Serkan Bayram\'ın \'Buğday Tanesi\' Kitabı Çinceye Çevrildi

Politika

AK Parti'nin engelli milletvekili Serkan Bayram'ın, kendi yaşam öyküsünden yola çıkarak yazdığı 'Buğday Tanesi' kitabı, Çinceye çevrildi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Tayvan Büyükelçisi Volkan Chih-Yang Huang ile Tayvanlı Chou Ta Kuan Derneği üyelerini, TBMM'de ağırladı. Tayvanlı heyet ile görüşen Bayram, daha sonra basın toplantısı düzenledi. Bayram, çocukluğunda tarlada çıkan yangın sonucu uzuvlarını kaybederek engelli olması ve sonraki süreçte yaşam hikayesini anlattığı 'Buğday Tanesi' kitabının, Çinceye çevrildiğini belirtti. Bayram, "Kitap, başta Tayland olmak üzere Çincenin konuşulduğu bütün ülkelerde okunacak. Biliyorsunuz, 'Buğday Tanesi' tohum saçlı başak oldu, bütün dünyaya hizmet ediyor. İngilizce, Almanca, Fransızca dillerine çevrildi, şimdi de Çinceye kavuştu" ifadelerini kullandı.

'TAYVAN DEVLETİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2'nci yıl dönümü nedeniyle tüm partilerin bölgede olduğunu söyleyen Serkan Bayram, "6 Şubat depreminde nice canlarımız hakka yürüdü, nicelerimiz engelli kaldı. 50 binin üzerinde şehidimiz var, 1 milyona yakın ise engellimiz var. Bizim o zor dönemimizde başta büyükelçimiz, Tayvan halkı ve dünyadaki diğer devletlerin büyük katkıları oldu. Başta Tayvan olmak üzere bütün insanlığa teşekkür ediyoruz. Bizler de bu süreçte, Tayvan devletinin ve Sayın Büyükelçinin katkılarıyla Gaziantep'te, 'Buğday Tanesi Ortez-Protez Merkezi'nin kuruluşunu ve işleyişini hep birlikte tamamladık. Tayvan devletini temsilen Volkan Bey, bize engelliler ile ilgili proje için 5 milyon dolar katkıda bulundu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Hanım, Buğday Tanesi Vakfı Başkanı ve Birleşmiş Milletler Barış Elçisi Avrupa Senatörü olarak ben ve Büyükelçimiz ile protokol yapıldı. Bu 5 milyon dolarla bu merkezi kurabildik" diye konuştu.

Tayvan Büyükelçisi Volkan Chih-Yang Huang, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatlarını kaybedenlerin yakınlarında sabır diledi. İllerin eski haline gelmesi için çalışmalarını devam ettireceklerini belirten Huang, "Tayvan'ın deprem sonrası gerçekleştirdiği tüm projeler bir kitapçıkta yer alıyor. Bunun içerisinde deprem sonrasında 11 ilde engelli kalan kişilere destek sağlayan Gaziantep'teki proje de yer alıyor. Tayvan olarak elimizden geldiğince, belediyelerle, milletvekilleriyle, Türk yetkililerle iş birliği içerisindeyiz. Deprem bölgesinin hızlı bir şekilde iyileşmesi, tekrar eski günlerine dönebilmesi için elimizden geleni yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

'DÜNYADAKİ ENGELLİLERİN LİDERİ OLARAK GÖRÜYORUZ'

Chou Ta Kuan Derneği Başkanı Chin Hua ise AK Parti'li Bayram'a plaket verdi. Chin Hua, "Serkan Bey ile gurur duyduğumuzu ona iletmek üzere geldik. Serkan Bayram'ın engelliler için yaptığı çalışmalardan çok etkilendik ve kendilerine teşekkür ediyoruz. Ona destek vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Onu sadece bir devlet adamı olarak değil, dünyadaki bütün engellilerin lideri olarak görüyoruz. Sizin bu çabalarınızdan, sizin gibi değerli çabalar gösteren devlet adamları ve idarecilerin destekleri ve çabaları doğrultusunda bizler de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu kitap da bizi çok etkiledi, o yüzden 1 milyar civarında insanın sizi tanıyabilmesi için kitabı tercüme etmeye karar verdik" dedi.