Parti Önerileri TBMM'den Geçmedi

Politika

TBMM Genel Kurulunda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Saadet Partisinin "gıda enflasyonu", İYİ Partinin "asgari ücret", DEM Partinin "enflasyon" ve CHP'nin "Kazdağları" konusundaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan Saadet Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, tarımın bir ülke açısından jeopolitik değil stratejik bir mesele olduğunu söyledi.

Dünya'da gıda enflasyonunun düştüğünü Türkiye'de ise yükseldiğine işaret eden Ün, "Dünyanın hemen her yerinde aynı şartlarda tarım yapılabiliyor, onlar dizginleyebiliyor ama biz kontrol altına alamıyoruz. Bu hem yanlış enflasyon politikalarının hem de sistemsizlik sorununun sonucudur." dedi.

Hükümetin tarım politikalarını eleştiren Ün, yaşlanan kırsal nüfusa karşı önlem alınması gerektiğini savundu.

DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, halkın bugün en temel gıda maddelerine ulaşamadığını öne sürerek, "Gıda, yalnızca karın doyurmak değildir. Gıda, kaliteli ve sağlıklı yaşam için temel besin öğesidir. Türkiye'de gıda fiyatlarının artması ile gıda güvencesi tehlike altındadır." diye konuştu.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, tarımın Türkiye'nin en temel yapı taşlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Toprağımıza emek veren çiftçilerimizin her türlü yanındayız. Üretim maliyetlerini düşürmek için hükümet olarak çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarım sektörünün global ekonominin dalgalanmalarından, savaşlardan ve pandemi gibi koşullardan etkilendiğini anlatan Özcan, gıda fiyatlarındaki artışın sadece Türkiye'nin değil, dünyanın pek çok ülkesinin mücadele ettiği önemli bir sorun olduğunu dile getirdi.

"Asgari ücret terazinin bir kefesidir"

Partisinin "asgari ücrete" ilişkin grup önerisi üzerinde konuşan İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, "Asgari ücret ortalama kira fiyatının, açlık sınırının altında kalmışsa resmi veriler bile Türkiye'de asgari ücretle geçinenlerin aç olduğuna işaret ediyorsa, asgari ücret oranını bir sorun olarak kabul etmek ve çözümü için çalışmak öncelikli görevimiz olmak zorundadır." dedi.

Bugün dört kişilik bir ailenin günde üç öğün sadece simit yemesi halinde ayda 5 bin 400 liraya ihtiyacı oluğunu söyleyen Taşçı, "Hedeflenen enflasyon ile maaşlar belirlenseydi, çalışanlar bugün sadece simit alabilecekleri o meblağa bile erişemeyeceklerdi. Bir komisyon kuralım. Bu komisyonda, OECD ülkelerinde başarılı ücret politikalarını inceleyelim. Asgari ücret yetersizliğinin psikolojik, sosyal etkilerini araştıralım. " diye konuştu.

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, asgari ücretin düşük kalmasının yalnızca bir ücret politikası sorunu olmadığını aynı zamanda toplumsal barışı da tehdit eden ciddi bir mesele olduğunu belirtti.

İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılayamamasının bireyleri çaresizliğe ve toplumsal dışlanmaya sürüklediğini ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Düşük ücret yoksulluk demektir. Emeğin karşılığından bahsediyoruz. Yapılacak bir lütuftan bahsetmiyoruz. Çalışanlar, emeğinin karşılığını alabilmelidir. Çalışanlarımızı mağdur etmeyin. Yılda bir defa yaptığınız zamla çalışanlarımızın emeğini hiç ettiniz. Bu durum kabul edilebilir değildir. Bunun sorumlusu çalışan değil ekonomi yönetimidir. Toplumsal adalet, barış ve huzurun sağlanması için asgari ücretin insan onuruna yakışır bir seviyeye çıkarılması gerekmektedir. İşveren üzerindeki vergi yükünü azaltırsanız, asgari ücrette hakkaniyetli bir artışı sağlamak mümkün olacaktır."

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, asgari ücret taleplerinin 30 bin lira olduğunu, bunun altındaki bir rakamda olmayacaklarını söyledi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan, asgari ücretin bir çalışanın hayat standardını yükseltmede önemli bir kriter olduğunu belirterek, partisinin iktidara geldiği günden itibaren asgari ücretin düzeltilmesi ve iyi bir seviyeye gelmesi noktasında elinden geleni yaptığını anlattı.

