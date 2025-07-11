Terörsüz Türkiye sürecinin en somut adımı bugün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırlarındaki Süleymaniye kentinde atılıyor.
MİT koordinesinde planlanan ve titizlikle takip edilen tören için Diyarbakır'dan bir grup da Kuzey Irak'a gitti. 150 kişilik kafilede DEM Parti üyeleri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer alıyor.
Türkiye'nin gözü Süleymaniye kentinde düzenlenecek silah bırakma törenine çevrilirken CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ katıldığı canlı yayında programa ilişkin detayları paylaştı.
Aktarılan bilgilere göre terör örgütü mensupları bir patikadan inerek gelecek ve silahlarını içinde ateş yanan büyük bir kazana atacak. Silah bırakma görüntülerinde PKK terör örgütünün üst düzey bir isminin de yer alacağı ve onun da silahını bırakacağı kaydediliyor.
Öte yandan Süleymaniye'de çok sayıda gazeteci örgütün silah bırakma anlarına tanıklık etmek için bölgede bekleyişini sürdürüyor.
Son Dakika › Politika › PKK'lı teröristler silahlarını içinde ateş yanan kazana atacak - Son Dakika
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