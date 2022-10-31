AK Parti'de Mahir Ünal'dan boşalan Grup Başkanvekilliği görevine Tokat milletvekili Özlem Zengin getirildi - Son Dakika
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AK Parti'de Mahir Ünal'dan boşalan Grup Başkanvekilliği görevine Tokat milletvekili Özlem Zengin getirildi

31.10.2022 20:45

"Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" sözleri sonrası büyük tepki çeken AK Partili Mahir Ünal, Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti. Ünal'dan boşalan Grup Başkanvekilliği görevine Tokat milletvekili Özlem Zengin getirildi.

Kahramanmaraş Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarı'nda yaptığı konuşmada "Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye'de yaşanmıştır. Mesela Fransız devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi Mao'nun Çin kültür devrimidir. Lügate dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet ; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" ifadelerini kullanmıştı.Bu açıklamalar sonrası sosyal medyada başlayan tepkilere siyasi partiler de katıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra AK Partili isimler de tepkilere katıldı.

"GÖREVİMDEN AFFIMI TALEP ETTİM"

Ünal, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla AK Parti'deki Grup Başkanvekilliği görevini bıraktığı açıkladı. Paylaşımında Ünal, "Bugün itibarıyla Grup Başkan Vekilliği görevimden affımı talep ettim. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a bugüne kadarşahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" ifadelerini kullandı.

AK Parti'de Mahir Ünal'dan boşalan Grup Başkanvekilliği görevine Özlem Zengin getirildi.

ÖZLEM ZENGİN KİMDİR?

1969 yılında Tokat'ta doğdu. Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1990 yılında mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Din Sosyolojisi alanında yüksek lisans yaptı.

Serbest avukat olarak çalıştı. Medya alanında çalışmalar ve televizyon programları yaptı. 2003 yılında AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. 2005'ten itibaren İl Başkan Yardımcısı olarak Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevini üstlendi. 2011 yılına kadar devam eden bu süreçte fasılasız üç dönem İl Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 12 Mayıs 2012'de 3. Olağan İstanbul İl Kadın Kolları Kongresinde AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığına seçildi ve Mart 2015 tarihine kadar bu görevini sürdürdü. 25. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. 2016-2018 yılları arasında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı olarak görev aldı. 27. Dönemde Tokat Milletvekili olarak seçilen Zengin, Temmuz 2018 - Mart 2021 tarihleri arasında AK Parti Grup Başkanvekilliği görevini yaptı.

İyi düzeyde İngilizce bilen Zengin, 3 çocuk annesidir.

YORUMLAR (1)
  • Saddam ekşioğlu: İkiniz de bizim için çok değerli insanlarsiniz Allah sizleri başımız dan eksik etmesin ama sayın vekilim keşke görevinizi birakmasaydiniz bu ülkede o kadar haince açıklamalar yapan insanlar var ki hala nefes alıyorlar olsun bir bildiğiniz vardır sayin vekilim Allah sizleri bu hükümet adına çalışanları başımız dan eksik etmesin ?????? Cevap Yaz 19 63 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika AK Parti'de Mahir Ünal'dan boşalan Grup Başkanvekilliği görevine Tokat milletvekili Özlem Zengin getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'de Mahir Ünal'dan boşalan Grup Başkanvekilliği görevine Tokat milletvekili Özlem Zengin getirildi - Son Dakika
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