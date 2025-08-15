Özlem Çerçioğlu: Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim - Son Dakika
15.08.2025 20:32
CHP'den AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan çok konuşulacak bir açıklama geldi. Çerçioğlu, "Sayın cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim. Sağ olsunlar rozetin takıldığı salonda kimi gördüysem tanıdık tanımadık bana sanki bir kız kardeşlerini bir ablalarına görmüşler gibi sıcak davrandılar" ifadelerini kullandı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den AK Parti'ye geçmesi gündeme bomba gibi düştü. Rozetini direkt Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taktığı Çerçioğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

ÇERÇİOĞLU: BEN CUMHURBAŞKANIMIZA ZATEN UZAK BİR BELEDİYE BAŞKANI DEĞİLDİM

tv100'e açıklamalarda bulunan Çerçioğlu şunları söyledi: "Ben sayın cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim. Başkanlığım sürecince, Sayın cumhurbaşkanımız Aydın iline geldiğimde kendisini hep karşılardım çünkü ülkemizin cumhurbaşkanıdır.

"İYİ BİR DOSTLUĞUMUZ HEP VARDI"

İyi bir dostluğumuz hep vardı zaten kendisiyle. Partiye geldiğimde de bakanlar parti yöneticileri hakikaten beni çok sıcak karşıladılar bu da beni çok mutlu etti tabii ki.

"CHP'DEN AYRILMAK KOLAY DEĞİL"

Neredeyse çeyrek asırdan beri siyaset yaptığım bir partiden ayrılmak kolay değil ama açıklamalarımda da belirttiğim gibi artık burada siyaset yapabilecek bir durum kalmamıştı. Sağ olsunlar rozetin takıldığı salonda kimi gördüysem tanıdık tanımadık bana sanki bir kız kardeşlerini bir ablalarına görmüşler gibi sıcak davrandılar.

"AYDIN'DA HİÇBİR ZAMAN PARTİCİLİK YAPMADIM"

Ben Aydın ilinde zaten genel seçimlerin üzerinde oy alaraktan tüm Aydınlıların teveccühünü almış bir belediye başkanıyım. Yerel seçimlerde hep 50 puanın üstünde oylarla seçildim. Ben seçildikten sonra Aydın ilinde hiçbir zaman particilik yapmadım bunu da tüm Aydınlılar bilir.

Seçildikten sonra parti gömleğini bir tarafa çıkarıp Aydınlıların tamamına hizmet noktasında elimizden ne geliyorsa hiçbir ayrım yapmadan yaptık bu dün de böyleydi bugün de bu şekilde devam edecek. O yüzden benim için şu an itibarıyla Aydın ili ile alakalı en ufak bir kuşkum yok ben dün nasıl Aydınlılar'ın Özlem başkanıysam bugün de yine aynı şekilde Aydınlılar Özlem başkanıyım."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • 25041981:
    geçti bor un pazarı, artık aydın halkının başkanı değilsin Halk seni CHP adayı diye oy verdi, halkın iradesini yok saydın, 121 48 Yanıtla
  • Halis demir:
    KISKANANLAR ÇATLASIN 49 99 Yanıtla
    zoro beyi:
    Chp de olursa hırsız diyeceği birini bir günde kahraman yapan odun 8 2
    199715:
    Hainlikten sen mutlu olanlardamsın herhalde. Neyi kıskanalım. Oylatı çalan kıskanılmaz yerilir.. Madem o kadar seviliyordu akepeliler tarafından belediye başkanlığından istşfa eder, tekrar seçime girer kazanır hah o zaman tamam. Ama bunu yapmadığı sürece HIRSIZDIR, DÖNEKTİR. Onu satın alanlar için de ne söylenir sen kendi iç dünyanda, vicdanında konuş.... 0 0
  • ender3316:
    omurgasıZ 104 44 Yanıtla
  • Tatar9515:
    kaç yıllık satın aldılar acaba bonservisi elinde mi 95 38 Yanıtla
    474747:
    chp hdp den transfer yaparkende bunları sorguladın mı? 8 26
  • Elvan4493:
    orsp 47 51 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Putin ile Trump’ın görüşeceği odanın görüntüleri ortaya çıktı Dikkat çeken duvar yazısı
Putin ile Trump'ın görüşeceği odanın görüntüleri ortaya çıktı! Dikkat çeken duvar yazısı
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.