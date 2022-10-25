Oğlunun AK Parti'den istifa edeceği iddialarına Bülent Arınç'tan tepki: Kimse bize Amentü okutmaya kalkmasın - Son Dakika
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Oğlunun AK Parti'den istifa edeceği iddialarına Bülent Arınç'tan tepki: Kimse bize Amentü okutmaya kalkmasın

25.10.2022 09:33

Ahmet Eşref Fakıbaba'nın AK Parti'den ve vekillikten istifa ederek İYİ Parti'ye geçmesinin ardından AK Parti Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç'ın da istifa edeceği öne sürüldü. Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç, oğlunun AK Parti'den istifa edeceği iddialarına ateş püskürerek, "Kimse bize Amentü okutmaya kalkmasın. Kendisi buna cevap vermediyse parti ve meclis çalışmalarından dolayıdır, abdestinden şüphe etmemesindendir" ifadelerini kullandı.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın ardından milletvekilli olan oğlu Ahmet Mücahit Arınç'ın da AK Parti'den istifa edeceğine yönelik iddialara tepki gösterdi.

"İNANDIĞIM DOĞRULARI SÖYLEMEKTEN HİÇ VAZGEÇMEDİM"

"Kimse bize Amentü okutmaya kalkmasın" diyen Bülent Arınç yaptığı açıklamalarda şunları söyledi; "Ben ömrünü ve siyasetini hep aynı çizgi üzerinde yaşamış ve yürütmüş bir insanım. Ve hayatım boyunca da bedeli her ne olursa olsun inandığım doğruları söylemekten ve inandığım istikamette yürümekten ve dahi yaşamaktan asla ailem ile birlikte vazgeçmedim, vazgeçmedik. Herkesin dengeler dediği süreçlerde bile benim tek denge noktam, doğru olan, hakkaniyetli olan ve adaletli olandı.

Bülent Arınç oğlunun AK Parti'den istifa edeceği iddialarına ateş püskürdü: Kimse bize Amentü okutmaya kalkmasın
AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç.

"AHMET MÜCAHİT ARINÇ, AK PARTİ'NİN İSTANBUL MİLLETVEKİLİDİR"

Kendisinin AK Parti kurucularından olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yol arkadaşı olduğunu aktaran Arınç şöyle devam etti; "AK Parti benim evim, evladım değerlerim. İnsan evini evladını nasıl korur gözetler, yanlışını düzeltmeye çalışırsa ben de işte tam bunu yapıyorum. Bire birde ya da kamuoyunda söylediğim, kamuoyuna göre eleştirisel bana göre ise söylenmesi gereken hakikatlar olan sözlerim üzerinden kimse bize muhaliflik kisvesi giydirmeye kalkmasın. Ben bu partinin kumuyum sel gider, kum kalır kimse unutmasın. Ben muhalefet etmek için değil AK Parti'nin değerlerini koruyarak daha da yükselmesi için söylerim ne söylersem. Bazı basın mensupları ve medya kuruluşları AK Parti İstanbul Milletvekili olan oğlumun istifa edecek milletvekilleri arasında olduğunu inatla dillendiriyorlar. Ahmet Mücahit Arınç, AK Parti İstanbul Milletvekilidir."

"İDDİALARA CEVAP VERMEDİYSE ABDESTİNDEN ŞÜPHE ETMEMESİNDENDİR"

Arınç Dare Medya'ya yaptığı açıklamaların devamında şunları söyledi; "Kendisi buna cevap vermediyse parti ve meclis çalışmalarından dolayıdır, abdestinden şüphe etmemesindendir. Daha geçen hafta Ordu'da görevliydi bu haftada sanırım Edirne'de olacak. Her hafta sonu teşkilatlarla beraber çalışıyor. Oğlum iyi eğitim almış, profesyonel iş yaşamından siyasete davet edilmiş bu ülkeye sevdalı genç bir politikacı. Benim onu savunmam söz konusu olamaz lakin, o da görüyor, teşkilatlarda çalışıyor, insanlarla STK'lar ile görüşüyor ve özgüven ile denge hesabı yapmadan inandığı doğruları söylüyor diye hemen art niyetli birileri tarafından istifa edilecekler içerisine yazılacak, oradan benimle ilgili senaryolar üretecekler. Yok öyle yağma. Biz iki de bir de birilerinin "Oku Bakalım Amentü'yü biliyor musun?" diyeceği insanlar değiliz. Sabrın da bir noktası var. Bizim Amentümüz, yerimiz, partimiz memleketimiz yurdumuz duruşumuz bellidir. Benim aileme kattığım en büyük değer ve yarınlarıma bırakacağım en büyük miras budur. "

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Son Dakika Politika Oğlunun AK Parti'den istifa edeceği iddialarına Bülent Arınç'tan tepki: Kimse bize Amentü okutmaya kalkmasın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oğlunun AK Parti'den istifa edeceği iddialarına Bülent Arınç'tan tepki: Kimse bize Amentü okutmaya kalkmasın - Son Dakika
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