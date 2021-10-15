CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Milletimiz herkesin ne yaptığını gördü, notunu verdi. Şimdi kararını tebliğ etmek için sandığı dört gözle bekliyor. Sandık geldiğinde de tasdiknamesini verecek." dedi.

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdi.

Türk lirasının pul olduğunu, iğneden ipliğe her şeye zam geldiğini savunan Öztrak, "Önümüz kış, hem de kapkara bir kış. Türkiye'miz büyük bir buhranın içerisinde karakışa hazırlanıyor." ifadesini kullandı.

Bir buhran içerisinde Türkiye'nin rotasını kaybettiğini ve oradan oraya savrulduğunu ileri süren Öztrak, şöyle devam etti:

"Erdoğan, bundan 12 yıl önce, 2011'de milletimize ülkemizi 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmayı vadetti. Milletimize söz verdi. Bu sözünü partisinin seçim beyannamelerine yazdı. Yetmedi, bunu devletin kalkınma planlarına yazdı. Ama daha 2023'e gelemeden, bıraktık en büyük 10 ekonomi arasına girmeyi, Erdoğan yönetiminde ülkemiz, dünyanın en büyük 20 ekonomisi liginden düştü. Oysa Türkiye, AK Parti'nin esamesi bile okunmazken 1990'da bu lige çıkmıştı. Uluslararası Para Fonunun bu hafta yayımladığı küresel ekonomiye dair tahminlere göre, en büyük ekonomiler liginde 2021'de 21'inci sıraya, 2022'de 22'nci sıraya düşüyoruz. Hem de 2021'de yüzde 9'luk büyümeye rağmen. 1990'da en büyük 20 liginde olmayan Rusya, Endonezya, Suudi Arabistan bizi geçip, gidiyor. Hep söyledik, Erdoğan yönetiminde ekonomi büyümedi, şişti. Ama Erdoğan şahsım yönetiminin hakkını da yemeyelim. 2021'de 191 ülke içerisinde, en yüksek enflasyona sahip 10'ncu ekonomi yaptı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetiminde geçen her saniye, her dakika milletin daha da fakirleştiğini, doların ise 9 lirayı aşarak 10 liraya koştuğunu savunan Öztrak, şunları kaydetti:

"Ne diyordu meşhur Afrika atasözü? 'Ormanda aslan, zebra, sırtlan ve ceylan yan yana koşuyorsa, yangın var demektir.' Erdoğan şahsım hükümeti ülkeyi çıra gibi yakıyor, sonra da Roma'yı yakan Neron misali sebebi olduğu yangını, paramızın pul olmasını yanaşmalarıyla beslemeleriyle beraber keyifle izliyor. Nasılsa yandaşlara verilen ihalelerin, geçilmeyen köprü ve yolların, uçulmayan havalimanlarının, yatılmayan hastane yataklarının, gelir garantileri hep dolarla avroyla. 'Harun olacağız.' diyenler, bugün Karun oldu."

Eylül başında dolar kurunun 8 lira 30 kuruş olduğunu, şimdi ise 9 lira 23 kuruşu aştığını belirten Öztrak, 1,5 ayda doların Türk lirası karşısında 93 kuruş değerlendiğine işaret etti. Öztrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Paramızın değeri düştükçe, elektriğe, doğal gaza, benzine, mazota, gübreye, hasılı iğneden ipliğe her şeye zam geliyor. Çiftçinin, esnafın, ailelerin beli bükülüyor. Bu rezaletin sorumlusu kim? Erdoğan, damat bakanı görevden aldı. Olmadı. Merkez Bankası Başkanını görevden aldı, olmadı. Başkan yardımcılarını görevden aldı, olmadı. Para Politikası Kurulu üyelerini aldı, olmadı. Ne yaptıysa dolar düşmedi, fırladı. Çünkü sorunların sebebi Erdoğan'ın kendisi. Milletin Erdoğan'dan sıdkı sıyrıldı. Erdoğan'a duyulan güven bitti. İşte bu nedenle Erdoğan sebeptir, şahlanan dolar sonuçtur. Erdoğan şahsım hükümeti, artık ülkeyi yönetemiyor. Her yaptığı devletin köklü kurumlarını felç ediyor. İtibarını bitiriyor."

