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En yüksek bütçe eğitim ve sağlığa - Son Dakika

En yüksek bütçe eğitim ve sağlığa

20.10.2021 15:30
En yüksek bütçe eğitim ve sağlığa

Ak Parti Gaziantep Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer, devam eden 2022 yılı için devam eden görüşmelerde bütçe teklifinde en çok payın eğitim ve sağlığa yrıldığını söyledi.

Ak Parti Gaziantep Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer, devam eden 2022 yılı için devam eden görüşmelerde bütçe teklifinde en çok payın eğitim ve sağlığa yrıldığını söyledi.

Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifinin komisyonda görüşülmeye başlandığını bildirdi. Koçer, AK Parti hükümetlerinde 20'inci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ise 4'üncü bütçe olan 2022 yılı bütçesinin, çalışmalarına katıldığı 11'inci bütçe olduğunu ifade ederek bütçe teklifi için değerlendirmelerde bulundu.

Bütçe maratonun Aralık ayı sonuna kadar devam edeceğini belirten Koçer, "Bütçe Kanunu diğer tekliflerden farklı olarak komisyon görüşmeleri ile birlikte iki aya yakın süren uzun bir maratondur. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'ın Plan ve Bütçe Komisyonumuzda gerçekleştirdiği sunumla birlikte bu maraton start almıştır. Plan ve Bütçe Komisyonunun ardından Meclis Genel Kurulunda ele alınacak olan bütçe teklifi görüşmeleri aralık ayının sonuna kadar devam edecektir" dedi.

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde öngörülen bütçe giderleri 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira, bütçe gelirleri ise 1 trilyon 472 milyar 583 milyon lira olduğunu açıklayan Milletvekili Koçer, görüşme takvimi ile ilgili ise şu bilgileri verdi:

"26 Ekim günü teklifin geneli ile Sayıştay raporları üzerinde yapılacak görüşmelerin ardından kurum bütçeleri görüşmeleri şu şekilde olacaktır. 27 Ekim'de TBMM, Kasım ayının 1'inde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2'sinde Milli Eğitim Bakanlığı,3'ünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 4'ünde Dışişleri Bakanlığı, 5'inde Adalet Bakanlığı, 9'unda Tarım ve Orman Bakanlığı, 10'unda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 11'inde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,12'sinde Hazine ve Maliye Bakanlığı,16'sında Ticaret Bakanlığı,17'sinde Milli Savunma Bakanlığı,18'sinde Sağlık Bakanlığı,19'unda Kültür ve Turizm Bakanlığı, 22'sinde İçişleri Bakanlığı,23'ünde Gençlik ve Spor Bakanlığı,24'ünde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,25'inde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 26'sında Cumhurbaşkanlığı bütçeleri görüşülecektir."

224 Kamu idaresinin giderleri

Koçer, 2022 yılı bütçe ödeneklerinde 224 kamu idaresi giderleri ile ilgili ise "Öngörülen personel giderleri toplam 493,9 milyar lira, mal ve hizmet alım giderleri için 128,1 milyar liradır. Orta Vadeli Programa uygun olarak hazırlanan 2022 bütçesi, toplumun tüm kesimlerini kapsamakta, sürdürülebilir büyümeye, istihdama ve gelir dağılımı adaletine öncelik vermektedir" ifadelerini kullandı.

En yüksek bütçe eğitim ve sağlığa

Milletvekili Koçer, en yüksek bütçe Milli Eğitim ve sağlığa ayrıldığını belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın yatırım bütçesi yüzde 35 artışla 11,3 milyar liradan 15,2 milyar liraya yükselmiş, 2022 bütçesinin yüzde 15,6'sı eğitime ayrılmıştır. Yükseköğretim dahil edildiğinde eğitim bütçesi 273,5 milyar liraya yükselmiştir. 2022 bütçesinden sağlığa ayrılan pay yüzde 7'ye yükseltilerek, sağlık için toplam 304,6 milyar lira kaynak ayrılmıştır" ifadelerine yer verdi

2022 Bütçesinde yer alan 68 bütçe programı hakkında ise, "Temel Eğitim Programı için 105,8 milyar TL, Ortaöğretim Programı için 55,1 milyar TL, Yükseköğretim Programı için 65,4 milyar TL, Sanayinin Geliştirilmesi, Üretim ve Yatırımların Desteklenmesi Programı için 20,9 milyar TL, Demiryolu Ulaşımı Programı için 40,8 milyar TL, Karayolu Ulaşımı Programı için 42,4 milyar TL, Ulusal Savunma ve Güvenlik Programı için 116,3 milyar TL, Toplum Güvenliği Programı için 85,9 milyar TL, Tedavi Edici Sağlık Programı için 81,9 milyar TL, Koruyucu Sağlık Programı için 38,8 milyar TL, İstihdam Programı için 44,5 milyar TL, Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma Programı için 52,9 milyar TL, Engellilerin Toplumsal Hayata Katılımı ve Özel Eğitim için 26,6 milyar TL, Sosyal Güvenlik Programı için 217 milyar TL, Tarım Programı için 43,1 milyar TL, Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi Programı için 20,9 milyar TL, Kırsal Kalkınma Programı için 7 milyar TL, Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi Programı için 158,2 milyar TL ayrılmıştır" dedi.

Milletvekili Koçer, Plan ve Bütçe komisyonunda 26 Ekim Salı günü bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler yapılacağını ve 26 Kasım Salı günü komisyon süreci tamamlanacağını da ifade etti. - GAZİANTEP

En yüksek bütçe eğitim ve sağlığa

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika En yüksek bütçe eğitim ve sağlığa - Son Dakika


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