Pezeşkiyan: Savaştan Korkmuyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Pezeşkiyan: Savaştan Korkmuyoruz

Pezeşkiyan: Savaştan Korkmuyoruz
30.08.2025 03:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Cumhurbaşkanı, ABD ve İsrail'in saldırıları karşısında birlik vurgusuyla savaştan korkmadıklarını belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, devlet televizyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Pezeşkiyan, geçmişten bugüne hiçbir zaman savaş arayışında olmadıklarını vurgulayarak, "Devrimin ilk gününden beri düşmanlar terör eylemleri düzenledi, darbe planladı ve ülkeyi bölmeye çalıştı. Bu bizim için yeni değil. Bugün de analizlerine ve planlarına, hatta yapay zekaya dayanarak İran'ın en zayıf durumda olduğunu sandılar. Onlara göre saldırınca ikinci ya da üçüncü gün halk sokağa çıkacak ve ardından sistem, devrim ve ülke çökecekti" dedi.

"ADAYLIĞIMIN AMACI KATILIMI ARTIRMAKTI"

Cumhurbaşkanlığına aday olma gerekçesini de açıklayan Pezeşkiyan, "Cumhurbaşkanı olmak için değil, halkın sürece katılımını sağlamak için aday oldum. Çünkü halkın sahnede olmaması bir toplum için zayıflık demektir. Halkı sürece dahil edebilirsek, halkla birlikte ve halk için yaşayabilirsek daha güçlü oluruz. Aksi halde bir grubun tek başına iktidarı ele alması ülkeye fayda sağlamaz" ifadelerini kullandı.

"DÜŞMAN HALKIN SOKAKLARA DÖKÜLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜ"

Pezeşkiyan, düşmanların beklentisine dikkat çekerek, "Onlar halkın memnuniyetsiz olduğunu düşünüyorlardı. Önce sınırlarımızı hedef aldılar, ardından çeşitli noktalardan sızmaya çalıştılar ve emniyet birimlerimize saldırdılar. Hesapları, halkın sokaklara dökülmesi ve kimsenin onları durduramamasıydı. Onlara göre mesele kısa sürede kapanacaktı. Ancak bu tür senaryolar bizim için yeni değil" dedi.

"İRAN BİR GRUBUN DEĞİL, BÜTÜN HAKLIN"

Ülke içinde birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı, seçim sürecinden bugüne kadar en büyük hedefinin toplumsal uzlaşı olduğunu belirterek, "İran belli bir grup ya da kesime ait değil. Hiç kimse 'Bu ülke benim' diyemez. İran, bütün halkımıza aittir. Eğer ülke içinde birlik ve beraberlik sağlayabilirsek, bitmeyen bir güce sahip oluruz. Halk yan yana durduğunda hiçbir güç kolay kolay ülkeye göz dikemez. Benim görevim de kavgaları bir kenara bırakıp ülkede birlik ve beraberliği yaygınlaştırmaktır" şeklinde konuştu.

"SAVAŞTAN KORKMUYORUZ"

Tekrar bir savaş ihtimaline ilişkin soruya da yanıt veren Pezeşkiyan, "Düşman İran'ın ayakta kalacağını hesaba katmadı. Eğer savaş çıkarsa işi bitireceklerini sandılar ancak bu ülke onların öngördüğü gibi çökmedi. Biz savaş istemiyoruz, fakat ABD ve İsrail İran'ı parçalamak istiyor. Eğer saldırırlarsa tüm gücümüzle karşılarında dururuz. Savaştan korkmuyoruz çünkü böyle bir durumda iç birlik ve beraberlik çok daha güçlü şekilde ortaya çıkar" ifadelerini kullandı.

"ABD'NİN POLİTİKALARI YALAN ÜZERİNE KURULU"

ABD'nin bölge politikalarını eleştiren Pezeşkiyan, "ABD önce etnik grupları tahrik ediyor. Bu işe yaramazsa ülkeleri birbirine düşürüyor, o da sonuç vermezse doğrudan sahaya iniyor. Dışarıya cazip bir yüz gösterse de arkasında şeytani bir gerçek var. Daha yakından bakıldığında kadınların, çocukların, yaşlıların ve hastaların acımasızca öldürüldüğü görülüyor. Buna rağmen halka demokrasi söylemleriyle sesleniyorlar ve özgürlük getirdiklerini iddia ediyorlar. Peki öyleyse, özgürlük getirdiğini söyleyen ABD neden Gazze'de, Filistin'de, Suriye'de ve başka bölgelerde kadınların ve çocukların üzerine bu felaketleri indiriyor? Onların suçu neydi? Bütün bunlar yalandan ibaret. Süreç açıkça ortada. ABD bu politikalardan vazgeçmeyecek. Ama biz ülkemizde birlik ve beraberliği korursak, kolay kolay cesaret edemez, çünkü bunun bedeli onlar için çok ağır olur" dedi.

