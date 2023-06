Seçimin ardından istifası istenen Kılıçdaroğlu: Gemiyi sağlam limana götüreceğimi herkes bilsin

Seçimin ardından partisinin ilk grup toplantısında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mağlubiyetle ayrıldığı seçimler hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"AÇIKÇA İFADE ETMEK GEREKİRSE KAZANAMADIK"

KILIÇDAROĞLU'NDAN CAN ATALAY MESAJI

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Mazbatayı aldığı tarihten itibaren bu arkadaşımız tutuklu. Biz CHP olarak nerede haksızlık hukuksuzluk varsa o haksızlığın giderilmesi için mücadele ederiz. Önemli olan bir milletvekilinin Anayasa'ya aykırı olarak hapishanede tutulmasıdır. TBMM'nin onurunu haysiyetini koruyacak olan bir numaralı isim Meclis Başkanı, suskun davranamaz. Milletvekilinin derhal hapisten çıkıp gelip yemin etmesi gerekiyor. Keşke bu konuşmayı hiç yapmasaydık.

"BİR KİŞİ HAKSIZLIĞA UĞRUYORSA SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKİYOR"

Neden diyoruz CHP demokrasinin güvencesidir, insan haklarının güvencesidir diyoruz. Bizden olsun veya olmasın bir kişi haksızlığa uğruyorsa sahip çıkmamız gerekiyor. Bunu yapmaya devam edeceğiz.

"FARKLI DÜŞÜNCELERİN DE DİLLENDİRİLMESİNDEN YANAYIZ"

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruduk. Çünkü biz CHP'liyiz. İnsandan insanlıktan, düşünceden düşünce özgürlüğünden yanayız. Farklı düşüncelerin de dillendirilmesinden yanayız. Aksi halde demokrasiyi bu ülkeye getiremeyiz. O yüzden bize oy vermeyenin de hakkını savunan bir geleneği sürdüreceğiz.

"ÜLKEMİZE DEMOKRASİ GETİRECEKTİK, BEKLEDİĞİMİZİ ALAMADIK"

"Bize oy veren 25 milyon aşkın vatandaşımızla aynı duygularla sandığa gittik. Ülkemize demokrasiye getirecektik, beklediğimizi alamadık. Açıkça ifade etmek gerekirse kazanamadık. Arkasından elbette eleştiriler gelecekti, saygıyla karşılıyorum. Ama kalemi eline alıp da önyargıyla hareket edenlerin gazeteciliğini sorgulamak da benim görevimdir. Kimsenin yaşam tarzından ötürü eleştirilmediği güzel bir Türkiye inşa edecektik. Bundan sonra da vazgeçmeyeceğiz, inançla kararlılıkla yola devam edeceğiz. Bu ülkeye demokrasiyi gerçek anlamda getirmek için yolumuza devam edeceğiz.

"DEMOKRATLARIN İRADESİNİ ASLA TESLİM ALAMAYACAKSINIZ"

25 milyon vatandaşımızın oyunu aldık. Oy veren vermeyen bütün vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Oy veren vatandaşlarımızla aynı duygular ve aynı hüzünleri yaşıyoruz. Çünkü hedefimiz amacımız birdi. Bu ülkeye bütün güzellikleri getirmek istiyorduk. Sakın bu bizi umutsuzluğa dönüştürmesin. İnsanlık tarihi zulümle zalime karşı mücadele tarihidir. Bu ülkede o mücadelenin mihenk taşı Cumhuriyet Halk Partisidir. Onlar Kılıçdaroğlu'nu desteklemediler. Onlar ortaya koyduğumuz Türkiye idealini, kardeşliği, barışı, huzuru ve adil dönüşmeyi desteklediler. Yalan siyasetin karşısında hakikatin yanında oldular. Her türlü iftiranın karşısında gerçeğin yanında oldular. Yeni kazanacağımız gençlerle kadınlarla 25 milyonu 30 milyon yapmakla demokratik yollarla benim boynumun borcudur. Saraya seslenmek isterim bu demokratların iradesini asla teslim alamayacaksınız. Biz değişeceğiz, yenileceğiz ve güçleneceğiz memleketin bu yalan siyasetine olmasına asla izin vermeyeceğiz.

"GEMİYİ SAĞLAM LİMANA GÖTÜRMEK YİNE KAPTANIN GÖREVİDİR"

Omuzlarımızın üzerindeki yükün farkındayız. Kemal Kılıçdaroğlu bu mücadelede sadece bir neferdir. Ben CHP Genel Başkan olma şerefini ömür boyu taşıyacağım. Ben bugün partimize üye olan genç bir arkadaşımla aynı duyguyu yaşıyorum. Hiç kimse unutmasın ceplerinde idam fermanlarıyla vatan mücadelesi veren bir partiden geliyoruz. O nedenle dokularımız, inançlarımız gelecek hayallerimiz çok farklıdır. Ben bir genel başkan olarak partimin sadece bugünü ve yakın geleceğini değil uzun hedefli yapısını düşünüyorum. Gemiyi sağlam limana götürmek yine kaptanın görevidir. Gemiyi sağlam limana götüreceğimi herkes bilsin.

"BİZ VATAN TOPRAĞINI DİŞİYLE TIRNAĞIYLA ALANLARDANIZ"

Ben önderimiz partimizin ve devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemalin koltuğunda oturuyorum. Göreve başladığımdan beri haram gelmemesi için, bu ideallerin kirlenmemesi için her türlü çabayı göstermeye özen gösterdim. Genel Başkan dev bir çınar yeni bir filiz olan CHP'yi ve değerlerini her zaman korudum. Çınarımız yeni filizler verir o bizi 100 yıldır ayakta tutuyor. CHP'yi her zaman korudum ve kolladım. Bunu sıradan bir neferi olarak devam edeceğim. Bir an olsun namerde boyun eğmedim. Bir kere bile haramzadelerin sofrasına oturmadım. Sarayın sofrasına diz kırmadım. Doğru ve hak bildiğimi söylemekten asla geri adım atmadım. Çünkü bir CHP'li olmak bunu gerektiriyordu ve ben bunu yaptım. Ben kuş uçmuş kervan geçmez yerlerde nasıl mücadele edilmesi gerektiğini anlattım tepki gördüm ve bunlara tepki göstermedim. Asla bir araya gelemez denilen kim varsa onları Halil İbrahim sofrasında buluşturdum. Biz vatan toprağını düşmanlara bırakıp kaçanlardan değiliz. Biz vatan toprağını dişiyle tırnağıyla alanlardanız.

"DEĞİŞİMİN ÖNÜNÜ MUTLAKA AÇACAĞIM"

Sanatçıların kapısına dayandım. Gençlerimizi zehirleyen uyuşturucu baronlarıyla mücadele ettim, beşli çeteyle mücadele ettim. Etmeye de devam edeceğim. Şimdi köklü bir çınarın altında yeni filizler ve yeni kadrolarıyla mücadelemize omuz veren vatandaşlarımızla devam edeceğiz. Bu çınarı büyüteceğiz. Bu değişimin ve yeniliğin parçası olmak istiyorum diyen bütün yoldaşlarıma sesleniyorum. Bireysel beklentilerden arınmak zorundayız. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Gençlere seslenmek istiyorum gelin üye olun köklü mücadelemize destek olun. Kapımız her aydınlığa açıktır. Değişimin önünü mutlaka açacağım. Mücadelelerin sonunda kimse merak etmesin mutlaka kazanacağız."