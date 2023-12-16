Sağlık ve İçişleri bakanlıklarının 2024 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Bu ülkede Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır, terörün belini de kırıyoruz elhamdülillah. Yakında bu ülkede terör sorunu kalmayacak." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının 2024 yılı bütçeleri üzerinde AK Parti milletvekilleri söz aldı.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, iktidarları döneminde sağlık hizmetlerinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

112 acil sağlık hizmetlerini tüm yurt sathına yaydıklarını, ambulans sayısını 9,6 kat artırarak 618'den 5 bin 986'ya çıkardıklarını söyleyen Güneş, paletli, uçak, helikopter ve deniz ambulanslarını devreye sokarak vakalara çok kısa sürede müdahale edilebilmesini sağladıklarını ifade etti.

Güneş, "AK Parti iktidarlarıyla beraber, mazot parası ödenerek alınan ambulans hizmetleri dönemine son verilerek vatandaşların hiçbir zaman sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın, hatta, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın hizmetler hızlı ve ücretsiz verilir hale geldi. Sağlık hizmetlerinde bizim kadar hızlı, yaygın ve ücretsiz hizmet veren dünyada kaç tane devlet vardır?" diye konuştu.

Güneş, merkezi yönetim bütçesinden sağlık hizmetlerine 2024'de 779,6 milyar lira kaynak aktarıldığını belirterek, "Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda en önemli hedeflerimizden bir tanesi, savunma sanayinde olduğu gibi ilaç ve tıbbi cihaz sanayisinde de yerlilik ve millilik oranını artırmak için gerekli adımları atmaya devam etmektir." dedi.

"Onların emeği, gayreti ve özverisi sağlık hizmetlerimizin temel taşı"

AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan, 17 şehir hastanesinin, vatandaşlara 28 bin yatak kapasitesiyle yüksek standartlarda hizmet sunduğunu belirterek, "Bu hastaneler sağlık hizmetlerinde kalite çıtasını artırmanın yan sıra sağlık altyapımızı da güçlendirmektedir. Güncel bütçeden finanse edilerek devam eden ve planlanan projelerimizle toplamda 15 bin yatak kapasiteli 12 şehir hastanesinin inşaatı sürmektedir. Ayrıca yine bütçeden karşılanmak üzere 5 yeni şehir hastanemiz için ihale ve proje aşamaları devam ediyor." diye konuştu.

Veri işleme ve dijital teknolojiler sayesinde sağlık hizmetlerini daha etkin ve verimli hale getirdiklerini söyleyen Yerebakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlık sektörümüzün gücü sadece teknoloji ve binalarda değildir. Her bir sağlık çalışanımız bu başarının mimarıdır. Onların emeği, gayreti ve özverisi sağlık hizmetlerimizin temel taşıdır. Toplam sağlık sektörü çalışanımız 2002'de 379 binken ekim 2023'te 1 milyon 420 bine ulaşmıştır. Sağlık çalışanı sayımızın son 21 yılda 4 kat artması, sağlık sistemimizin ne kadar büyüdüğünün göstergesi olmuştur. Bu artışla gelinen nokta OECD ülke ortalamalarının altında olmasına rağmen gerçekten dünya standartlarında sağlık hizmeti sunuyoruz; ancak halen bu alanda ilerlemeye ihtiyacımız olduğu doğrudur."

AK Parti'li Yerebakan, bu bütçeyle, milli teknoloji hamlesini sağlık alanında destekleyerek ilaç ve tıbbi cihaz teknolojilerinde dünya çapında rekabet edebilir bir konuma ulaşmayı hedeflediklerini anlattı.

"Terörü bitme noktasına getirdik"

AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu, ilaçta geri ödeme listelerinin bilimsel, maliyet etkili ve objektif kriterlere dayalı olarak belirlendiğini dile getirdi.

Sıvacıoğlu, 2000'li yıllarda bedeli ödenen ilaç sayısı 3 bin 986 iken, Ağustos 2023 itibarıyla 8 bin 200'ü yurt içi, 387'si yurt dışı olmak üzere toplam 8 bin 587 ilacın geri ödeme kapsamında olduğunu ifade etti.

