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Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli: "Türkiye'nin kaderini millet ittifakına terk edemeyiz" - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli: "Türkiye'nin kaderini millet ittifakına terk edemeyiz"

22.10.2021 21:25

Son dakika haberlerine göre Bakan Pakdemirli: "Türkiye'nin kaderini millet ittifakına terk edemeyiz" Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, "Türkiye'nin kaderini millet ittifakına terk edemeyiz.

Bakan Pakdemirli: " Türkiye'nin kaderini millet ittifakına terk edemeyiz"

ÇORUM - Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, "Türkiye'nin kaderini millet ittifakına terk edemeyiz. Bugün geldiğimiz noktada da 2023 gerçekten bana göre seçimlerin en önemlisi olmuştur. Türkiye ile AK Parti'nin kaderi adeta bütünleşmiştir" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, AK Parti Çorum İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Bakan Pakdemirli, burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti sayesinde tarımda, savunmada, sanayide, eğitimde çağ atladığını dile getiren Bakan Pakdemirli, "Biz iktidar olarak çalışıyoruz. Bizim başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider var. Bugün pandemi, iklim değişikliği, orman yangınları, enerji yetersizliği gibi birçok küresel sorunumuz var. Bütün dünya bu sorunlardan payını aldı ve payını almaya devam ediyor. Hem hükümet olarak hem de bakanlık olarak pandemi de bu sorunlara karşı birçok tedbir aldık ve almaya devam ediyoruz. Su kıtlığı dünyanın problemi. Bununla ilgili şura yaptık. Gıda kıtlığı dünyanın problemi bununla ilgili çalışma yaptık. Bunla ile ilgili dünyada zaiyat var. Dünyada üretilen her 3 üründen bir tanesi çöpe gidiyor. Ülkede refahın artmasıyla birlikte maalesef Türkiye'de de böyle bir zaiyat söz konusu. Ciddi bir kampanya yürüterek bir yılda 700 milyon lira tasarruf sağladık. Orman yangınları dünyanın dört bir yanını sardı. Amerika'da halen yangınlar devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ABD büyükelçisi ziyaretimize geldi. Yangınların devam ettiğini önemli bir bölümünü söndüremediklerini ifade etti. Sizden bilgi paylaşımına ihtiyacımız var. Ülkemiz her zaman gururlu ülkeydi. 80'li yıllarda unutmuyorum. İngiltere gelir bize futbolda 8 tane gol otardı. Biz omzumuzu silkelerdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde Türkiye şimdi her alanda dünyanın en büyük yatırımlarına imza atan ülke oldu" diye konuştu.

"2023 seçimlerin en önemlisi"

2023 seçimlerinin seçimlerin en önemlisi olarak niteleyen Bakan Pakdemirli, "Bugün geldiğimiz noktada zor bir coğrafyadayız. Ateş altındayız. 21. yüzyılda ülkemizi çok şanslı görüyorum. Dünyanın zenginliğinden ve refahından daha çok pay alacağımızı görüyorum. Sadece biraz sıkı durmamız gerekiyor. AK Parti olarak sıkı durmamız lazım. Cumhur ittifakı olarak sıkı durmamız lazım. Türkiye'nin kaderini millet ittifakına terk edemeyiz. Bugün geldiğimiz noktada da 2023 gerçekten bana göre seçimlerin en önemlisi olmuştur. Türkiye ile AK Parti'nin kaderi adeta bütünleşmiştir. Sonrasında Türkiye'nin kaderini Suriye'den atılan bombalara, Afganistan gelen göç dalgalarına, PKK'nın terör ve uyuşturucu yapılanmalarına, Yunanistan'daki silahlanma anlaşmalarına, Akdeniz'de, Karadeniz'de hakkımızın yemeye çalışanlara, Osmanlı emanetindeki şehirlerdeki yağmacılığa, Kıbrıs'ta oynana oyunlarına, üst aklın merhametsiz oyuncularına, Sorosçu kafaların finansladığı kafalara terk edemeyiz. Türkiye geleceğin parlayan yıldızı. Cumhurbaşkanımız 2 gün Afrika'daydı. Gelir gelmez ayağının tozuyla çalışmalara devam ediyor. Cumhurbaşkanımız yakın geleceğin değişen ekonomik siyasal modellerini görüyor ikili, çoklu projeler ve anlaşmalara yöneliyor. Avrupa'da, Asya'da, Afrika'da, Ortadoğu'da dört bir yanda her türlü iç dış engellere zorluklara rağmen engellere rağmen Recep Tayyip Erdoğan vatanı için hazır ve nazır şekilde çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Her partinin hizmet için var olduğunu söylediğini dile getiren Pakdemirli, "Ancak bugün itibariyle cumhur ittifakı dışındaki partilerin ortaya koyduğu savlarla Türkiye'yi yönetme şansımız yok. Davamızın ipine adam gibi sarılalım. Gerçekten AK Parti'nin ipine sarılalım. Diğerleri yalanın ipine sarılıyor. Biz doğruları söyleyelim. Hizmet edelim. Vatandaşın terazisi en güzel terazi. 20 yıldır bu millet nasıl destek olduysa bundan sonra da destek olmaya devam edecek. Yarın, öbür gün güç kaybettiler gibi şeylere inanmayın. Problemler olabilir kabul etmemiz lazım. Bunları çözecek tek parti de AK Parti" şeklinde konuştu.

Toplantıya AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, ilçe ve belediye başkanları ile partililer katıldı.

Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin kaderini millet ittifakına terk edemeyiz
Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin kaderini millet ittifakına terk edemeyiz
Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin kaderini millet ittifakına terk edemeyiz
Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin kaderini millet ittifakına terk edemeyiz

Bekir Pakdemirli, Millet İttifakı, AK Parti, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli: 'Türkiye'nin kaderini millet ittifakına terk edemeyiz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli: "Türkiye'nin kaderini millet ittifakına terk edemeyiz" - Son Dakika
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