"Kimyasal gübre altınla yarışıyor"

Bir kavanoz içerisinde üre gübresi gösteren ve 24 Eylül'den önce tonunun 4 bin 500 lira olduğunu, dün 8 bin liraya kadar çıktığını aktaran Öztrak, kimyasal gübrenin altınla yarıştığını iddia etti. Çiftçi parasını vermeye kalksa bile ortada gübre olmadığını öne süren Öztrak, "Bu ülkede hükümet yok mu? Hükümet nerede? Mazot, gübre, ilaç, tohum fiyatları uçuyor. Çiftçi tarlasını karşılık gösterdiğinde, bunları tarlasına atmaya yetecek krediyi alamıyor. Bu duruma bir çare bulamazsanız, çiftçiyi bu kadar ezerseniz. Korkarım gelecek yıl, hepimiz taş yemek zorunda kalacağız." görüşünü savundu.

Sadece çiftçilerin değil, sanayicilerin de çok endişeli olduğunu belirten Öztrak, enerji maliyetlerinin giderek arttığını, bir de bu yıl doğal gaz tedariki konusunda kaygıların ortaya çıktığını ileri sürdü. Öztrak, şunları söyledi:

"Önümüz kış. Önceki yıllarda ekim ayına kadar, doğal gaz depolama kapasitemizin yüzde 80-90'ı kadar gaz stoklanırdı. Artık ekim ortasına geldik. Bu yıl elimizdeki mevcut depolama kapasitesinin, sadece yüzde 54'ü kadar stokumuz olduğu görülüyor. Dünyada doğal gaz fiyatları alıp başını giderken, gazın nispeten ucuz olduğu dönemde stokları neden hazır etmediniz? Ağustos böceği gibi yatarak, çok kıymetli bir zaman ve imkanı neden heba ettiniz? Şimdi bu açığı kapamak için fiyatların dört katına sıçradığı, spot LNG piyasasından gaz temin etmeye uğraşıyorlar. Bu nedenle doğal gaz faturamızın 5 milyar dolar daha şişeceğini, işin uzmanları söylüyor. Bunların iş bilmezliğinin, beceriksizliğinin faturasını, zaten hep milletimiz ödüyor."

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugün de akaryakıta büyük bir zam geldi. Motorinin pompa fiyatına 41 kuruş, benzine 40 kuruş zam yapıldı. Benzinde pompaya yansıtılacak zam 17 kuruş olacak. Kalan ÖTV'den düşülecek. Ama artık burada da marj kalmadı. Akaryakıt istasyonları pompalarını, çift haneli fiyatlara göre ayarlamaya başladı bile. Yine artan maliyetler nedeniyle elektriğe yüzde 40-45 zam dillendirilmeye başlandı. Bu da dolar 9 lirayı aşmadan önceydi. Ama dolar şimdi 10 liraya koşuyor. Yani yüzde 40-45 zam da bu gidişle yetmeyecek. Ülke yönetilmiyor savruluyor. Elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemeyen, milyonlarca vatandaşımız var. Bir de bu zamlar yağmaya başlarsa milletin hali nice olur? Genel Başkanımız bunun için 'Kara Kış Fonu kurulsun' diyor. Bu fonun kaynaklarını da söylüyor. Erdoğan bunları düşünüyor mu? Hayır, umuru değil. 'Meseleleri mesele etmezseniz, ortada mesele kalmaz.' deyip seyrediyor. Erdoğan ve şürekasına göre, enflasyon geçiciymiş ama anlaşılan enflasyonun bundan haberi yok. Dolar çıkmış 9'a, inmez 8'e, hızla koşuyor 10'a, sadece son 1,5 ayda kurdaki hareketlenmeden enflasyona 2 puan ilave gelecek. Emtia fiyatlarındaki artışlar da ortada. Bu arada ABD Merkez Bankası parasal sıkılaştırmaya başlıyor. Polonya, Macaristan, Rusya, Meksika, Brezilya merkez bankaları olası riskleri bertaraf etmek, milli paralarının değerini korumak için faizlerini artırıyor. Ama Erdoğan, sanki risklerimiz ve başımızdaki belalar azmış gibi gece yarısı kararnameleriyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bağımsızlık tabutuna son çivileri de çakıyor. Merkez Bankası, Merkez Bankası olalı, böyle zulüm görmedi."

