Saadet Partisi\'nden Trump\'a Sert Tepki: Gazze Bizim Onurumuzdur

Politika

SAADET Partisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik açıklamarına yönelik Beyazıt Meydanı'nda 'Gazze için toplanıyoruz' başlıklı bir program düzenledi. Programda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Ey zalimler, ey katiller, ey işgalciler kaybettiniz. Yine kaybedeceksiniz, sizleri bekleyen akıbetten kaçamayacaksınız. Gazze bizim onurumuzdur, Filistin bizim davamızdır. Ne tehditleriniz ne bombalarınız ne de zulmünüz bu hakikati değiştirebilir. Filistin özgürdür, özgür kalacak. Filistin, ezelden ebede İslam ümmetinin sarsılmaz kalesi olacaktır. Bunu bilin, duyun ve kabullenin" dedi.

Arıkan, "Züccaciye dükkanına giren bir fil misali ortalığı kırıp döken Trump, şimdi de katil İsrail'in bir buçuk yıldır katliam uyguladığı Gazze'de emlakçılığa soyundu. Gazze'nin gerçek sahibi Müslümanları sürüp deniz manzaralı villalar yapmak istediğini söylüyor. Bunu söylemekle kalmıyor, vatanlarını savunan Gazzelileri, sürgünü kabul etmezlerse cehennemi yaşatmakla tehdit ediyor. Bir buçuk yıldır tüm alçaklığınıza ve acımasızlığınıza karşı onurlu bir direniş sergileyen Gazzelileri bu tehditlerinizle yeneceğinizi sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Cennetle müjdelenen Mücahitler, sizin cehennem tehditlerinize de boyun eğmeyecek. Ne acıdır ki, Trump bu kaos planını tüm çılgınlığıyla dillendirirken, İslam ülkelerinin yöneticileri yine kafalarını kuma gömmeye devam ediyor. Trump'ın Gazze planına cılız bir tepki dahi gösteremeyen İslam ülkelerinin yöneticileri, tarihin utanç sayfalarında yerini alacak" diye konuştu.

Mahmut Arıkan, "İslam coğrafyasında akan bunca kan ve gözyaşına, zulüm ve soykırıma rağmen Müslüman ülkeler daha ne kadar sessiz kalmaya devam edecek? 56 yıl önce Mescid-i Aksa'nın Siyonistler tarafından yakılması üzerine kurulan İslam İş birliği Teşkilatı, şimdi; bütün İslam dünyasını yakacak bir büyük yangının ilk ateşi yakılırken neden cılız açıklamalar, sözde kınamalarla İsrail'i daha fazla cesaretlendirmekten başka işe yaramıyor. Bu coğrafyada olmamasına rağmen zulme rıza göstermeyen, Gazze'nin yanında olan Güney Afrika, İspanya, İrlanda kadar da mı olamıyorsunuz? Unutmayın, Müslümanlar zalimi de iş birlikçiyi de unutmaz" ifadelerini kullandı.

Arıkan, "Gelinen noktada yapılması gereken bellidir. Gazze'nin güvenliğini sağlamak için İslam ülkelerinin de içinde bulunduğu 'Gazze Barış Gücü' adıyla bir askeri güç kurulmalıdır. Bu barış gücünde başta soykırım davasını açan ve şu anda yaptırımla tehdit edilen Güney Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere soykırım ve işgal karşıtı tüm ülkeler bulunmalıdır. ve bu Barış Gücü ne pahasına olursa olsun Gazze'yi teslim etmemelidir. Madem yatırımcılığa ve emlakçılığa soyundun, sana çok karlı bir öneride bulunacağım. Madem Siyonist İsraillileri bu kadar çok seviyorsun, onları Arizona eyaletine yerleştir. ABD'deki Siyonist Lobiyle İsrail Siyonistlerinin hasretine son ver. Çöl iklimi ile Orta Doğu'yu aratmaz, hiç yabancılık çekmezler. Yok illa Gazze gibi deniz manzaralı olsun dersen hepsini Teksas'a taşı. İsrailli dostları için orada güzel şehirler inşa edebilirler. Parası neyse verelim, al götür bu Siyonistlerini, insanlığın başına bela olmaktan kurtar" dedi.

Trump'ın Filistin'deki direnişi hafife aldığını söyleyen Arıkan, "Bu bölge aslanlar diyarıdır. Bu coğrafyaya cehennemi yaşatmaya gelmiş birçok kralın mezarı bile yoktur! Philip Augustus'u ve Frederick Barbarossa'yı, İbelinli Balian'ı hatırlayın! Sultan Selahaddin'i, Kılıçarslan'ı, Fatih'i, Yavuz Sultan Selim'i, Sultan Abdulhamid'i, Ahmed Yasin'i ve Necmettin Erbakan'ı tanıyın. Bizim coğrafyamız sizin oralara benzemez. Akıttığınız kanda boğulursunuz. Gazzeliler başka diyarlara sürgün edilecek göçmenler değil, kendi vatanlarının sahipleridir. Gazzeliler bütün imkansızlıklarla vatanlarını savunmuş, savaşı kazanmış mücahitlerdir! Daha önce olduğu gibi, İsrail saldırılarının ardından yeniden ayağa kalkacak ve evlerini tekrar inşa edeceklerdir. Milletimiz bugün, bu meydanda Filistin konusundaki kararlılığını ortaya koydu. Şimdi görev siyasi iradededir. İslam ülkeleri liderleri ümmetin iradesine cevap verecek somut adımları atmalıdır" diye konuştu.