Avrupa ülkelerinin İran'a yönelik Birleşmiş Milletler yaptırımlarını yeniden devreye sokma imkanı tanıyan ve kamuoyunda "tetik mekanizması" olarak bilinen snapback mekanizmasını işletme yönündeki kararına ilişkin soruyu da yanıtlayan Pezeşkiyan, "Biz kesinlikle snapback'in aktifleşmesini istemiyoruz. Ancak birçok uluslararası hukuku ihlal eden Avrupa ülkelerinin bugün bizi kurallara uymamakla suçlaması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

"ASIL ENDİŞEM İÇ AYRILIKLAR"

Dış baskılardan çok iç gelişmelere dikkat çeken Pezeşkiyan, "Benim asıl korkum snapback ya da dış tehditler değil. Asıl endişem, küçük meseleler üzerinden ortaya çıkan iç anlaşmazlıklar ve çatlaklar. Düşmanların umudu da tam olarak bu iç ayrılıklar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Mesud Pezeşkiyan, Dış Politika, Politika, Güvenlik, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Pezeşkiyan: Savaştan Korkmuyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saz kursunda mide bulandıran olay: Sanığa 159 yıl hapis cezası verildi Saz kursunda mide bulandıran olay: Sanığa 159 yıl hapis cezası verildi
Avrupa’da kara hafta İşte UEFA ülke puanında son durum Avrupa'da kara hafta! İşte UEFA ülke puanında son durum
Türkiye’nin dev ayakkabı markası konkordato ilan etti Türkiye'nin dev ayakkabı markası konkordato ilan etti
Restoranda Kayıp Telefon Kavgası Cinayetle Sonuçlandı Restoranda Kayıp Telefon Kavgası Cinayetle Sonuçlandı
Manifest konserinde istenmeyen görüntü Tokat anı kamerada Manifest konserinde istenmeyen görüntü! Tokat anı kamerada
Sözünü almadan arabadan inmedi: Gelinin damadın ailesinden isteği, izleyenleri ikiye böldü Sözünü almadan arabadan inmedi: Gelinin damadın ailesinden isteği, izleyenleri ikiye böldü
Dünyadan izole yaşayan Mashco Piro kabilesi komşu köye girdi: Çatışma an meselesi Dünyadan izole yaşayan Mashco Piro kabilesi komşu köye girdi: Çatışma an meselesi
Gazze’de kahreden görüntü Gazze'de kahreden görüntü

08:22
AK Partili başkandan jandarmaya: Pisliksin
AK Partili başkandan jandarmaya: Pisliksin
07:14
İstanbul’da bazı yollar 2 gün trafiğe kapalı
İstanbul'da bazı yollar 2 gün trafiğe kapalı
05:10
İsrail, Gazze’yi yakıp yıkıyor İşgal başladı, 66 kişi saldırılarda hayatını kaybetti
İsrail, Gazze'yi yakıp yıkıyor! İşgal başladı, 66 kişi saldırılarda hayatını kaybetti
01:53
BM zirvesi öncesi ABD’den skandal Filistin kararı
BM zirvesi öncesi ABD'den skandal Filistin kararı
00:15
Ece Seçkin konserinde sahneye çıkan Yasemin Minguzzi, oğlunun en sevdiği şarkıyı söyledi
Ece Seçkin konserinde sahneye çıkan Yasemin Minguzzi, oğlunun en sevdiği şarkıyı söyledi
20:14
Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe stadında izlediği maçın fotoğrafı paylaşıldı İşte o kare
Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe stadında izlediği maçın fotoğrafı paylaşıldı! İşte o kare
18:55
Gazze tezkeresi Meclis’te oy birliği ile kabul edildi
Gazze tezkeresi Meclis'te oy birliği ile kabul edildi
18:25
Gazze oturumunda tansiyon yükseldi Kurtulmuş’u ilk kez bu kadar sinirli gördük: Otur oturduğun yere
Gazze oturumunda tansiyon yükseldi! Kurtulmuş'u ilk kez bu kadar sinirli gördük: Otur oturduğun yere
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2025 08:48:46. #7.12#
SON DAKİKA: Pezeşkiyan: Savaştan Korkmuyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.