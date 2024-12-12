Sağlık Bakanı Memişoğlu'na Mitomani Tartışması - Son Dakika
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Politika

Sağlık Bakanı Memişoğlu'na Mitomani Tartışması

Sağlık Bakanı Memişoğlu\'na Mitomani Tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda Sağlık Bakanı Memişoğlu ile muhalefet milletvekilleri arasında 'mitomani' konulu bir tartışma yaşandı. Bakan Memişoğlu, sağlık çalışanlarının sayısındaki artışları ve aile hekimliğine yönelik yapılan iyileştirmeleri savunarak, muhalefetin iddialarına cevap verdi.

12.12.2024 01:37  Güncelleme: 01:39
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SAĞLIK Bakanlığı'nın TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sürerken, Bakan Memişoğlu ile muhalefet milletvekilleri arasında 'mitomani (yalan söyleme hastalığı) tartışması yaşandı.

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2025 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşüldü. Genel Kurul'da sunum yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık ailesinin her geçen gün güçlendiğini belirterek, "2002 yılında toplam 379 bin sağlık çalışanımız vardı. Bugün bu sayı 1,5 milyona ulaştı. Bakanlığımıza bağlı kurumlardaki sağlık çalışan sayısı, 2002 yılında sadece 257 bindi. Bugün biz bu sayıyı 873 bine çıkarttık. 92 bin olan hekim sayımızı, 222 bine çıkarttık. 2002 yılında 114 bin ebe ve hemşiremiz hizmet verirken, bugün 327 bin ebe ve hemşiremiz hizmet veriyor" ifadelerini kullandı.

'2025'TE BİN YENİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ AÇACAĞIZ'

Sağlık sistemi içerisinde aile hekimliğinin daha işlevsel hale getirilmesi için çalıştıklarını belirten Bakan Memişoğlu, "Bakmayın siz birilerinin, 'aile hekimi bundan sonra ilaç yazamayacak, vatandaş hastaneye giderse aile hekiminin maaşı kesilecek', gibi yalan yanlış iddialarına. Biz, görevinin sorumluluklarını yerine getiren aile hekimlerinin mevcutta sahip olduğu maaş ve teşvik ödemelerinde hiçbir surette kesintiye gitmedik ve de gitmeyeceğiz. Tam aksine; yeni ilave teşvik mekanizmaları getirdik. Aile hekimlerimize verdiğimiz teşvik ödemelerini üç kat arttırarak 14 bin 800 liradan 44 bin 600 liraya çıkarttık. Elbette bu yeni ilave teşvikleri getirirken, bunları belirli kriterlere bağladık" dedi. Öte yandan birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmeye devam edeceklerini de vurgulayan Memişoğlu, 2025 yılında bin yeni Aile Sağlığı Merkezi açacaklarını kaydetti.

'MADEM ELİNİZDE BELGE VARDI NEDEN SAVCILARLA PAYLAŞMADINIZ?'

'Yenidoğan Çetesi'yle ilgili de konuşan Bakan Memişoğlu "Denetimlerimizde sıra dışılığı fark eden ve CİMER ihbarıyla daha somut bir hal alınca konuyu adli bir operasyona dönüştüren biziz. Bakın, bu kadar teknik takibi yapan bu devletin savcıları, bu devletin emniyet mensupları. Bu kadar denetimi gerçekleştiren bu devletin sağlık personelleri. Bakmayın siz, bugün birilerinin operasyon yapıldıktan 6 ay sonra ortaya çıkıp, iddianamenin aleniyet kazanmasının üzerinden 2 ay geçtikten sonra; tüm tape kayıtları ve dijital materyallerden elde edilen bulgular kamuoyuna yansıdıktan sonra, sanki konuyu kendileri ortaya çıkarmışlar gibi sözde kahramanlık yapanlara. Madem ellerinde bilgi belge vardı, iddianame yayınlanana kadar akılları neredeydi, bu bilgileri neden kendilerine sakladılar? Neden savcılarla, yetkili makamlarla paylaşmadılar?" diye konuştu.

'MİTOMANİ' TARTIŞMASI

Genel Kurul'da bakanların sunumunun ardından soru-cevaba geçildi. Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Memişoğlu, "Yenidoğan konusuna yeniden girmeyecektim. Zira, tüm gerçekleri komisyonda açıklamıştım. Gerçeklere tahammül edemeyenler, oradan kaçanlar öğrenememişler. Buna rağmen bazılarının ısrarla kamuoyuna yalan söylemekten vazgeçmediklerini üzülerek izliyorum. Hatta birilerinin patolojik yalan söyleme hastalığı olan mitomaniye yakalandıklarını, psikiyatrist olmasam da bir genel cerrahi olarak görüyorum. Allah şifalarını versin inşallah. Bize başvururlarsa da tedavileri için elimizden geleni yapacağız" dedi.

'Seyirci kalındı' şeklindeki iddiaya ilişkin ise Memişoğlu, "Defalarca söyledik, işin başında biz vardık. Gerçekleri öğrenin, algı oluşturmayın. İşin doğası gereği gizlilik içerisinde yürütülen soruşturma aşamasında savcılık makamı ve emniyet güçleriyle çalıştık. Özel denetimleri biz yaptık. Soruşturmanın gizliliği kapsamında elde edilen her bilgi eş zamanlı şekilde bize gelmedi. Ancak bu ne acizlik ne de izlemektir. Bu soruşturmanın gizliliğini korumak için başvurulan zorunlu bir yöntemdir. Kıdemli cerrah olarak çömezleri muhatap almadım" şeklinde cevap verdi.

Bakan Memişoğlu'nun ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Bize saldırarak, bize kabalaşarak, bizleri tehdit ederek, sorularımızı duymazdan gelip küstahlaşarak gerçekleri örtemeyeceksiniz. Mitomani diyenin hak ettiği kelime budur. Kendisini özür dilemeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Tbmm Genel Kurulu, Sağlık Bakanı, Politika, Ekonomi, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Memişoğlu'na Mitomani Tartışması - Son Dakika

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