Yeni atamalarla birlikte Türkiye'de toplam hekim sayısının 205 bini geçtiğini; bu hekimlerin 104 bininin uzman doktor olduğunu belirten Sıvacıoğlu, "Toplam sağlık çalışanı sayımız 1 milyon 420 bine ulaşmıştır. Sadece 2023 yılında Sağlık Bakanlığı tesislerinde 113 bin 783 kişi yeni göreve başlamıştır. Hemşire ve ebe sayımız bugün için 310 bine ulaştı." bilgisini verdi.

"Terör olayları gündemimizin son sıralarına geriledi"

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, İçişleri Bakanlığının, 600 bin personeliyle, cesaretle, ferasetle, azim ve inançla dün olduğu gibi bugün de vatanın ve milletin huzur ve güvenliği için gece gündüz özveriyle görevini ifa ettiğini anlattı.

Partisinin iktidarları döneminde teröre ve teröriste göz açtırmadıklarını ifade eden Açıkkapı, "Gelinen süreçte terör olayları gündemimizin son sıralarına geriledi, terörü bitme noktasına getirdik. Amacımız, terör olaylarını gündemimizden tamamen çıkarmaktır. Ülkemizin ve aziz milletimizin huzurunu kaçırmaya çalışan suç ve suçlu suçluya yönelik etkin mücadele, çalışma ve operasyonlar her alanda aralıksız bir şekilde devam edecek." diye konuştu.

AK Parti'li Açıkkapı, milletin, sinsi planları kuranları ve buna maşa olanları da iyi bildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Devletimizin güvenlik güçlerinin kahramanca mücadelesiyle, hükümetlerimizin kararlı duruşuyla sinsi planları kuranlar da maşaları da yerle bir edilmiştir. Gabar'da şehit Esma Çevik ve şehit Aybüke Yalçın sahalarında engellemeye çalıştıkları aslında zenginliklerimizdir. Ancak gerçekler gün yüzüne fışkırırken oradan petrol de fışkırmaya başladı. 23 kuyuda günlük 30 bin varile ulaşan petrol üretimimiz inşallah yıl sonunda günlük 35 bin varile ve 2024 yılı sonunda da 100 bin varile ulaşacak. Böylece yıllık 4 milyar dolarlık katkıyla cari açığımızın en büyük kalemi olan enerji açığımızın da azalmasına katkıda bulunacak."

"Bu mücadele azim ve kararlıkla devam edecek"

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Türkiye'yi ve bölgeyi hedef alan küresel güçlerin çıkarları için kullandıkları aparatlardan birinin PKK terör örgütü olduğuna işaret etti.

Kürtler ile Türklerin kardeşliğini sorgulayanların, ülke tarihine ve ecdada büyük haksızlık ettiklerini vurgulayan Tipioğlu, "Ülkemizde küresel güçlerin ifade ettiği gibi bir Kürt sorunu yoktur. Bir terör sorunu, bir Kürtçülük sorunu vardır. Bu terör sorunundan, bu sorundan faydalanan, ekonomik rant sağlayan, politik rant sağlayan çıkar grupları vardır. Dolayısıyla, PKK bu coğrafyada yaşayan herkesin Kürtün, Türkün, Lazın, Çerkezin ama herkesin düşmanıdır, en çok da Kürtlerin düşmanıdır." ifadelerini kullandı.

Tipioğlu, Diyarbakır Anneleri'nin feryatlarına kulaklarını tıkayanların, PKK'nın gerçekleştirdiği eylemlerde terör örgütünün ismini dahi söylemekten çekinenlerin, sırtını PKK, PYD ve YPG'ye yaslayanların, PKK'ya "terör örgütü" diyemeyenlerin anlayışında olduğunu ifade ederek, "(İnlerine gireceğiz.) dedik, girdik ve girmeye de devam edeceğiz. 'Bir gece ansızın geleceğiz.' dedik, geldik ve gelmeye de devam edeceğiz. Şehirlerimize hendek terörüyle, bombalı barikatlarla saldıran bölücüleri, kazdıkları çukurlara gömdük, gömmeye devam edeceğiz. Görünen o ki ülkemiz organize suç örgütlerinden temizlenene kadar, zehir tacirlerinin kökü kazınana kadar, son terörist etkisiz hale getirilene kadar bu mücadele azim ve kararlıkla devam edecektir." dedi.

