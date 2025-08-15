Özlem Çerçioğlu: Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den AK Parti'ye geçmesi gündeme bomba gibi düştü. Rozetini direkt Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taktığı Çerçioğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

ÇERÇİOĞLU: BEN CUMHURBAŞKANIMIZA ZATEN UZAK BİR BELEDİYE BAŞKANI DEĞİLDİM

tv100'e açıklamalarda bulunan Çerçioğlu şunları söyledi: "Ben sayın cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim. Başkanlığım sürecince, Sayın cumhurbaşkanımız Aydın iline geldiğimde kendisini hep karşılardım çünkü ülkemizin cumhurbaşkanıdır.

"İYİ BİR DOSTLUĞUMUZ HEP VARDI"

İyi bir dostluğumuz hep vardı zaten kendisiyle. Partiye geldiğimde de bakanlar parti yöneticileri hakikaten beni çok sıcak karşıladılar bu da beni çok mutlu etti tabii ki.

"CHP'DEN AYRILMAK KOLAY DEĞİL"

Neredeyse çeyrek asırdan beri siyaset yaptığım bir partiden ayrılmak kolay değil ama açıklamalarımda da belirttiğim gibi artık burada siyaset yapabilecek bir durum kalmamıştı. Sağ olsunlar rozetin takıldığı salonda kimi gördüysem tanıdık tanımadık bana sanki bir kız kardeşlerini bir ablalarına görmüşler gibi sıcak davrandılar.

"AYDIN'DA HİÇBİR ZAMAN PARTİCİLİK YAPMADIM"

Ben Aydın ilinde zaten genel seçimlerin üzerinde oy alaraktan tüm Aydınlıların teveccühünü almış bir belediye başkanıyım. Yerel seçimlerde hep 50 puanın üstünde oylarla seçildim. Ben seçildikten sonra Aydın ilinde hiçbir zaman particilik yapmadım bunu da tüm Aydınlılar bilir.

Seçildikten sonra parti gömleğini bir tarafa çıkarıp Aydınlıların tamamına hizmet noktasında elimizden ne geliyorsa hiçbir ayrım yapmadan yaptık bu dün de böyleydi bugün de bu şekilde devam edecek. O yüzden benim için şu an itibarıyla Aydın ili ile alakalı en ufak bir kuşkum yok ben dün nasıl Aydınlılar'ın Özlem başkanıysam bugün de yine aynı şekilde Aydınlılar Özlem başkanıyım."