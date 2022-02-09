Üye Girişi
Samsun'da tüm siyasetçi ve idarecilerden Onur Anıtı'na saldırıya karşı ortak duruş - Son Dakika

Samsun'da tüm siyasetçi ve idarecilerden Onur Anıtı'na saldırıya karşı ortak duruş

09.02.2022 23:31
Samsun'da tüm siyasetçi ve idarecilerden Onur Anıtı'na saldırıya karşı ortak duruş

SAMSUN (İHA) – Samsun'da tüm siyasi parti temsilcileri, büyükşehir belediye ve 17 ilçe belediye başkanları, Büyükşehir meclis üyeleri bir araya gelerek Onur Anıtı'nı halatla yıkma girişimine ortak tepkilerini dile getirdi.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da tüm siyasi parti temsilcileri, büyükşehir belediye ve 17 ilçe belediye başkanları, Büyükşehir meclis üyeleri bir araya gelerek Onur Anıtı'nı halatla yıkma girişimine ortak tepkilerini dile getirdi.

Samsun'da tüm siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları, Büyükşehir meclis üyeleri Atatürk Parkı'nda bulunan Onur Anıtı önünde toplandı. Anıtın önünde çekilen toplu fotoğrafla konunun siyaset üstü olduğu gözler önüne serildi. Onur Anıtı nezdinde Atatürk'ün hatırasının hedef alındığı saldırıya tepki dile getirildi.

Anıtta sergilenen ortak duruşa Samsun Büyükşehir Belediye Bakanı Mustafa Demir, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy, Gelecek Partisi Samsun İl Başkanı Mustafa Yeşilyurt, Deva Partisi Samsun İl Başkanı Kebire Birer Türk, Büyük Birlik Partisi İl Başkan Yardımcısı Baki Öztürk, Saadet Partisi ve Demokrat Parti temsilcileri, diğer ilçe belediye başkan veya vekilleri ile Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri katıldı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşlarıyla bugünkü Cumhuriyetimizin bu güzel ülkemizin kurtuluşuna giden kuruluşuna giden yolun ilk adımını Samsun'da attı. Dolayısıyla bu minvalde Onur Anıtı'na yapılan saldırıyı hep birlikte ulusça kınıyoruz. Özellikle Samsun olarak biz çok değerli il başkanlarımızla beraber siyaset üstü şekilde bir araya gelerek bu tepkimizi Belediye Meclisi Toplantı'mızın hemen akabinde ilçe belediye başkanlarımız, büyükşehir belediye meclis üyelerimiz, iktidarıyla, muhalefetiyle buradaki tüm siyasi parti il başkanlarımızla birlikte, ortak bir duruşla vermeyi çok anlamlı bulduk. Bu tür saldırıların olmaması için elimizden gelen her şey yapılacaktır. Yargı sürecinin de sıkı takipçisi olacağız. Onur Anıtı, Bandırma Vapuru gibi bu konuda bizim için anlamlı olan alanlarımızla ilgili Valiliğimiz öncülüğünde, emniyet teşkilatımızla, büyükşehir ve ilçe belediyelerimizle beraber ilave bir çalışma yapıyoruz. Güvenliği noktasında daha neler yapılabilir tespitinden sonra gereğini yapacağız" dedi.

İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy, "Bu birlikteliğin, bu menfur saldırının gerekli cevabı verilmiştir. Tüm katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum Samsun budur. Türkiye buradan gereken mesajı almıştır" diye konuştu.

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, "Bir hafta önce gerçekleştirilen menfur saldırıyı bu vesileyle tekrar kınıyoruz. Samsun Milli Mücadele ateşinin fitilinin ateşlendiği şehirdir. Bu mücadele hiçbir ayrım yapılmaksızın tüm milletçe gerçekleştirildi. Dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk, gazi meclisimizin ilk başkanı, ilk cumhurbaşkanımız ve ülkemizin banisi olarak 84 milyonun ortak değeridir. Bugün bu şehre yakışanı hep beraber gerçekleştirelim arzusunda olduk" şeklinde konuştu.

CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, "Bu şehir alelade bir şehir değildir. Bu şehir milli mücadelenin Mustafa Kemal Atatürk tarafından ilk kıvılcımının çakıldığı şehirdir. Bundan 3-4 gün önde Onur Anıtı'na menfur bir saldırı gerçekleştirildi. Bugün bu birliktelik gösteriyor ki Mustafa Kemal Atatürk hepimizin ortak değeridir" ifadelerini kullandı.

MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, "Samsun ilkadım şehridir. Kurtuluş meşalesinin yakıldığı bir şehirdir. Bu şehrin ruhunda her zaman fetihler vardır. Her zaman birliktelikler vardır. Bugün bir arada olmamızla bu tezahür etmiştir. Atatürk bizim ortak değerimizdir. Türk Milleti'nin ortak değeridir" sözlerine yer verdi. - SAMSUN

Samsun'da tüm siyasetçi ve idarecilerden Onur Anıtı'na saldırıya karşı ortak duruş
Samsun'da tüm siyasetçi ve idarecilerden Onur Anıtı'na saldırıya karşı ortak duruş
Samsun'da tüm siyasetçi ve idarecilerden Onur Anıtı'na saldırıya karşı ortak duruş
Samsun'da tüm siyasetçi ve idarecilerden Onur Anıtı'na saldırıya karşı ortak duruş

YORUMLAR
500

Mustafa Kemal Atatürk, Hizb-i İslami Partisi, Siyaset, Samsun, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Samsun'da tüm siyasetçi ve idarecilerden Onur Anıtı'na saldırıya karşı ortak duruş - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:27 Hayali bile zor! Ronaldo'nun paylaşım başına kazandığı para akıllara durgunluk verdi
23:25 AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Fatura ödemeyeceğim" restine ilk cevap: Provokasyon
23:14 Balıkesir'de 3 kişiyi silahla vurmuştu! O CHP'li Başkan tutuklandı
23:07 Alevi vatandaşlara yönelik ağza alınmayacak küfürler eden Yakup Tilki emniyet güçleri tarafından tutuklandı
23:03 Ayşenur Arslan'ın, Türk Mukavemet Teşkilatı'nı "suikastçı örgüt" olarak tanımlaması sonrası RTÜK inceleme başlattı
23:02 Son Dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koronavirüs testi pozitif çıktı
23:00 Polislerin gözaltına alındığı kovalamacada ilginç detaylar! Hayatını kaybeden genç kız için 7 defa 'kayıp' başvurusu yapılmış
22:32 Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete elektrik faturası resti: Zamlar geri çekilmezse ödemeyeceğim
22:28 Fırtına, Türkiye Kupası'nda dolu dizgin! Trabzonspor, Denizlispor'u mağlup ederek çeyrek finale çıktı
22:10 Son Dakika: Halil Falyalı cinayeti İstanbul'a sıçradı! 3 şüpheli gözaltında
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 23:45:03. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da tüm siyasetçi ve idarecilerden Onur Anıtı'na saldırıya karşı ortak duruş - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement