Bayraktar TB2 SİHA'ların Avrupa ülkesine ilk teslimatı gerçekleşti

Suriye, Libya, Azerbaycan ve Ukrayna'da kullanılarak başarısını kanıtlayan Türkiye'nin yerli insansız hava aracı Bayraktar TB2, Polonya ordusunun envanterine girdi. Polonya ile Türkiye arasında Mayıs 2021'de imzalanan ve 24 adet Bayraktar TB2 satışını içeren anlaşma kapsamında bugün Polonya'ya ilk teslimat yapıldı. Miroslawiec şehrindeki 12. İnsansız Hava Araçları Üssü'nde gerçekleştirilen törende 6 adet Bayraktar TB2, Polonya Silahlı Kuvvetleri tarafından teslim alındı.

''HAVA SAVUNMA GÜCÜMÜZ ARTACAK''

Türkiye'nin yerli silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2'lerin Polonya'ya ilk teslimatı gerçekleştirildi. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak teslim töreninde yaptığı konuşmada, "Bayraktar TB2'ler Polonya'nın hava savunma gücünü arttıracak ve ordumuz daha da güçlenmiş olacak" dedi.

''ASKERİ BİRLİKLERİMİZ TB2'LER İLE GÜÇLENECEK''

Blaszczak, "Polonya'daki muhalefet bu askeri araçların kullanılamayacağını iddia etmişti. Fakat Bayraktarların Ukrayna'daki başarısı sonrası haklı olduğumuz böylece görülmüş oldu" dedi. Bakan Blaszczak, "Bu, Polonya ordusunun modernleşmesi için büyük bir aşamadır. Askeri birliklerimizi Bayraktar TB2 ile güçlendirmeye başlıyoruz. Bunları Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılardan çok önce sipariş etmiştik. Ukrayna'da olup bitenler, bu silahı almakla ilgili verdiğimiz kararın ne kadar haklı olduğunu ortaya koymaktadır. Bayraktar TB2'ler Polonya'nın hava savunma gücünü arttıracak ve ordumuz daha da güçlenmiş olacak" şeklinde konuştu.

''TESLİMAT 2024 YILINDA TAMALANACAK''

Polonya, 24 adet Bayraktar TB2 SİHA için toplam 270 milyon dolar ödeme yapacakken, teslimat ise 2024 yılı sonunda tamamlanacak. Polonya geçen hafta ABD'den de SİHA satın almıştı.

BAYRAKTAR TB2 SİHA'nın ÖZELLİKLERİ

Türk savunma sanayisinin insansız hava araçları üreticisi Baykar'a ait Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır. Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahip. Yerleşik lazer hedef işaretleyicisi ile hassas hedefleme yapabiliyor ve 4 akıllı mühimmata kadar faydalı yükü hedefe ateşleyerek imha etmesini sağlayabiliyor. Ayrıca hedefe yakın alanlara verilebilecek hasarları önlemek amacıyla hızlı gör-ve-vur özelliğine sahip tüm çözümleri sunan bir sistem olurken, bu özellikleriyle sivil güvenliğini ön planda tutuyor.