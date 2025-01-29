Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan\'dan Yangın Faciası ve Siyasi İhmaller Üzerine Sert Eleştiriler

Politika

SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Konuşmasına Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın faciasına değinerek başlayan Arıkan, "Yüzlerce kişinin konakladığı, 78 kişiye mezar olan bir oteli denetleme yetki ve sorumluluğunun kime ait olduğu, 'Bakanlık sorumluydu', 'Hayır belediye denetlemeliydi' atışmalarının karanlığında kaybolup gitti. Bakanlık, valilik, il özel idaresi, belediye adına ne derseniz deyin, merkezi yönetim üzerine düşeni yapmamış, denetleme görevini yerine getirmemiştir. 'Daha fazla kazanma' hırsıyla kasalarını dolduran otel sahibi ve yöneticileri, insan hayatı için gerekli en basit tedbirleri bile almamışlardır. Hem merkezi yönetim hem yerel yönetim hem de tesisin sahipleri bu facianın sorumluluğundan kaçamaz. Bu katliamdaki ihmaller zincirinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.

Arıkan, "Bilirkişi raporlarının hazırlanması sürecine siyaset müdahale ediyor. 'Aman benim adamım zarar görmesin' anlayışı gerçeklerin ortaya çıkmasını engelliyor. Mesela Konya'da koskoca bir bina çöktü, hükümet yetkililerinden hiç kimse belediyeyi suçlamadı. Öyle görünüyor ki, mevcut sistemde bilirkişi bilmez, bir kişi bilir. Sayın bakanın açıklamalarından gördük ki 'Bugün git, yarın gel' anlayışı yerini 'Bugün git, 10 gün sonra gel' anlayışına bırakmış. Koltukta oturanların vazifelerini yapmak için Külliye'den talimat bekledikleri, Türk tipi başkanlık sisteminin arızaları işte bir bir ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kurucuları ve yürütücüleri, yetkiyi sonuna kadar kullanmak istiyorlar. Ama sorumluluğu asla almak istemiyorlar" diye konuştu.

Arıkan, "Sadece son 22 yılda, kaza veya afet diye nitelendirilen, deprem, maden kazası, çığ ve yangın gibi facialar sonucu 55 bine yakın insanımızı toprağa verdik. Her faciadan sonra aynı konuları konuşuyoruz. Tedbirsizlik, denetimsizlik, beceriksizlik, 'adam sende'cilik, ihmal, kar hırsı. Nereye baksak bir çürümüşlük, bir ahlaksızlık, bir vurdumduymazlık var. Şimdi AK Partili yetkililere sesleniyorum; sizin göreviniz eceli takip etmek değil, vatandaşlarımızı korumaktır" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazzelilerin Mısır ve Ürdün'e yerleştirilerek Gazze'nin boşaltılmasına yönelik çağrısına tepki gösteren Arıkan, "Bu tür teklifler, Filistin halkının iradesine ve özgürlüğüne karşı yapılan bir girişimdir. Trump, Gazzelilerin Mısır ve Ürdün'e yerleştirilerek Gazze'nin boşaltılmasını teklif ediyor. Bizim buna diyecek tek bir cevabımız var; yeniden yapılanma kisvesi altında Gazzelilerin vatanlarını terk etmelerini isteyen hiçbir öneri veya çözüm kabul edilemez. Trump ve İsrail Gazze'yi boşaltma planları yaparken, diğer yandan Türkiye'de bazı kesimlerin 'İsrail ile ticareti acilen başlatmalıyız' çağrısı yapıyor. Yahu siz ticareti ne zaman kestiniz de tekrar başlatmak için girişimde bulunacaksınız? Dostlar alışverişte görsün mantığıyla yapılan protestolar ve gidecek malların limanlarını değiştirmek dışında hiçbir şey yapılmadığını cümle alem biliyor. Şimdi bu ticareti işlerini vesaire bir kenara bırakın, önce Gazze'ye, Gazze'den geri kalanlara sahip çıkın" dedi.

Arıkan, "Ekonomiyi yakın zamanda düzeltemeyeceğini anlayan AK Parti çözümü muhalefeti dizayn etmekte buldu. Belediyelere kayyım atamalarıyla adeta ısıtıldı. Bir sabah evinden alınan belediye başkanları normalleştirildikten sonra sıra parti genel başkanlarına geldi. İş o kadar çığırından çıktı ki; 'biz yapalım, hukuk arkadan gelir' anlayışından 'biz tutuklayalım, suçu arkadan gelir' anlayışına dönüştü. Biz her alandaki kartellere, çetelere operasyon bekliyoruz; onlar gazetecilere, siyasetçilere, sanatçılara, sokakta konuşan vatandaşlara operasyon yapıyor. Yapılanlar gözaltı değil, gözdağıdır. Her zaman sonuna kadar hukukun, adaletin savunucusu olacağız. Hukuk iktidarın sopası olarak kullanılamaz. Yargı organları siyasetin değil adaletin emrinde olmalıdır" diye konuştu.