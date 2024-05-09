Putin, Zafer Bayramı'nda batılı ülkelere mesaj gönderdi - Son Dakika
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Politika

Putin, Zafer Bayramı'nda batılı ülkelere mesaj gönderdi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 Mayıs Zafer Bayramı töreninde batılı ülkelere mesaj göndererek, stratejik kuvvetlerin her zaman savaşa hazır olduğunu vurguladı. Putin, batılı ülkelerin İkinci Dünya Savaşı ile ilgili gerçekleri çarpıttığını ve Nazi suç ortaklarına ait anıtların dikildiğini söyledi. Rus lider, küresel çatışmayı önlemek için ellerinden geleni yapacaklarını ve tehditlere izin vermeyeceklerini belirtti. Törenin ardından liderler Meçhul Asker Anıtı'na çiçek bıraktı ve Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi.

09.05.2024 15:08  Güncelleme: 15:47
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İkinci Dünya Savaşı'nda Naziler'e karşı kazanılan zafer üzerine kabul edilen 9 Mayıs Zafer Bayramı Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kızıl Meydan'da coşkuyla kutlandı. Rusya'nın başkenti Moskova'daki törende konuşma yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılıları 2. Dünya Savaşı'yla ilgili bilgileri çarpıtmakla suçlarken, "Bugün 2. Dünya Savaşı ile ilgili gerçekleri çarpıtmaya çalıştıklarını görüyoruz. Nazizme karşı savaşanların anıtları yıkılıyor bunun yerine hainlerin ve Nazi suç ortaklarına ait kaideler konuluyor" dedi.

"KİMSENİN BİZİ TEHDİT ETMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Batılıların bu politikalarının kışkırtmaya dönük bir politika olduğunu vurgulayan Putin, "İntikamcılık, tarihle alay etme, Nazi takipçilerini haklı çıkarma arzusu, Batılı elitlerin giderek daha fazla bölgesel, etnik gruplar arası ve dinler arası çatışmayı kışkırtma ve dünya kalkınmasının egemen, bağımsız merkezlerini dizginleme yönündeki genel politikasının bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

Buna karşı Rusya olarak küresel çatışmayı önlemeye yönelik her şeyi yapacaklarını savunan Putin, "Aynı zamanda kimsenin bizi tehdit etmesine de izin vermeyeceğiz. Stratejik güçlerimiz her zaman savaşa hazır durumda" diye konuştu.

LİDERLER MOSKOVA'DA

Putin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen törenleri Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, Laos Devlet Başkanı Thongloun Sisoulith ve Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'da izledi.

Putin: Stratejik güçlerimiz her zaman savaşa hazır durumda

RUS ORDUSU GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTI

Putin'in konuşmasının ardından Rus ordusuna bağlı 9 bin asker ve 70'den fazla askeri teçhizatla gerçekleşen törende geçit düzenledi. İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet Ordusu'nun kullandığı nostaljik T-34 tankının da yer aldığı askeri geçit töreninde modern silahlar da sergilendi. Rus Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları Kremlin semalarında gösteri gerçekleştirdi.

Törenin ardından Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Küba, Laos ve Gine-Bissau Cumhuriyeti liderlerinin de yer aldığı heyet, Meçhul Asker Anıtı'na çiçek bıraktı. Rusya lideri Putin törenin ardından ülke liderleriyle Kremlin Sarayı'nda düzenlenen yemeğe geçti.

Putin: Stratejik güçlerimiz her zaman savaşa hazır durumda
Putin: Stratejik güçlerimiz her zaman savaşa hazır durumda
Putin: Stratejik güçlerimiz her zaman savaşa hazır durumda
Putin: Stratejik güçlerimiz her zaman savaşa hazır durumda
Putin, Zafer Bayramı\'nda batılı ülkelere mesaj gönderdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Putin, Zafer Bayramı'nda batılı ülkelere mesaj gönderdi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ferhat eser: uvvv nede çok korktu dünya vah vah vah 1 0 Yanıtla

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