaya ise "Adalet Bakanının hakkındaki iddialara dair tapu kayıtlarını gösterir bir web çıktısı yayınlatması tartışmalar açısından önemli bir adımdır. Adalet tartışma ve leke kaldırmaz." ifadelerini kullandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    destek yağdı derken destekleyenler zaten akp liler. 36 3 Yanıtla
  • Yunus Durak Yunus Durak:
    En iyisi tarafsız, her partiden eşit oranda milletvekili bir araya gelip komisyon oluşturup, Akın Gürlek' in mal varlığını tespit edip kamuoyuna sunsun. İddialar çok etkili savunmalar muğlak. 26 4 Yanıtla
    ökkeş Kalem ökkeş Kalem:
    Yalan olma ihtimali olsa hemen kurarlar komisyonu liderleri apo için nasıl hemen kurdular 16 3
    Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Ökkeş Apo sayesinde aldığın çuvalla belediyeler ne oluyor, çok komik adamsın sen. 0 4
  • Hidir Akbaba Hidir Akbaba:
    bi de Özgür özel açıklasın mal varlığını. mesela 2010’lu yıllarda kılıçtaroğlunun kızına hediye ettiği daireden başlasın 4 12 Yanıtla
  • ökkeş Kalem ökkeş Kalem:
    Nem neyin şahidi bozacı :) 6 2 Yanıtla
  • Saim Öner Saim Öner:
    yani Akp desene açık açık 4 1 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaeli’nin yüksek kesimlerine kar yağdı Kocaeli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
Aksiyon filmlerinin efsane ismi Chuck Norris hayatını kaybetti Aksiyon filmlerinin efsane ismi Chuck Norris hayatını kaybetti
Mücteba Hamaney: Biz Türkiye’ye füze fırlatmadık Mücteba Hamaney: Biz Türkiye'ye füze fırlatmadık
Aydın’da fırın sahiplerine silahlı saldırı: 2 kardeş öldü Aydın'da fırın sahiplerine silahlı saldırı: 2 kardeş öldü
Fransız bilim insanlarından kalp yetmezliği tedavisinde umut veren buluş Fransız bilim insanlarından kalp yetmezliği tedavisinde umut veren buluş
Sahibinin, koşmadığı için dövdüğü at bayıldı Sahibinin, koşmadığı için dövdüğü at bayıldı
NATO, Irak misyonunda görev yapan tüm personeli Avrupa’ya tahliye etti NATO, Irak misyonunda görev yapan tüm personeli Avrupa'ya tahliye etti
Samsun’da cezaevinde şüpheli ölüme soruşturma Samsun'da cezaevinde şüpheli ölüme soruşturma
“İran’la konuşmak istiyoruz“ diyen Trump’tan kafa karıştıran sözler "İran'la konuşmak istiyoruz" diyen Trump'tan kafa karıştıran sözler
Kız arkadaşına tasma takıp gezdirdi Kız arkadaşına tasma takıp gezdirdi
Şırnak’ta sağanak sele dönüştü, dereler taştı, evler sular altında kaldı Şırnak'ta sağanak sele dönüştü, dereler taştı, evler sular altında kaldı
İsmini taşıyan üniversite kampüsünü kira artışı için dava etti İsmini taşıyan üniversite kampüsünü kira artışı için dava etti
Mardin’de asansör boşluğuna düşen çocuk yaralandı Mardin'de asansör boşluğuna düşen çocuk yaralandı
Sakatlıklarla boğuşan Osimhen’e ülkesinde dua desteği Sakatlıklarla boğuşan Osimhen'e ülkesinde dua desteği
İngiltere, ABD’nin İran’ın füze üslerine yönelik saldırılarında İngiliz üslerini kullanmasına izin verdi İngiltere, ABD'nin İran'ın füze üslerine yönelik saldırılarında İngiliz üslerini kullanmasına izin verdi
Ünlü şarkıcıdan veda gibi not: Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın Ünlü şarkıcıdan veda gibi not: Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın
Uçan arabada seri üretime başladılar Uçan arabada seri üretime başladılar
Rus Milletvekili Milonov’dan yurt dışında tatil yasağı önerisi Rus Milletvekili Milonov'dan yurt dışında tatil yasağı önerisi
