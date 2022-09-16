Eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

16.09.2022 15:39
Eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, yaşamını yitirdi. Ağustos ayında Bodrum'da rahatsızlanan Pekşen, geçtiğimiz hafta Ankara'da Güven Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Diğer yandan Pekşen'in vefat haberini alan siyaset dünyasından çok sayıda isim sosyal medya hesaplarında taziye mesajları yayınladı.

Yaklaşık bir aydır sağlık sorunlarıyla boğuşan eski Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Haluk Pekşen vefat etti.

AĞUSTOS AYINDA RAHATSIZLANIP TEDAVİ ALTINA ALINDI

Bodrum'da zatürre teşhisi ile Ağustos ayında tedavi altına alınan ve kalp kapakçığı zarında iltihaplanma meydana gelen Pekşen yoğun bakıma alınmıştı. Daha sonra tedavisine Ankara'da devam edilen Pekşen bugün hayata gözlerini yumdu.

TAZİYE MESAJI YAĞDI

Pekşen'in vefatı sonrası siyaset dünyasından çok sayıda isim sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayınladı. İşte o paylaşımlardan bazıları;

Son Dakika! Eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen hayatını kaybetti
Son Dakika! Eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen hayatını kaybetti
Son Dakika! Eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen hayatını kaybetti
Son Dakika! Eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen hayatını kaybetti
Son Dakika! Eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen hayatını kaybetti
Son Dakika! Eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen hayatını kaybetti

HALUK PEKŞEN KİMDİR?

Haluk Pekşen, 11 Eylül 1961'de Trabzon Yomra Yokuşlu köyünde doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Çok sayıda sivil toplum örgütünün kurucu ve yöneticiliğini yaptı. Yurt içi ve yurt dışı çok sayıda şirket ve işletmede avukatlık, danışmanlık ve icra kurulu görevinde bulundu.

DÜNYANIN BİR ÇOK ÜLKESİNDE MAKALELERİ YAYIMLANDI

Havacılık, Bankacılık, Gümrük, Dış Ticaret Yasası başta olmak üzere çok sayıda yasa, tüzük ve yönetmeliğin hazırlık çalışmalarında görev yapan Haluk Pekşen, İpekyolu Projesi (Merkez Türkiye), Eurocontrol Konvansiyonu Mevzuatı, Serbest Bölgeler Mevzuatı, hukuk, bankacılık ve finansman konuları başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde çok sayıda söyleşi ve makaleleri yayımlandı.

EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASIYDI

CHP'den 25 ve 26. Dönem Trabzon milletvekilliği yapan Haluk Pekşen evli ve 2 çocuk babasıydı.

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Son Dakika Politika Eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika
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