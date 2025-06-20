Savunma Sanayiinde Yeni Dönem

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Kendi silahını tasarlayıp üretebilen, bu ürünleri Endonezya'dan Polonya'ya, Ukrayna'dan Katar'a kadar dünyanın dört bir yanındaki çok birçok ülkeye ihraç edebilen, böylece uluslararası pazarda etkinlik gösteren bir ülke konumuna geldik" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi. Elazığ Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Güler'i, Vali Numan Hatipoğlu, milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı, Mahmut Rıdvan Nazırlı ve Gürsel Erol karşıladı. Ziyarette Bakan Güler'e, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakçı ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları eşlik etti. Ziyaretinin ardından Bakan Güler ve beraberindekiler, 54'üncü Bakım Fabrika Müdürlüğü bünyesinde 25 milyon dolar yatırım bedeliyle inşa edilecek olan Motor Şanzıman Yenileştirme Tesisi'nin temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Güler, Türkiye'nin savunma sanayiinde geldiği noktayı dünyanın ilgi ve gıptayla takip ettiğini belirterek, "Tesisimizin vatan ve millet sevdalısı insanların diyarı, Türk Silahlı Kuvvetlerimizi daima destekleyen Elazığ'da faaliyet gösterecek olmasından ayrıca büyük bir mutluluk duyduğumuzu da belirtmek istiyorum. Elazığ, kadim kültürünün yanı sıra adını bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koyduğu bir şehir olması hasebiyle bizler için ayrı bir öneme sahiptir. Tesisimizin asil milletimize, ülkemize, kahraman silahlı kuvvetlerimize ve Elazığ'ımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Kıymetli misafirler, 1 asır önce ne yazık ki savunma sanayisi dışa bağımlı olan hatta yetersiz silah ve mühimmat nedeniyle varlık- yokluk mücadelesi veren bir ülkeydik. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koydukları stratejik vizyon, yüksek İrade ve kararlı duruşları sayesinde kendi silahını tasarlayıp üretebilen, bu ürünleri Endonezya'dan Polonya'ya, Ukrayna'dan Katar'a kadar dünyanın dört bir yanındaki birçok ülkeye ihraç edebilen, böylece uluslararası pazarda etkinlik gösteren bir ülke konumuna geldik. Türkiye artık üstün teknolojiye sahip yerli milli ve modern savunma sanayi ile bölgesinde ve dünyada rol modeli olup büyük etkiler uyandırmaktadır. Ülkemizin savunma sanayinde geldiği nokta ve ürünlerimizin etkinliği dünya kamuoyunda ilgiyle ve gıptayla takip edilmektedir. Geldiğimiz bu seviye bizleri heyecanlandırmakta, daha nice projeler için motive etmekte, büyük, güçlü ve kudretli Türkiye yürüyüşümüze güç katmaktadır" dedi.

'TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİMİZ ENVANTERİNE HER GEÇEN GÜN YENİ ÜRÜNLER DAHİL EDİYOR'

54'üncü Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün önemli bir stratejik destek noktası olduğunu belirten Bakan Güler, "Yaşadığımız stratejik coğrafya başta olmak üzere dünyada yaşanan ve güvenliği tehdit eden hassas gelişmeler, yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle donatılmış, etkin ve caydırıcı bir orduya sahip olmamızı mecburi kılmaktadır. Bu bilinçle çalışarak, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine her geçen gün yeni ürünler dahil ediyor. Ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini mütemadiyen artırıyoruz. Ancak savunma sanayiinde ulaştığımız noktayı yeterli görmüyor, bunu daha yukarıları taşımak için var gücümüzle de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu amaçla başta Savunma Sanayi Başkanlığımız olmak üzere tüm paydaşlarımızla tam bir koordinasyon içerisinde yerlilik, millilik ve bağımsızlık ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerimizi sürdürmeye de devam edeceğiz. Elbette ki sadece yeni silah sistemleri üretmiyor. Aynı zamanda mevcut araç ve teçhizatımızın ömür uzatma ve modernizasyon çalışmalarını da kendi öz kaynaklarımızla yenileştirmeye çalışıyoruz. Elazığ'da bulunan 54'üncü Bakım Fabrika Müdürlüğümüz de yürüttüğü etkin faaliyetlerle bu gayretlerimize önemli destekler sağlamaktadır. Malumunuz olduğu gibi savunma sistemlerinde en kritik unsurlardan biri lojistik destek, bakım ve idame faaliyetleridir. Buradaki fabrikamızda da nitelikli personeli, mühendislik kapasitesi ve gelişmiş altyapısıyla kahraman ordumuzun lojistik ihtiyacı, yıllardan beri başarıyla karşılamaktadır. Bu vesileyle fabrikamızın bugünlere gelmesinde emeği geçen asker, memur ve işçi tüm kardeşlerimi tebrik ediyor, ebediyete irtihal etmiş olanları da rahmetle anıyorum. 54'üncü bakım fabrikamız, yalnızca bir bakım üstü değil, aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sahadaki gücünü sürekli kılan stratejik destek noktalarından da bir tanesidir" diye konuştu.

'HEP BİRLİKTE DAHA ÇOK ÇALIŞACAK, DAHA ÇOK ÜRETECEĞİZ'

Bakan Güler, yapılacak Motor ve Şanzıman Yenileştirme Tesisinin hayırlı olmasını dileyerek, şöyle konuştu:

"Bugün temelini attığımız motor ve şanzıman yenileştirme tesisi de bu başarı halkasına yeni ve çok değerli bir halka olarak eklenecektir. Bu tesis ile birlikte özellikle zırhlı muharebe araçlarımızın ve lojistik destek unsurlarımızın motor ve şanzıman sistemleri modern teknolojilerle yenilenecek, ömürleri uzatılacak ve böylece kahraman ordumuzun sahadaki hareket kabiliyeti ve lojistik gücü daha da artacaktır. Tesisimiz aynı zamanda Milli Savunma Sanayi ekosistemine entegre olarak yerli üretim oranının yükseltilmesine doğrudan katkı sağlayacaktır. Elazığ'ımıza kazandırdığımız bu önemli tesis, ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra şehrimizin ekonomisine de canlılık getirecek, istihdam, sanayi altyapısı ve bilgi birikimi açısından da faydalı olacaktır. Böylesine önemli bir projede emek harcayacak, alın teri dökecek olan herkese şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. Motor ve şanzıman yenileştirme tesisimizin bir kez daha asil milletimize, ülkemize, kahraman Silahlı Kuvvetlerimize ve Elazığ'ımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Cumhuriyetimizin 2'nci asrına başladığımız bu tarihi süreçte 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz doğrultusunda ülkemizi savunma sanayiinde dünyanın en iyilerinden biri yapana kadar büyük bir gayretle durmadan, yorulmadan hep birlikte daha çok çalışacak, daha çok üreteceğiz."

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,