Rusya’nın, ABD’ye “Ukrayna şartıyla“ İran’a istihbarat desteğini kesmeyi teklif ettiği öne sürüldü Rusya'nın, ABD'ye "Ukrayna şartıyla" İran'a istihbarat desteğini kesmeyi teklif ettiği öne sürüldü
Trump ateşkes kapılarını kapattı, bölge alev alev Trump ateşkes kapılarını kapattı, bölge alev alev
İsrail: İran’a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak İsrail: İran'a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak
Gana Cumhurbaşkanı: Suarez’den nefret ediyorum ve ona hiçbir iyilik dilemiyorum Gana Cumhurbaşkanı: Suarez'den nefret ediyorum ve ona hiçbir iyilik dilemiyorum
İran’dan İsrail ve ABD üslerine Emad ve Kadir füzeli saldırı İran'dan İsrail ve ABD üslerine Emad ve Kadir füzeli saldırı

17:16
İsrail ordusu: İran’daki Natanz Nükleer Tesisi’ne saldırıyı biz gerçekleştirmedik
İsrail ordusu: İran'daki Natanz Nükleer Tesisi'ne saldırıyı biz gerçekleştirmedik
17:00
Batshuayi’den Galatasaray taraftarını delirten beğeni
Batshuayi'den Galatasaray taraftarını delirten beğeni
16:45
İran’dan İsrail ve ABD üslerine Emad ve Kadir füzeli saldırı
İran'dan İsrail ve ABD üslerine Emad ve Kadir füzeli saldırı
16:37
Dortmund Emre Can ile yeni sözleşme imzaladı
Dortmund Emre Can ile yeni sözleşme imzaladı
16:31
Maça başlar başlamaz kabusu yaşadı Liverpool’a Ekitike şoku
Maça başlar başlamaz kabusu yaşadı! Liverpool'a Ekitike şoku
16:21
Asensio’nun İspanya Milli Takımı’na neden çağrılmadığı ortaya çıktı
Asensio'nun İspanya Milli Takımı'na neden çağrılmadığı ortaya çıktı
16:10
Tedesco’ya bomba talip
Tedesco'ya bomba talip
15:48
Beyaz Saray’da dans krizi Japonya Başbakanı Takaichi’ye tepki yağıyor
Beyaz Saray'da dans krizi! Japonya Başbakanı Takaichi'ye tepki yağıyor
15:15
Liverpool’un maçı trafik kazası nedeniyle geç başladı
Liverpool'un maçı trafik kazası nedeniyle geç başladı
15:01
Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu hakkında yeni gelişme
Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu hakkında yeni gelişme
14:55
Şampiyonlar Ligi’ne 5 takım gönderecekler
Şampiyonlar Ligi'ne 5 takım gönderecekler
14:51
Sosyal medyayı sallayan antrenör
Sosyal medyayı sallayan antrenör
14:32
Osimhen’i çileden çıkaran evlilik muhabbeti: 5 kadınla evlen
Osimhen'i çileden çıkaran evlilik muhabbeti: 5 kadınla evlen
14:09
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı
14:04
Gana Cumhurbaşkanı: Suarez’den nefret ediyorum ve ona hiçbir iyilik dilemiyorum
Gana Cumhurbaşkanı: Suarez'den nefret ediyorum ve ona hiçbir iyilik dilemiyorum
13:57
İsrail: İran’a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak
İsrail: İran'a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak
13:38
Kim Jong-Un’a karşı 0,07’lik oyu kimler verdi İşte merak edilen sorunun yanıtı
Kim Jong-Un'a karşı 0,07'lik oyu kimler verdi? İşte merak edilen sorunun yanıtı
13:21
Avrupa diken üstünde İran’ın Diego Garcia saldırısı büyük panik yarattı
Avrupa diken üstünde! İran'ın Diego Garcia saldırısı büyük panik yarattı
12:45
Bir ilimizi alarma geçiren cisim Bölge güvenlik çemberine alındı
Bir ilimizi alarma geçiren cisim! Bölge güvenlik çemberine alındı
12:24
Guardiola: Dünya çökecek, kimse parmağını kıpırdatmıyor
Guardiola: Dünya çökecek, kimse parmağını kıpırdatmıyor
11:48
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde
