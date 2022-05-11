"Şam'la görüşülmeli" diyen Akşener'den hükümete tepki: 20 yıl önce Avrupa diye yola çıkanlar, Ortadoğu'yu memleketimize getirdi - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye'de tartışmalara neden olan sığınmacılar sorununun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "sığ zihniyeti ile çözülemeyeceğini" söyledi. Akşener, İYİ Parti olarak sığınmacıların insanlığa aykırı bir şekilde ülkelerine sürülmesi ile değil dönüşlerinin kolaylaştırılmasını hedeflediklerini belirtti.

Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada siyasetin ana tartışma maddesi olan sığınmacılar konusuna değindi. AK Parti'nin "Milletimizi Avrupa' ya götüreceğiz" diye yola çıktığını söyleyen Akşener, "20 yılın sonunda, giderayak Ortadoğu'yu memleketimize getirdiler" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

" Sayın Erdoğan'ın bizzat kaleme aldığı, 20 yıllık bir büyük trajedinin artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. 20 yıl önce "Hak, hürriyet ve adalet için yola çıkıyoruz" diyenler, zulüm ve istibdat yoluna acente oldular. "Avrupa Birliği'nin bir parçası oluyoruz" sözlerini alkışlarla karşılayanlar... 20 yılın sonunda ne oldu? Avrupa'ya gidecekken giderayak Ortadoğu'yu memleketimize getirdiler. Avrupa'ya giderken Ortadoğu ülkemize geldi."

Esad'la görüşme önerisi yaptığını da hatırlatan Akşener şöyle konuştu:

"Ben dedim ki "Suriye'ye gideyim, Esad'la görüşeyim." Karşılık ne oldu? Her zaman olduğu gibi kulak üstüne yatıldı. Kulak üstüne yatılırken de her türlü hakarete maruz kaldık. Sonra da 2019 Aralık ayında, o zaman İstanbul Milletvekilimiz olan Ümit Özdağ'ın önerisiyle Ankara'da bir çalıştay düzenledik gene göç konusunda. Bu çok boyutlu sorunu çözümlemeye yönelik öneriler dile getirdik."

Şam'da iktidarda kim olursa olsun Suriye'yle ilişkilerimizin yapıcı bir zemine oturtulması gerektiğini belirten Akşener "Türkiye artık Sayın Erdoğan'ın eliyle Avrupalılara "Bak bunları senin yanına gönderirim ha" gibi orayı tehdit etmek üzere kurgulanmış bir sistemi bırakmak zorundadır. Dış politikayı ciddiye alıp, AB'nin de, ABD'nin de, hatta Rusya'nın da üstüne düşen görevi yerine getirmesi sağlanmalıdır" dedi.

"250 BİN DOLARA VATANDAŞLIK SATARAK..."

İYİ Parti lideri, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Artık açık şekilde ortaya çıkmıştır ki sığınmacı sorununu meseleyi çözmek yerine polemikle geçiştiren inancımız üzerinden yaptığı, hamasi konuşmalarla basitleştiren 80 ülkeye vizeyi kaldırmakla övünüp, 250 bin dolara vatandaşlık satarak cari açığı çözdüğünü düşünen Sayın Erdoğan'ın sığ zihniyeti ile çözemeyiz.

İYİ Parti olarak bizim hedefimiz sığınmacıların gayri insani bir çerçevede ülkelerine sürülmesi değil dönüşlerinin kolaylaştırılmasıdır. Bu çerçevede, Türkiye'de kalışlarını caydıracak tedbirleri almayı da bir gereklilik olarak görüyoruz. Bu kapsamda başta Avrupa Birliği olmak üzere sığınmacılara yönelik geliştirilen projelerin de artık sığınmacıların memleketlerine dönüşlerini kolaylaştırmaya odaklanması gerektiğini düşünüyoruz."

TBMM'DE ÖZEL OTURUM ÇAĞRISI YAPTI

Akşener, sığınmacı konusunun partiler üstü olduğunu belirterek şu çağrıda bulundu:

Gelin, özel bir oturumda ve milletimizin gözleri önünde meseleye bakışımızı ve çözüm önerilerimizi ortaya koyalım. Gelin, milletimizi ve memleketimizi bu cendereden birlikte çıkartalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Şentop'un bu haklı ve meşru çağrımıza kayıtsız kalmayacağını umut etmek istiyor bunun esasında milletimizin acil bir çağrısı olduğunu milletimizin huzurunda bir kez daha hatırlatmak istiyorum.