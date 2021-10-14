CHP Grup Başkanvekili Özkoç gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, partisinin cumhurbaşkanı adayı hakkındaki tartışmalara ilişkin "CHP'nin siyasi hayatı içerisinde hiç adayını açıklamadığı, aday çıkartmadığı oldu mu? Niye merak ediyorsunuz, kendinizden mi kuşku duyuyorsunuz? Bu ülkede seçim ilan edildiğinde CHP de öteki gün çıkar 'adayımız budur' der." değerlendirmesinde bulundu.

Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Merkez Bankasının yönetiminde yapılan değişikliği eleştirdi.

Yeni atamaların döviz artışına neden olduğunu söyleyen Özkoç, "ekonominin kötüye gitmesinin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik güvensizlikten kaynaklandığını" iddia etti.

Engin Özkoç, Erdoğan'ın öngörülemez ve keyfiyet içerisinde davrandığını öne sürerek, "Kararları danışmıyor, kendi başına alıyor, uyguluyor, milletimiz ceremesini çekiyor. Herkesin kaderi, bir kişinin iki dudağı arasında olursa o ülke sıkıntı yaşıyor. Yatıyoruz kalkıyoruz, bir bakan, Merkez Bankasının yarısı görevden alınmış; vatandaşımız dünden daha çok fakirleşmiş; İstanbul Sözleşmesi raftan indirilmiş. Ekonomi böyle bir yönetim anlayışına güven duyabilir mi?" diye konuştu.

Sorunların çözümünün Merkez Bankasının bağımsızlığa kavuşturulması ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişle mümkün olabileceğini savunan Özkoç, iktidarın, bu sisteme geçiş için yapılması gereken seçimden kaçtığını iddia etti.

CHP'li Özkoç, ülkedeki bir avuç zenginin iktidar desteğiyle vergi kaçırdığını ileri sürerek, "83 milyon vatandaşımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'beşli çetesi'nden daha büyük. Bizim insanlarımız vergi kaçıramıyorlar, kimin vergi kaçırdığını Pandora'nın belgelerinden anladık. Türkiye'den de isimler var, şaşırır mısınız? Milletin anasına söven Mehmet Cengiz, sarayın müteahhidi Rönesans, Demirören, Çalık var. Bunlar, Türkiye'nin kaynaklarını, usulsüz ve iktidarın kendilerine destekleriyle elde ettikleri servetlerini vergi ödememek için vergi cenneti ülkelere kaçırıyor. Pandora'nın Kutusu aralandı ama biz tamamen açılmasını istiyoruz." sözlerini sarf etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür." sözünü anımsatan Özkoç, "Erdoğan'a buradan sesleniyorum, 83 milyon vatandaşımız senin 'beşli çete'nden daha büyüktür, daha değerlidir." dedi.

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu'nun "TÜGVA hakkındaki iddiaları doğruladığını" savunan Özkoç, Türkiye'de suç işlemenin değil, bu suçların ifşa edilmesinin suç sayıldığını öne sürdü. Özkoç, Millet İttifakı'nın iktidarında herkesin eşit şartlarda değerlendirileceği ve liyakatle işe yerleştirileceği bir sistem kuracaklarını da belirtti.

"Hamza Dağ'a söylüyoruz, bu konu üzerinde derhal çalışın"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Özkoç, "Siyasi cinayetler tartışması yargıya taşındı. AK Parti'lilerden 'Kılıçdaroğlu gidip ifade versin.', MHP'den de 'Dokunulmazlığı kaldırılsın.' açıklaması geldi. Değerlendirir misiniz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"MHP'ye bir tavsiyem var, siyasette söylenen söz unutulmuyor, uçup gitmiyor, hafızalara kazınıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde Andımız'ı kaldıran AKP iktidarı değil mi? Türklük ile ilgili MHP olarak bir sıkıntınız var mı? Andı kaldıran AKP ile nasıl ittifak içerisinde olabiliyorsunuz? 'Milliyetçiyim.' diyorsunuz, biz de saygı duyuyoruz. Suriye topraklarında Süleyman Şah Türbesi'ni PKK ve YPG terör örgütleriyle beraber kaçırmak durumunda kalan Erdoğan ile aynı masada nasıl oturuyorsunuz?"

Kılıçdaroğlu'nun iddiasını dayandırdığı noktayı açıkladığını belirten Özkoç, "Meral Akşener'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başına Çubuk provokasyonundan, linç girişiminden sonra ne gelecek? Sen o koltukta oturuyorsan söylediğin sözün arkasında dur, 'cumhuriyet savcılarına ülkemin muhalefet liderlerinin başına şunlar gelecek.' de. Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi hayatı boyunca hiçbir zaman dokunulmazlığın arkasına sığınmış bir lider değildir. Arkasında durduğu ve arkasına aldığı tek bir şey vardır, milletimiz." değerlendirmesini yaptı.

Engin Özkoç, Millet İttifakı'nın ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı konusundaki eleştirilerin anımsatılmasına karşılık, "Onlara ne, kime ne? İktidara, Recep Tayyip Erdoğan'a, Devlet Bahçeli'ye, bilmediğimiz bir sürü siyasi partiye mi düştü kimi aday göstereceğimiz? CHP'nin siyasi hayatı içerisinde hiç adayını açıklamadığı, aday çıkartmadığı oldu mu? Niye merak ediyorsunuz, kendinizden mi kuşku duyuyorsunuz? Bu ülkede seçim ilan edildiğinde CHP de öteki gün çıkar 'adayımız budur' der. Niye rahatsız oluyorsunuz? Nifak sokmak için, Millet İttifakı'nı birbirine düşürebilmek için içiniz içinizi yiyor, bunları biliyoruz. Böyle yaparak bir siyasi parti iktidara gelemez, büyüyemez." dedi.

Başka bir soru üzerine de Özkoç, "AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 'Muhalefetin önerileri varsa bu sistemle ilgili inceleyebiliriz.' demiş. Hemen incelemeye başlasınlar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kaldırılmasını, güçlendirilmiş bir parlamenter sistemin derhal inşa edilmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, hukuk sisteminin tekrar güçlü şekilde oluşturulmasını istediklerini de dile getirerek, "Anayasa Mahkemesi'nin kararları başka bir mahkeme tarafından değiştirilemezken, eğer yerel mahkeme onun kararını tanımıyorsa, orada bir siyasi vesayet vardır. Bunun tek nedeni ucube Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin tek adamlık uygulamalarıdır. Hamza Dağ'a söylüyoruz, bu konu üzerinde derhal çalışın, Türkiye'nin herkesi kucaklayan, partisiz, tarafsız, yeminine sadık bir cumhurbaşkanına sahip olmasını istiyoruz. Bunları çalışsınlar, bize bildirsinler, kendilerine gerekli cevabı veririz." sözlerini sarf etti.