İşsizlik rakamlarına da değinen Faik Öztrak, Türkiye'de çok büyük bir işsizlik sorunu olduğunu, TÜİK'in makyajlı rakamlarının bile bunu saklayamadığını savundu. "Meseleleri mesele etmezseniz, ortada mesele kalmaz" anlayışının burada da olduğunu iddia eden Öztrak, "Erdoğan'ın ülkeyi daha fazla yiyip bitirmemesi için ivedilikle yapılması gereken Erdoğan'ı sandıkta evine göndermektir. Erdoğan milletin yakasından düşüp CHP iktidara geldikten sonra, dolar da düşer enflasyon da düşer, faiz de düşer, işsizlik de düşer. Ülkemiz, Halil İbrahim bereketine kavuşur, hayat bayram olur. Milletimiz, herkesin ne yaptığını gördü, notunu verdi. Şimdi kararını tebliğ etmek için sandığı dört gözle bekliyor. Sandık geldiğinde de tasdiknamesini verecek. Hepsini evlerine gönderecek." diye konuştu.

Taliban heyetinin Türkiye ziyareti

Faik Öztrak, açıklamalarının ardından soruları da yanıtladı. Taliban heyetinin, Ankara ziyaretine ilişkin bir soru üzerine Öztrak, "Erdoğan şahsım yönetiminde, her alanda olduğu gibi dış politikada da küme düşüyoruz. Bölgemizde iyice yalnızlaşıyoruz, herkesle kavgalıyız. Önceden bu ülkeyi büyük devlet ve siyaset adamları ziyaret ederlerdi, şimdi Taliban temsilcileri ziyaret ediyor. Taliban heyeti, 'Resmi davet üzerine Türkiye'yi ziyaret ettik.' diyor, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Gelmek istediler, davet ettik diyor.' Ne diyelim? Nereden nereye." yanıtı verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin Ordu'da yaptığı bir konuşmada, "Kötülere karşı asla iktidarı bırakmamak lazım." dediği belirtilerek görüşü sorulan Öztrak, "AK Parti'nin bir parti büyüğü zamanında 'Birileri koltuktan kalkmakta sıkıntı yaşıyorsa mutlaka altını pisletmiştir.' demişti. Haseki'nin sözü, bana bunu hatırlatıyor. Bilmedikleri, görmedikleri şey şu; o pis kokular arşa ulaştı, sandıkta millet gerekeni yapacak, hepsini o koltuklardan kaldıracak." dedi.

Hükümet yetkililerinin, Suriye'deki terör gruplarına karşı yeni bir askeri harekat sinyali verdiklerinin belirtilmesi üzerine Öztrak, tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek şunları kaydetti:

"Ortada ciddi bir harekat yapma gereği var diyelim, bunu davul zurna ile yapamazsınız. Hasımlarınıza sinyal veremezsiniz. Bu işleri böyle yaparsınız Mehmetçiğimize ağır zayiatlar verdirirsiniz, netice almakta da zorlanırsınız. Hep söylüyoruz ülkeyi yönetmeyi bilmiyorlar, bunun faturası da milletimize ve Mehmetçiğimize çıkıyor."