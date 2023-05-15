Seçimde 1 milyon 363 bin oy geçersiz sayıldı!

Türkiye'de vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem Milletvekilliği için dün sandık başına gitti. Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanlığı oylaması ikinci tura kaldı.

EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 66 VEKİL ÇIKARDI

Cumhur İttifakı toplamda 322 vekil çıkartırken Millet İttifakı 212 koltuğa ulaştı. Emek ve Özgürlük ittifakı ise 66 milletvekilinde kaldı.

GEÇERSİZ OYLAR 18 PARTİDEN FAZLA

Seçimde 54 milyon 524 bin 934 oy kullanıldı. Bu oylardan 53 milyon 158 bin 959 oy geçerli sayıldı. 1 milyon 363 bin 143 oy geçersiz sayıldı. Geçersiz sayılan 1 milyon 363 bin 143 oy seçime giren 18 partinin aldığı oylardan fazla.

GEÇERSİZ OYLARDAN AZ OY ALAN PARTİLER ŞÖYLE:

Zafer Partisi: 1.191.513

Türkiye İşçi Partisi (TİP): 904.334

Büyük Birlik Partisi (BBP): 531.688

Memleket Partisi: 492.851

Genç Parti: 110.683

AP: 107.759

Sol Parti: 75.193

ANAP: 64.455

TKP: 61.869

VATAN: 54.204

Millet: 51. 268

Hak Par: 41.359

AB: 40.069

HKP: 31.352

GBP: 29.138

TKH: 17. 463

Milli Yol: 17. 438

YP: 11.723