"Vatandaşlarımız bölgede huzur ve refah içerisinde yaşıyor"

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Kürtlerin kanları üzerinden siyaset yapmaya çalışan ve sözde onların haklarını savunduğunu söyleyen siyasetçilere ve teröristlere karşı AK Parti hükümetlerinin özgürlükçü ve halkın güvenliğini önceleyen politikaları sayesinde, vatandaşların bölgede huzur ve refah içerisinde yaşadığını kaydetti.

PKK terör örgütünün okulları, camileri, Kur'an kurslarını ve iş makinelerini yaktığını, AK Parti'nin okullar, üniversiteler, camiler, Kur'an kursları ve duble yollar ile havalimanları yaptığını anlatan Gökçek, "Kürtlerin gelişmesini istemeyen ve onlara karşı zulüm eden, PKK terör örgütünü savunmaya kalkan siyasetçiler de burada zerre kadar utanmamışlardır. Bırakın utanmayı, DEM Parti'nin mensupları 'Abdullah Öcalan' denilen teröriste 'sayın' diye hitap etmişlerdir. Biz sizin 'sayın' dediğinize 'bebek katili', 'terörist', Allah'a hamdolsun 'Ayaklarımızın altına aldığımız paspas dahi olamaz.' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Osman Gökçek, özgürlükler konusunda atılan adımlara değinerek, şunları söyledi:

"AK Parti mahkemede Kürtçe savunma hakkını getiren, Kültür Bakanlığıyla birlikte Kürtlere eserler çıkaran, Devlet Tiyatrolarında Kürtçe oyunların oynanmasına izin veren, sizin çocuklarınıza Kürtçe isim konulmasına izin veren partidir. Devlet üniversitelerinde Kürtçe ve Zazaca bölümleri açan, cezaevlerinde Kürtçe konuşulmasına izin veren AK Parti'dir. TRT Kürdi'yi açan, Milli Eğitim Bakanlığında Kürtlere seçmeli ders hakkını veren AK Parti'dir. AK Parti bunları savunuyor, siz PKK terör örgütünü savunuyorsunuz."

"Bu hakları CHP sizin elinizden aldı"

AK Parti'li Gökçek'in konuşması sırasında DEM Parti, CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Gökçek'in sözlerine karşılık, "Babasını görevden alanlar bugün oğlunu alkışlamak için bir sıraya girdiler." ifadelerini kullandı.

Osman Gökçek, yeniden kürsüye çıkarak, her tartışmada, muhalefet tarafından babası Melih Gökçek ile ilgili konuların gündeme getirildiğini belirterek, bu durumu kınadığını söyledi.

Kürt vatandaşların, elde etmeleri gereken haklarının AK Parti iktidarlarında verildiğini ifade eden Gökçek, "Bu hakları CHP sizin elinizden aldı. Kürtler kendi aralarında konuşamıyorlardı. Evet, siz onlarla ittifak yaptınız. Kendi aralarında şarkı söyleyemiyorlardı." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AK Parti'li Gökçek'in bu ifadelerine karşılık, "Beyefendinin babası hala Ankara Büyükşehir Belediyesinin evinde oturuyor, yıllarca ABB'nin arabasını iade etmedi, parsel parsel sattılar. FETÖ ile irtibatı, iltisakı ortada, utanma olmadığı için hala konuşuyor. Ben onu utanmaya, had bilmeye davet ediyorum." dedi.

AK Parti'li Osman Gökçek, "Bu salonun içerisinde CHP'liler dahil olmak üzere CHP'nin zarar vermediği hiçbir kitle yoktur." karşılığını verdi.

"Yakında bu ülkede terör sorunu kalmayacak"

Öte yandan, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, DEM Parti'li milletvekillerinin konuşmalarının ardından söz alarak, devletin tüm kurumlarını töhmet altında bırakan birçok mesnetsiz ifadelerin kullanıldığını söyledi.

Yenişehirlioğlu, "Bu aziz milletin kürsüsünden bu milletin ordusuna ve güvenlik güçlerine dil uzatmak kimsenin haddi olmamalı, şiddetle kınıyorum. Ülkemizin ve milletimizin güvenliği için çalışan tüm güvenlik güçlerimizin terörle ve teröristle mücadelelerinde yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu ülkede Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır, terörün belini de kırıyoruz elhamdülillah. Yakında bu ülkede terör sorunu kalmayacak." değerlendirmesinde bulundu.