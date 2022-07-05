PKK destekçisi milletvekili, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde hakkında suç duyurusunda bulundu

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında 28 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi imzalanan ortak muhtıra terör örgütü destekçisi İsveç Milletvekili Amineh Kakabaveh'i rahatsız etti.

DIŞİŞLERİ'NE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

İmzalanan muhtıra nedeniyle terör örgütü YPG/ PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde hakkında Anayasa Komisyonu'na suç duyurusunda bulundu.

"ANAYASAYA AYKIRI HAREKET EDİP ETMEDİĞİ ARAŞTIRILSIN"

Kakabaveh, Anayasa Komisyonu'ndan Linde'nin hükümetin yetkilerini ihlal edip etmediğini ve anayasaya aykırı hareket edip etmediğini araştırmasını istedi.

İADE MADDESİ PANİKLETTİ

Ortak memorandum ile İsveç'in Türkiye'ye silah ihraç etme sözü verdiğini ve bundan rahatsız olduğunu ifade eden Kakabaveh'in ayrıca İsveç'in suçluları Türkiye'ye iade edeceğine dair maddenin de incelenmesini istediği aktarıldı.

TERÖR SUÇLULARININ İADESİ KONUSUNDA ANLAŞMAYA VARILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başkanlığında yapılan 4'lü zirve sonrasında, bu ülkeler arasında memorandum imzalandı. Terör örgütü PKK/YPG'ye desteği nedeniyle İsveç ve Finlandiya'ya tepki gösteren Türkiye, 4'lü görüşmeden istediğini aldı.

Muhtırayla birlikte elde edilen kazanımlar şöyle:

1-PKK ve uzantılarıyla mücadelede Türkiye'yle tam işbirliği.

2-Terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede Türkiye'yle dayanışma sergilenmesi.

3-PYD/YPG ve FETÖ'ye destek sağlamama taahhüdü.

4-Savunma sanayii alanında ambargo kısıtlamalara gidilmemesi, işbirliğinin artırılması.

5-İsveç ve Finlandiya'nın terörizmle mücadele ve savunma sanayii konularındaki ulusal mevzuatlarını ve uygulamalarını tadil etme taahhüdü.

6-Terörizm ve örgütlü suçlarla mücadele alanında istihbarat paylaşımına ilişkin yapılandırılmış işbirliği mekanizması tesisi.

7-Terör suçlularının iadesi konusunda somut adımlar atılması ve ikili düzeyde ahdi düzenlemeler yapılması.

ERDOĞAN, "BU KONUDA VERİLMİŞ SÖZLER VAR" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, imzalanan üçlü muhtıra sonrası "Bu iki ülkeden yakın zamanda bazı terör suçlularının iadesi söz konusu olabilir mi?" sorusunu, "Şimdi bu konuda verilmiş sözler var. Örneğin İsveç 73 teröristi bize gönderecek. Şu anda 3-4 tane gönderdiler. Ama bunlar bizim için yeterli değil. Tabii bunları Adalet Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız, Milli İstihbarat Teşkilatımız yakın markaja alıp takibini yapacak ve 'Bu teröristleri gönderin bakalım.' diyecek. Bunların hepsi bizim taleplerimiz olarak şu anda ortada. Bunlar geldi geldi; gelmediği takdirde gereği ne ise o gereğini de biz her an kurumlarımız ve birimlerimiz vasıtasıyla yapmaya devam edeceğiz." diye yanıtladı.