Partisi iktidara geldiği dönemde asgari ücretin 184 dolara denk gelirken bugün asgari ücretin 500 dolara tekabül ettiğini aktaran Çelikaslan, şöyle konuştu:

"Ben de bir işveren olarak asgari ücretin daha iyi bir seviyede olmasını canı gönülden isteyen bir insanım. 'Asgari ücret 30-40 bin lira olsun' demek kolay. Bunun dengesini kurmamız lazım. Asgari ücret terazinin bir kefesidir, diğer kefesinde de işveren vardır. O dengeyi sağlamamız lazım. Asgari ücreti artırıp, işverenin onu ödeme gücünü azaltarak onun iş yerini kapatmasına vesile olmak kimseye fayda sağlamaz. Burada önemli olan asgari ücreti yükseltmek değil fiyat istikrarını sağlamak ve daha çok insana istihdam sağlamaktır."

Partisinin "enflasyona" ilişkin grup önerisini adına söz alan DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu, bütün emekçilerin gözünün 2025 yılı bütçesi ve asgari ücrete yapılacak zam oranında olduğunu söyledi.

Otlu, asgari ücretin yılda 2 en az defa artırılması ve 35 bin liranın üzerinde olması gerektiğini savundu.

Saadet Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, asgari ücrete yılda bir defa zam yapmanın yetersiz olduğunu ifade ederek, "Bu hususta yapılması gereken bellidir. İvedilikle eski uygulamaya geri dönülmeli. Yılda en az iki kez olmak üzere gerçekleşen enflasyon üzerinden zam yapılmalıdır." dedi.

Partisinin önerisi adına konuşan CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Türkiye'nin eşsiz doğal alanlarından Kazdağları'nın sahip olduğu zengin biyolojik çeşitliliği ve temiz su kaynakları, endemik bitki örtüsü ile dünyanın en özel coğrafyalarından biri olduğunu dile getirdi.

Dünyada Alplerden sonra oksijen oranı en yüksek olan bölgenin de Kazdağları olduğunu ifade eden Güneşhan, "Kazdağları yüzyıllardır tüm bölgenin yaşam kaynağı olmuştur. Bu sayede birçok coğrafi işaretli ürünleri bulunmaktadır. Kazdağları'nın bugün yüzde 79'u madenlerle ruhsatlandırılmış durumdadır. Maden projesi hayata geçtiği zaman da 1 milyon ağaç kesilecek. Bölgedeki hayvan türleri, su kaynakları ve bitki örtüsü yok olacak." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Kazdağları'nın sessiz çığlığını duyurmak istediğini ifade ederek, "Kazdağları bize ne diyor? 'Ben bir ağacım. Etrafım kızıl kıyamet. Oysa bilmezler mi her dalımda bir memleket'. Bu cennet köşe, iktidar eliyle yok ediliyor. Kazdağları talan ediliyor. Kazdağları'nı ranta teslim etmeyeceğiz." dedi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, bir insanın ömrü boyunca ortalama bin 700 ton maden tükettiğini belirterek, "Günlük hayatımızda kullandığımız tüm araç ve gereçlerin üretilmesinde yüzde 90 madenden istifade edilmektedir. Madenler olmadan bir hayat sürdürmemiz zor olduğuna göre maden ihtiyacımızı ya tamamen ülkemizden üreteceğiz, rezervlerimizi kullanacağız ya da dış ülkelerden ithalat yapmak zorunda kalacağız bu yolu uygulayacağız." diye konuştu.

Cumhuriyetin kurulduğu tarihten itibaren maden rezervlerini ekonomiye kazandırmakta öncelik verildiğini vurgulayan Çolakoğlu, günümüzde de aynı hedefler doğrultusunda kararlı adımların atıldığını anlattı.

Çolakoğlu, dünyada ticareti yapılan 90 çeşit madenin 70'inin Türkiye'de bulunduğuna işaret ederek, "Madenciliği diğer sektörlerden ayıran bir özelliği vardır. Yer seçme şansımız yoktur. Madencilik faaliyetleri ancak maden rezervlerinin bulunduğu yerlerde yapılabilmektedir." dedi.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda yargıya ilişkin düzenlemeler içeren Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.