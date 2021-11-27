Son dönemin en geniş kapsamlı anketinden ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı yan yana gidiyor - Son Dakika

MAK Araştırma, 12-18 Kasım arasında yaptığı Türkiye Gündemi Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. 30'u büyükşehir olmak üzere tam 67 ilde yapılan araştırmada, toplam 5750 vatandaşla görüşüldü.

SEÇMENLERİN YÜZDE 43'Ü FARKLI BİR PARTİYE OY VERECEK

Araştırmada, "Yarın bir genel seçim olsa 24 Haziran seçimlerinde oy verdiğini partiye göre oy tercihiniz değişecek mi?" sorusuna katılımcıların yüzde 43'ü farklı bir partiye oy vereceklerini ifade ederken yüzde 41'i aynı partiye oy atacaklarını söyledi. Yüzde 16 ise "Kararsız/Cevap yok" seçeneğini işaretledi.

CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 40'IN ALTINDA KALDI

Araştırmaya göre; Cumhur İttifakı'nın ortağı AK Parti, kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 31,5 oy toplarken ittifakın diğer üyesi MHP ise yüzde 8 oy aldı. Böylece Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 39,5 oldu.

MİLLET İTTİFAKI, CUMHUR İTTİFAKI'NI YAKALADI

Millet İttifakı'nın ortağı CHP, kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 24,5 oy alırken ittifakın diğer ortağı İYİ Parti ise yüzde 15 oy topladı. Böylece ittifakın toplam oy oranı yüzde 39,5 oranında kaldı.

HDP BARAJ ALTI KALDI

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra HDP yüzde 9,6 oyla baraj altı kalırken yeni kurulan partilerden olan DEVA Partisi ve Gelecek Partisi yüzde 2,6'şar oy aldı. Milli Görüş'ün temsilcisi olarak bilinen Saadet Partisi yüzde 1,5 oy toplarken onu Milli Görüş'ün kurucusu Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın kurduğu Yeniden Refah Partisi yüzde 0,9'la takip etti. Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi ise yüzde 0,4 alarak beklentinin altında kaldı.

Ankette kararsızlar dağıtılmadan önceki durum: