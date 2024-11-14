İşte siyasi partilerin yeni asgari ücret teklifleri

Politika

AK Partili Zengin\'den, yangında ölen 5 kardeş ile ilgili bir açıklama daha

2025 yılına doğru gidilirken, asgari ücret tartışmaları da hızlanmaya başlandı. Milyonlarca çalışanın maaş zammını aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirleyecek. Asgari ücret zammına ilişkin çeşitli senaryolar dile getiriliyor. Asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon, yaşam maliyetleri ve iş gücü piyasasındaki dengeler belirleyici olacak. Enflasyonun büyük öneme sahip olduğu asgari ücret zammının yüzde 25 ila yüzde 40 arasında olması bekleniyor.

Zam tartışmalarına siyasi partiler de dahil oldu. Birçok parti asgari ücret zammı önerisini açıkladı. Peki hangi parti ne kadar zam istiyor?

CHP: ASGARİ ÜCRET TALEBİMİZ 30, ALTINDA BİZ YOKUZ

Ana muhalefet partisi CHP asgari ücretin 30 bin TL olmasını istiyor. CHP lideri Özgür Özel, "1 Ocak'ta asgari ücret zamlanacak. CHP olarak, uygulanabilir, beklentilerin gerisinde de olsa hesabımızı şöyle yaptık: Bugün enflasyon yüzde 50, zam verirken yüzde 50 verse 24 bin lira asgari ücret olacak. Biz asgari ücretli nereye harcar diye baktık bu yüzde 76'ya denk geliyor. Bütün sendikalara çağrımız budur; asgari ücret talebimiz 30, altında biz yokuz." dedi.

İYİ PARTİ: EN AZ 28 BİN TL

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, dün partisinin grup toplantısında asgari ücret zammı taleplerini açıkladı. 2025'te asgari ücrete 2 kez zam yapılması gerektiğini belirten Dervişoğlu, "Asgari ücret için hangi rakamı konuşsak çalışan için düşük, patron için yüksek kalacaktır. İYİ Parti olarak net asgari ücret beklentimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. 2024 yılı için yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 44 olarak revize etmişlerdi. 2024'te yıllık ortalama TÜFE en az yüzde 58 olacaktır. İşverenlerinde durumu göz önünde bulundurularak temmuz ayında asgari ücretin tekrar artırılması kaydıyla 2025 yılının ilk yarısında net asgari ücret en az 28 bin TL olmak mecburiyetindedir. Bunun altı Türk milletine zulümdür" ifadelerini kullandı.

YENİDEN REFAH PARTİSİ: EN AZ 35 BİN TL OLMALI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise asgari ücrete yüzde 100'den fazla zam talep ediyor. Erbakan, "Yeniden Refah olarak yüzde 20-25'lik bir artışın hemen şubat ve mart ayında yine açlık sınırının altında kalacağını ifade ediyoruz. Asgari ücretin en azından 35 bin lira seviyesine gelmesi gerektiğini söylüyoruz." dedi.

GELECEK PARTİSİ: 33 BİN 337 LİRA

Gelecek Parti lideri Ahmet Davutoğlu da asgari ücret için talep ettikleri rakamı açıkladı. 17 bin 2 liranın 11 bin 250 liraya kadar eridiğini vurgulayan Davutoğlu asgari ücret için verilecek rakamın en az 33 bin 337 Lira olması gerektiğini belirtti. Davutoğlu, "33 bin 337 lira verirseniz ancak enflasyon karşısında asgari ücretliyi ezdirmemiş olursunuz" dedi.

DEM PARTİ: 35 BİN TL OLMALI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, asgari ücretin en az 35 bin TL olması gerektiğini savundu. Bakırhan, "Asgari ücretliler insanca yaşayabilecekleri bir ücret almalıdır" diyerek, ücretin yılda iki kez güncellenmesi gerektiğini belirtti.